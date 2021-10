Xavier Bertrand : à 15% dans les sondages, mouché par Lapix... Mais "celui qui peut l'emporter face à Macron"

BERTRAND. En dépit des sondages qui ne le placent qu'en troisième position, Xavier Bertrand estime être en mesure de passer au second tour et de battre Emmanuel Macron à la présidentielle. Il appelle LR à se rassembler derrière lui.

[Mis à jour le 1er octobre 2021 à 15h33] Xavier Bertrand en est convaincu : il peut aller au bout de la présidentielle et battre Emmanuel Macron. Alors qu'il a quitté Les Républicains en 2017, le président des Hauts-de-France demande désormais au parti, et aux candidats déclarés pour le congrès LR, de s'unir derrière lui. "C'est assez clair depuis longtemps : je suis celui qui est le plus capable de me qualifier au second tour et de l'emporter face à Emmanuel Macron", a-t-il encore lancé vendredi 1er octobre 2021 devant les caméras de BFM TV. Pourtant, un dernier sondage pour Les Echos paru jeudi 30 septembre ne le crédite que de 15% des intentions de vote, soit moins que Marine Le Pen (20%) et Emmanuel Macron (24%), l'empêchant donc d'accéder au duel final pour l'Elysée.

Xavier Bertrand refuse de participer au congrès des Républicains: "Je suis celui qui peut l'emporter face à Macron"

Ses propos sur sa qualification au second tour, Xavier Bertrand les avait déjà tenus jeudi soir sur le plateau du 20 heures de France 2. Ce à quoi la journaliste Anne-Sophie Lapix a rétorqué : "Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages". Moment de flottement et de silence devant les caméras pour Xavier Bertrand, mouché par la présentatrice, avant d'affirmer, à nouveau, avec sérénité : "Vous savez pertinemment aujourd'hui que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour et le seul à même de l'emporter."

"Pour le moment, vous nêtes même pas au second tour dans les sondages" Quand Anne-Sophie Lapix atomise Xavier Bertrand avec un fait...

Xavier Bertrand l'a dit et la redit, jeudi 30 septembre, que ce soit dans les colonnes du Figaro ou au JT de France 2, il refuse désormais un "congrès d'affrontement". "Plutôt que de s'opposer les uns aux autres, je propose aux autres candidats que l'on se rencontre très rapidement, avant le 13 octobre", a-t-il avancé, fixant comme date butoir l'examen par Les Républicains de l'admissibilité des candidatures en vue du congrès prévu le 4 décembre prochain. Pour lui, "il y a urgence à se retrouver et à se rassembler : nous ne pouvons pas être les derniers à dire clairement qui sera le candidat de la droite et du centre", a-t-il plaidé dans les colonnes du Figaro.

La candidature de Xavier Bertrand à l'élection présidentielle 2022 est prévue de longue date. Dès août 2020, il confiait à Corse Matin "se préparer" à l'échéance électorale. C'est finalement le 6 juillet 2021 qu'il a officialisé se présenter devant les électeurs, dans une interview sur TF1, ajoutant qu'il refuserait de participer à une primaire de la droite (lire plus bas). Alors que le parti a finalement validé l'organisation d'un congrès fermé, Xavier Bertrand pourrait s'y soumettre afin d'obtenir l'investiture.

Sur une primaire de la droite : allez-vous y participer ?



@xavierbertrand



"Ce soir devant les Français, je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est une candidature de cohérence, je ne serai pas candidat à une primaire"



#LE20H @TF1

Mais la volonté de Xavier Bertrand est claire : "Il aimerait qu'on ne vote que sur un seul nom au congrès", a glissé un cadre de LR au Parisien. L'élu de 56 ans se prend à rêver d'un scénario similaire à 2006 où seul Nicolas Sarkozy était candidat à la première primaire, fermée, de l'UMP. Toutefois, les sondages ne lui augurant pas le leadership espéré, la mission s'annonce d'autant plus compliquée qu'il, selon les études, au coude-à-coude avec Eric Zemmour et que Valérie Pécresse refuse de se ranger derrière lui. Les Républicains restent le seul grand parti à ne pas avoir sa figure désignée pour le rendez-vous d'avril 2022.

S'il est élu à l'Elysée, Xavier Bertrand assure que ce ne sera que pour un seul quinquennat. "Je suis candidat pour un mandat de cinq ans et c'est tout. Ce que vous ne lancez pas dans les 18 premiers mois, vous ne le lancez jamais", avait-il annoncé à Marseille début septembre, lors d'un déplacement évoqué par CNews. Et parmi les grands chantiers, l'accélération de la décentralisation, se disant porteur d'une "République des territoires". Il souhaite, entre autres, mettre en place un conseiller territorial unique, fusion des postes de conseillers départementaux et régionaux.

Axe majeur de sa campagne, la sécurité est un thème cher à Xavier Bertrand. Dans ce domaine, il propose, comme le relais Le Point, la création de 20 000 places de prison, d'abaisser la majorité pénale à 15 ans ou encore de rétablir les courtes peines de prison et assure vouloir expulser "systématiquement" les délinquants étrangers en fin de peine. Et de proposer que les amendes pénales "soient saisies directement sur les salaires ou, le cas échéant, sur certaines prestations sociales, comme le RSA".

Partisan des référendums locaux, il prend également l'engagement, dans une interview à Paris Normandie, qu'il "n'y aura plus aucune fermeture de classe en milieu rural".

Dans une interview accordée au Figaro, jeudi 30 septembre, puis dans un entretien donné à France 2 ce même jour, dans le "20h22", Xavier Bertrand a évoqué la baisse du pouvoir d'achat des Français. Pour y remédier, le président des Hauts-de-France propose "trois décisions". La première : créer pour les Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois "une 'prime au travail' qui sera versée directement par l'employeur". Prime qui ne coûtera rien aux patrons et "ne dépendra plus de la composition familiale du foyer, mais des seuls revenus de la personne". Objectif affiché : aller plus loin que l'actuelle prime d'activité et tout faire pour qu'"aucun salarié à temps plein ne gagn[e], en France, moins de 1 500 euros net par mois".

Deuxième "décision" : "Que les heures travaillées au-delà des 35 heures rapportent plus aux salariés." Et de développer : "Concrètement, les heures travaillées au-delà de la 35e seront totalement défiscalisées et déchargées et l'entreprise bénéficiera, dès la 35e heure, d'un allégement de cotisations patronales de deux euros par heure." Enfin, en troisième proposition, le candidat à la présidentielle souhaite qu'"une entreprise qui fait des bénéfices [partage] la valeur créée grâce aussi à ses salariés". Au programme, prime facultative sans impôt ni charge, participation et autre intéressement... De quoi rappeler la désormais célèbre prime Macron ?

Encarté au RPR dès 1981 alors qu'il est âgé de 16 ans, Xavier Bertrand est resté fidèle au parti jusqu'en 2017, adhérant tour à tour à l'UMP puis aux Républicains. Mais en 2017, à l'issue d'une campagne présidentielle chaotique, Laurent Wauquiez est promu à la présidence du parti. Le jour de l'élection du nouveau patron, Xavier Bertrand quitte LR, reprochant au successeur de Nicolas Sarkozy de ne pas avoir clairement appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Depuis, c'est en candidat divers droite qu'il dirige la région Hauts-de-France. Mais il vise le soutien de son ex-famille politique.

"J'ai toujours dit que ma primaire, c'étaient les élections régionales dans les Hauts-de-France." S'il est un point sur lequel Xavier Bertrand n'a pas changé d'avis, c'est bien sur sa position vis-à-vis de l'organisation d'une primaire ouverte chez LR pour désigner le candidat du parti en 2022. Toujours fermement opposé à ce mode de scrutin, craignant de revivre les divisions connues par le parti en 2016, le candidat avait refusé de s'y soumettre, laissant planer le doute sur un cavalier seul en dépit d'une autre candidature LR.

Il a finalement vu les adhérents opter pour un congrès fermé. Ainsi, seuls les membres du parti à jour de cotisation pourront voter afin d'élire leur chef de file. De quoi potentiellement le faire rentrer dans le rang. Mais rien n'est sûr. Car le président des Hauts-de-France milite pour avoir tout le parti derrière lui et voir donc Valérie Pécresse, Michel Barnier et les autres candidats déclarés se ranger derrière lui avant même le vote.

Dans une interview accordée au Figaro jeudi 30 septembre, Xavier Bertrand a prévenu : "si un congrès de rassemblement a du sens, un congrès d'affrontement nous replongerait dans les divisions de la primaire de 2016." Il invite donc dès à présent les autres candidats en lice à se rencontrer d'ici au 13 octobre, à savoir la date de l'examen par Les Républicains de l'admissibilité des candidatures en vue du congrès. Il a, pour l'heure, reçu une fin de non-recevoir.

Comme François Fillon en 2017, il serait le troisième homme de cette présidentielle. Et depuis début 2021, aucune évolution n'est à noter. Entre 13% et 16% des suffrages : voilà ce dont serait crédité le président des Hauts-de-France. Selon le dernier sondage Opinion Way publié le 30 septembre, il recueillerait 15% des voix, terminant derrière Emmanuel Macron (23%) et Marine Le Pen (16%), tout juste devant Eric Zemmour (13%). Insuffisant donc pour se hisser au second tour. Avec cette fourchette de voix, il s'agirait là du score le plus faible pour la droite dans un scrutin élyséen, tout parti confondu, de l'UDR à LR.

Par ailleurs, si Xavier Bertrand est considéré par l'opinion comme l'homme qui représente le mieux "les valeurs de droite", cela ne concerne que 31% des sondés d'une enquête Elabe publiée le 29 septembre. En deuxième réponse, une personne sur quatre estime qu'aucun des candidats au congrès (Pécresse, Barnier, Ciotti, Juvin, Payre) n'incarne véritablement les valeurs de la droite.

Né le 21 mars 1965 à Châlons-sur-Marne, Xavier Bertrand commence à militer pour le RPR dès l'âge de 16 ans. Après ses études de droit, il devient agent d'assurance tout en s'impliquant dans la politique. En 2002, il devient député dans la deuxième circonscription de l'Aisne. En 2004, il est secrétaire d'État de l'Assurance-maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités.

Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy dans sa campagne pour la présidentielle de 2007, Xavier Bertrand est nommé ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité dans le gouvernement de François Fillon. En 2010, il devient ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et maire de la ville de Saint-Quentin.

Après l'élection de François Hollande à la présidence de la République en 2012, Xavier Bertrand a quitté son portefeuille ministériel, mais il a été réélu député de la 2e circonscription de l'Aisne. Ancien secrétaire général de l'UMP (2008-2010), il reste maire de Saint-Quentin. Lors des élections municipales de 2014, il est réélu dès le premier tour à la tête de la mairie avec 52,73% des voix.

Lors des élections régionales de 2015, il est propulsé candidat dans la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il fait fasse à Marine Le Pen (FN) et Pierre de Saintignon (PS). Contre toute attente, le Front national arrive en tête du premier tour. Le parti socialiste décide alors de retirer son candidat pour contrer Marine Le Pen. Xavier Bertrand est finalement élu au second tour avec 57,77% des suffrages. Il prend ses fonction de président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en janvier 2016 et est réélu en juin 2021 avec 52,37% des suffrages.