Résultat de Xavier Bertrand aux régionales : une victoire au 2e tour dans les Hauts-de-France ?

Quel résultat ce dimanche ? Xavier Bertrand, président sortant, était arrivé largement en tête à l'issue du 1er tour des élections régionales et est en ballotage favorable pour le second aujourd'hui.

[Mis à jour le 27 juin 2021 à 13h54] Xavier Bertrand a été le grand gagnant du 1er tour des élections régionales en terminant largement en tête dans les Hauts-de-France. Pour rappel, au premier tour, le candidat à l'élection présidentielle a obtenu 41,39% des voix, nettement devant Sébastien Chenu du Rassemblement National qui obtient 24,37%. Karima Delli de l'Union de la gauche, avait obtenu 18,99%.

Pour ce second tour des régionales, les trois candidats se sont maintenus, mais l'ancien ministre de la Santé pourra compter sur une partie du report des voix du candidat de la majorité présidentielle Laurent Pietraszewski. La tête de liste LREM avait terminée à la 4e place du 1er tour avec 9,1% des voix et n'avait pas hésité à dire qu'il voterait pour l'actuel président de la région.

Si le résultat du deuxième tour sera communiqué sur cette page avec les premières estimations dès 20h, la tendance était bonne cette semaine pour Xavier Bertrand selon les derniers sondages puisqu'il était en avance avec 43% des votes devant Sébastien Chenu à 34% et Karima Delli troisième avec 23%. Attention, les sondages ne sont pas des pronostics de vote.

Président sortant, l'ancien ministre a un bilan à défendre et celui-ci semble avoir convaincu les électeurs, si on en croit les résultats du premier tour des élections régionales. France Info fait un bilan détaillé de son mandat avec plus ou moins de réussite. Pour l'emploi, à titre d'exemple, Xavier Bertrand misait sur un dispositif nommé "Proch'emploi". Dès janvier 2016, les demandeurs d'emploi pouvaient prendre contact avec les services de la région pour être mis en lien avec les employeurs. Quelque "20 000 solutions ont été trouvées", selon la page "notre bilan" de son site de campagne 2021. Pour Vincent Lalouette, secrétaire du syndicat SNU Pôle Emploi des Hauts-de-France, "on n'entend plus parler de Proch'emploi, ça a duré six mois, c'était beaucoup de comm' pour pas grand-chose." La Cour des comptes s'était même mêlée du dispositif. La haute juridiction a jugé très sévèrement le dispositif, dans un rapport publié en février 2021 (PDF). Proch'emploi "contrevient aux dispositions du code du travail, qui n'autorise, parmi les collectivités, que les communes à recevoir des offres d'emploi et à assurer le placement de leurs administrés".

En revanche sur la santé, un secteur qui ne devait pas être dans les compétences du président de la région, le bilan est plutôt positif. "Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ce qui est possible pour un conseil régional, qui n'est pas non plus l'administration de la santé" a expliqué Isabelle Lambert, la présidente de l'ordre des médecins de la région citée par France Info. Le média met également en avant le développement de la télémédecine avec le lancement en juillet 2019, de Prédice, une plateforme pilotée par l'ARS et gratuite pour les professionnels de santé. La plateforme a permis d'héberger près de 170 000 consultations depuis son lancement, selon l'équipe de Xavier Bertrand.

En savoir plus

"Oui, je serai candidat". C'est par ses mots, adressés à l'hebdomadaire Le Point, que Xavier Bertrand a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Une candidature attendue et désormais officielle. "Je suis totalement déterminé. Dans la situation actuelle de la France, j'estime que c'est mon devoir", a poursuivi l'ancien ministre, aujourd'hui âgé de 56 ans. Surtout, le président de la région Hauts-de-France, a souligné sa volonté de ne pas passer par une primaire de la droite et du centre.

"Je place ma candidature au-dessus des partis, en dehors des partis politiques", a-t-il ainsi affirmé. Trois ans après avoir quitté Les Républicains, l'ancien ministre du Travail mais aussi de la Santé s'affranchit une nouvelle fois de sa famille politique et indique : "J'ai une conception gaullienne de l'élection présidentielle : c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec les Français, autour d'une vision et d'un projet. C'est pourquoi je ne souhaite plus m'inscrire dans la logique d'un seul parti". Xavier Bertrand ne ferme cependant pas la porte à d'éventuels soutiens de son ancienne famille politique. "Certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix, mais je leur dis que de toute façon que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet", explique-t-il. Quant au contenu de son futur programme, Xavier Bertrand indique qu'il tournera "autour du rétablissement de l'autorité", "de la valeur travail" qu'il souhaite au cœur de la société, et de la mise en place "d'une République des territoires".

Xavier Bertrand commence à militer pour le RPR dès l'âge de 16 ans. Après ses études de droit, il devient agent d'assurance tout en s'impliquant dans la politique. En 2002, il devient député dans la deuxième circonscription de l'Aisne. En 2004, il est secrétaire d'État de l'Assurance-maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités.

Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy dans sa campagne pour la présidentielle de 2007, Xavier Bertrand est nommé ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité dans le gouvernement de François Fillon. En 2010, il devient ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et maire de la ville de Saint-Quentin.

Après l'élection de François Hollande à la présidence de la République en 2012, Xavier Bertrand a quitté son portefeuille ministériel, mais il a été réélu député de la 2e circonscription de l'Aisne. Ancien secrétaire général de l'UMP (2008-2010), il reste maire de Saint-Quentin. Lors des élections municipales de 2014, il est réélu dès le premier tour à la tête de la mairie avec 52,73% des voix.

Lors des élections régionales de 2015, il est propulsé candidat dans la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il fait fasse à Marine Le Pen (FN) et Pierre de Saintignon (PS). Contre toute attente, le Front national arrive en tête du premier tour. Le parti socialiste décide alors de retirer son candidat pour contrer Marine Le Pen. Xavier Bertrand est finalement élu au second tour avec 57,77% des suffrages. Il prend ses fonction de président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en janvier 2016.