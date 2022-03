Vauban : un Secrets d'Histoire dédié à l'ingénieur de Louis XIV

Sébastien le Prestre de Vauban, architectet et ingénieur de génie, a laissé son empreinte dans de nombreuses régions françaises où il a façonné des constructions qui défient les siècles.

Sébastien Le Prestre de Vauban est un célèbre ingénieur militaire français, surtout connu pour l'efficacité des fortifications qu'il conçoit en nombre dans le nord et l'est de la France à la fin du XVIIe siècle. Il voit le jour à Saint-Léger-de-Foucheret, petit village du Morvan, le 4 mai 1633, et décède à Paris le 30 mars 1703. Au terme d'un parcours tout entier dédié à la protection et à la réformation du royaume, Vauban est fait maréchal de France par le roi Louis XIV le 14 janvier 1703.

En 1651, à l'âge de 18 ans, Vauban s'engage dans une carrière militaire et rejoint le régiment de Condé sous l'autorité de l'ingénieur militaire de Clerville. Rallié au cardinal Mazarin, il est nommé ingénieur du roi en 1653, maréchal de camp en 1668, puis commissaire général des fortifications en 1678, au terme de 25 années consacrées à la fortification des grandes villes du nord de la France, comme Dunkerque (1662) ou Lille (1667). Pendant la guerre de Hollande (1672-1678), Vauban conduit avec succès 53 sièges comme celui de Maastricht (1673), et construit 300 places fortes aux frontières du royaume. Parmi les plus célèbres de ses réalisations, on cite souvent le fort Boyard, édifié en pleine mer au large de la ville de Rochefort. En 2008, une douzaine de citadelles de Vauban ont été classées par l'Unesco au Patrimoine de l'humanité.

Vauban doit sa réputation à l'exceptionnelle efficacité de techniques innovantes, comme la réduction des angles morts en adoptant un plan en étoile, ou comme ce système de tranchées souterraines. En 1692, Louis XIV crée un corps structuré, le "génie militaire", dont Vauban prend la tête. Fin connaisseur du royaume, à partir de 1686 Vauban commence à s'intéresser aux affaires institutionnelles du pays, et rédige plusieurs réformes profondes, pour la plupart officieuses, comme la libération du commerce aux frontières, ou encore, fait révolutionnaire à l'époque, une meilleure répartition de l'impôt au profit des populations les plus modestes.

