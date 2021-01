Mort de Marielle de Sarnez : la fidèle partenaire de François Bayrou terrassée par la maladie

MARIELLE DE SARNEZ. La députée et vice-présidente du MoDem Marielle de Sarnez est décédée à l'âge de 69 ans, a annoncé François Bayrou ce mercredi 13 janvier. L'ancienne ministre a été frappée par une leucémie foudroyante.

La députée Marielle de Sarnez est décédée ce mercredi 13 janvier 2021, à l'âge de 69 ans, à Paris, a indiqué l'AFP dans la soirée. Figure centriste depuis de nombreuses années dans le paysage politique français, elle a été frappée il y a quelques mois par une "leucémie foudroyante", précise le journal Le Monde sur son site Internet. Elle était hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière.

Élue dans la onzième circonscription de la capitale française depuis 2017, Marielle de Sarnez était également présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale depuis cette même année. Elle avait été l'éphémère ministre chargée des Affaires européennes dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, avant d'être contrainte à la démission à la suite des soupçons d'emplois fictifs au sein du MoDem. Une minute de silence lui a été rendue mercredi 13 janvier à l'Assemblée nationale.

Apprenant le décès de Marielle de Sarnez, députée de Paris et Présidente de la commission des affaires étrangères, les députés observent une minute de silence en séance publique. #DirectAN pic.twitter.com/KGX3PEPwIx — Assemblée nationale (@AssembleeNat) January 13, 2021

C'est le président du MoDem et maire de Pau François Bayrou, dont elle était une fidèle partenaire politique depuis des années, qui a annoncé le décès de Marielle de Sarnez dans un tweet, et déclaré : "Mercredi 13 janvier 2021. Voici le jour en trop. Marielle, si talentueuse et si courageuse, Marielle de Sarnez vient de partir. Notre chagrin est immense."

mercredi 13 janvier 2021.

Voici le jour en trop.

Marielle,

si talentueuse et si courageuse,

Marielle de Sarnez

vient de partir.

Notre chagrin est immense. pic.twitter.com/g8y3cmBsJJ — François Bayrou (@bayrou) January 13, 2021

De nombreuses autres personnalités politiques lui ont d'ores et déjà rendu hommage. Le député Alexis Corbière a de son côté tweeté : "Très triste nouvelle... Marielle de Sarnez était une femme aux convictions fortes, toujours intelligente et pertinente. Nous ne partagions les mêmes idées, mais je la respectais profondément et l'écoutais toujours avec intérêt. Toutes mes condoléances à ses proches." Olivier Faure, député PS de la 11e circonscription de Seine-et-Marne et premier secrétaire du Parti socialiste, a également rendu hommage à Marielle de Sarnez : "Marielle de Sarnez avait à l'Assemblée nationale le respect de tous. Je sais combien elle a compté dans la vie du #modem. Elle fut la combattante obstinée au côté de son pdt. J'imagine le chagrin de sa famille, de @bayrou, de tous ceux qui ont cru en et avec elle. Sincères condoléances."

Fille du résistant et député Olivier de Sarnez, Marielle de Sarnez, de son vrai nom Marielle Lebel de Sarnez, vient d'une famille à l'engagement politique fort. Grâce à ses relations avec la famille Poniatowski, la jeune femme devient à 22 ans secrétaire à mi-temps aux Républicains Indépendants, parti créé par Valéry Giscard d'Estaing et Michel Poniatowski. Elle participe à la victoire de Valéry Giscard d'Estaing à la présidentielle de 1974 en imaginant et proposant le slogan de campagne devenu célèbre "Giscard à la barre". En 1977 et 1978, Marielle de Sarnez devient conseillère de Paul Dijoud, alors secrétaire d'Etat auprès du ministre du Travail. Cette fonction lui permet de rencontrer, voire collaborer, avec de nombreux responsables politiques : Jean-Pierre Raffarin, Simone Veil, Raymond Barre ou encore Nicolas Sarkozy. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, elle n'occupe plus de responsabilités politiques jusqu'à sa nomination en 1989 comme secrétaire générale des États généraux de l'opposition.

Centriste, européenne et organisatrice hors-pair, Marielle de Sarnez se rapproche de François Bayrou dès ses débuts en politique dans les arcanes de l'Union pour la démocratie française naissante. Après une dizaine d'année de collaboration, en 1989, elle devient son adjointe, alors que celui-ci est nommé délégué général puis président du parti. C'est en 1993 qu'elle fait son retour, avec lui, au pouvoir, dans l'ombre du gouvernement Balladur. Elle est conseillère avant d'être promue directrice de cabinet de François Bayrou, nommé ministre de l'Education nationale. A partir de 1997, Marielle de Sarnez occupera plusieurs postes au sein de l'UDF dont elle devient une cheville ouvrière indispensable : secrétaire générale du groupe à l'Assemblée nationale, vice-présidente, présidente de la fédération parisienne. 1999 marque un tournant dans sa carrière politique. Elle suit encore François Bayrou qui ne veut pas de liste commune avec le RPR pour la campagne des élections européennes. Elle sera élue députée européenne en 1999 puis conseillère municipale de Paris en 2001.

En 2004, Marielle de Sarnez fonde aux côtés de François Bayrou et Romano Prodi le Parti Démocrate Européen et se voit réélue. Parallèlement, elle continue d'occuper des postes de direction à l'UDF. Elle dirige logiquement la campagne présidentielle de François Bayrou en 2007, qui deviendra le fameux "3ème homme" avec 7 millions de voix au 1er tour. Forts de ce succès, ils créent le MoDem (Mouvement Démocrate). Elle en sera la très active Première Vice-présidente jusqu'à sa mort. Marielle de Sarnez a aussi été élue au Conseil de Paris en 2008, mais le quitte en 2010 pour se consacrer au Parlement européen. Candidate à Paris pour les municipales 2014, elle s’allie à Nathalie Kosciusko-Morizet pour tenter de faire gagner la Droite, en vain. Elle est réélue lors des élections européennes quelques mois plus tard.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 2017, tout comme François Bayrou et le MoDem, elle se rallie à Emmanuel Macron qui remporte l'élection présidentielle. Le premier ministre Edouard Philippe place Marielle de Sarnez au ministère chargé des Affaires européennes tandis que François Bayrou file vers la Place Vendôme, au ministère de la Justice. Elle remporte dans la foulée les élections législatives de la 11e circonscription parisienne. Mais une affaire d'emplois fictifs présumés vient semer le trouble et François Bayrou démissionne à peine cinq jours après sa prise de fonction. Marielle de Sarnez quitte elle-aussi son poste de ministre.