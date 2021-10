Xavier Bertrand : programme, sondages, congrès LR... une candidature de rassemblement ?

BERTRAND. Il s'y est finalement résigné. Xavier Bertrand participera au congrès des Républicains. Il visera l'investiture LR en vue de la présidentielle, alors qu'il appelle toujours à l'unité derrière son projet. S'engage désormais la campagne interne pour convaincre les militants d'ici le 4 décembre.

Baisse d'audience sur TF1 pendant l'interview de Xavier Bertrand Une politique à la télévision et le téléspectateur zappe ? Si le phénomène ne semble pas propre à sa personne, Xavier Bertrand a été boudé par une partie des habitués du JT de TF1 à 20 heures, lundi 11 octobre 2021. Alors que le président des Hauts-de-France avait choisi la première chaîne pour annoncer sa participation au congrès LR, 225 000 personnes ont changé de chaîne lorsqu'il a pris la parole, selon une mesure de l'audimat, audience répercutée sur le JT de France 2. Toutefois, TF1 a devancé sa concurrente avec 5,99 millions de téléspectateurs en moyenne (26,3% de part d'audience), contre 4,81 millions en moyenne sur France 2. Hier, 225.000 téléspectateurs (sur un total de 5,99 millions en moyenne) ont zappé du 20 Heures TF1 pendant l’interview de @XavierBertrand entre 20h13 et 20h18 (on voit la courbe bleue baisser entre le i et le L de @GillesBouleau) pic.twitter.com/iWzEp3PeiV — Benoît Daragon (@bendarag) October 12, 2021 Le Congrès LR du 4 décembre : cinq candidats pour une tête d'affiche À l'occasion du Congrès LR qui aura lieu le 4 décembre prochain, les adhérents du parti seront les seuls à pouvoir élire le candidat des Républicains qui les représentera à l'élection présidentielle de 2022. Cinq candidats s'opposeront pour briguer la course à l'Élysée : Xavier Bertrand, qui l'a annoncé ce lundi 11 octobre 2021 sur le plateau du JT de TF1, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier ou encore Philippe Juvin. Pour Julien Aubert, Xavier Bertrand "part avec un handicap et un avantage" Julien Aubert s'est également exprimé après les déclarations de Xavier Bertrand au micro du JT de TF1. Le député LR du Vaucluse et président "d'Oser la France" rappelle dans l'émission de Natacha Polony sur BFMTV que Michel Barnier est le seul à être resté fidèle à sa famille politique alors que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse s'en étaient éloignés assez clairement. Cependant, Julien Aubert estime que si le président de la région Hauts-de-France est dans une position défavorable auprès des militants LR en raison de son annonce tardive de participer au Congrès, il reste "le mieux placé" dans les sondages. Philippe Juvin salue également la décision de Xavier Bertrand Les réactions continuent de s'enchaîner. "C'est une sage décision", a réagi sur LCI Philippe Juvin, candidat au Congrès LR pour la présidentielle. Et le médecin anesthésiste-réanimateur de poursuivre : "Nous allons avoir des débats entre nous, et nous allons peut-être donner envie de droite. Nous allons faire des propositions aux Français. Et le 4 décembre, il y aura un seul candidat." Christian Jacob : "Lorsque la droite est unie et rassemblée, elle gagne" Après l'annonce faite par Xavier Bertrand au micro du JT de TF1 ce lundi 11 octobre 2021, les réactions n'en finissent pas de pleuvoir. Christian Jacob, le président des Républicains, s'est également exprimé sur Twitter et se "félicite" du changement de cap de Xavier Bertrand qui participera finalement au Congrès du 4 décembre prochain. Celui-ci désignera le candidat de la droite à la présidentielle. "Ce soir, la droite est rassemblée. En décembre, nos adhérents désigneront notre candidat à la présidentielle parmi des personnalités de talent", écrit Christian Jacob. Et de conclure : "Lorsque la droite est unie et rassemblée, elle gagne." Geoffroy Didier : un changement d'avis "salutaire" Eric Ciotti n'est pas le seul a avoir réagi positivement à l'annonce de Xavier Bertrand de participer à la primaire fermée des Républicains. Sur LCI, Geoffroy Didier, un soutien de Valérie Pécresse (elle aussi candidate au Congrès républicain) a déclaré : "Ce changement d'avis de Xavier Bertrand est salutaire". Et d'expliquer : "Les Républicains avaient choisi démocratiquement une méthode de sélection et un calendrier. C'est la démocratie qui permet de garantir l'unité. Je suis heureux que nous puissions tourner la page et que nous puissions avoir une campagne de fond." Eric Ciotti : "La décision de Xavier Bertrand est responsable" Après la prise de parole de Xavier Bertrand sur TF1, Eric Ciotti qui affrontera le président de la région Hauts-de-France lors du Congrès LR du 4 décembre prochain, s'est fendu d'un tweet dans lequel il félicite ce dernier. Selon Eric Ciotti, "la décision de Xavier Bertrand est responsable" et il la "salue avec force". Et de conclure : "Seule la clarté permettra la victoire. L'union oui, mais contre le macronisme". "Y aller en solitaire, cela veut dire gouverner en solitaire" Pour Xavier Bertrand, "la solution de facilité était de faire cavalier seul". Et le candidat à l'élection présidentielle de poursuivre : "Les sondages me placent en tête. Je n'ai pas voulu faire ce choix, car dans mon ADN, il y a le rassemblement et l'union. Y aller en solitaire, cela veut dire gouverner en solitaire. Vous avez vu ce que cela donne depuis 4 ans et demi ?" Xavier Bertrand se soumettra au vote des sympathisants LR Invité du 20h de TF1 ce lundi 11 octobre 2021, Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle a créé la surprise en annonçant qu'il serait candidat au Congrès de la droite qui aura lieu le 4 décembre prochain. "Je veux gagner pour le peuple de la droite et du centre mais aussi pour l'ensemble des Français", a déclaré le président de la région Hauts-de-France. Alors qu'il expliquait le 6 juillet dernier ne pas être favorable à une primaire ouverte, Xavier Bertrand se soumettra au vote des sympathisants LR : "Je veux rassembler l'ensemble des Français", poursuit Xavier Bertrand qui souhaite avant tout que la droite fasse barrage au Front National. Valérie Pécresse veut l'unité Alors que Michel Barnier, candidat à la primaire des Républicains pour l'investiture présidentielle a exprimé son souhait de voir Xavier Bertrand y participer, c'est au tour de Valérie Pécresse de s'exprimer sur le sujet. Dans une interview accordée au Figaro, publiée ce lundi 11 octobre, la présidente de la région Île-de-France a évoqué les doutes qui entourent la participation du président de la région Hauts-de-France au Congrès de la droite. Et selon elle, pour gagner l'élection présidentielle, il faut "un candidat unique". En amont des déclarations que fera Xavier Bertrand sur le plateau du 20h de TF1, Valérie Pécresse poursuit : "Je veux l’unité et je joue collectif depuis le début. Les Républicains ont fixé des règles du jeu que je respecte. Nous devons nous y plier." Le 4 décembre prochain, les militants LR devront voter pour élire leur candidat à l'occasion du Congrès. Xavier Bertrand invité du JT de 20 heures sur TF1 Xavier Bertrand va-t-il enfin clairement se positionner quant à sa candidature au congrès LR ? Une réponse pourrait (et devrait) être donnée lundi 11 octobre 2021. Le président des Hauts-de-France est l'invité du JT de 20 heures sur TF1. L'élu répondra aux questions de Gilles Bouleau. De quoi probablement en apprendre davantage sur les intentions du quinquagénaire, qui entend bien se présenter devant les Français malgré les règles fixées par Les Républicains. ???? DERNIÈRE MINUTE



Ce lundi 11 octobre 2021, @xavierbertrand, président de la Région Hauts-de-France, candidat déclaré à la #Presidentielle2022, sera l’invité exceptionnel du #JT20H de @TF1.



????Il répondra en direct aux questions de @GillesBouleau sur le plateau du Journal. pic.twitter.com/NI0xr6DYKM — TF1LeJT (@TF1LeJT) October 11, 2021 Michel Barnier invite Xavier Bertrand à "prendre ses responsabilités" Michel Barnier, ex-commissaire européen lancé dans la course à l’investiture LR en vue du scrutin présidentiel, a invité Xavier Bertrand à participer au congrès du parti de droite, estimant que "tous ceux qui ont l'ambition de porter le projet que nous avons et qui correspond à ce qu'attendent les Français […] doivent respecter les règles du jeu qui ont été choisies par les militants, c'est une question de loyauté et de confiance mutuelle" (propos recueillis par BFMTV). "Chacun doit prendre ses responsabilités", a ajouté l’ancien négociateur européen du Brexit. Philippe Juvin, maire Républicain de la Garenne-Colombes et candidat au congrès du 4 décembre, "espère" également que Xavier Bertrand participera au congrès LR. "Je le vois cette semaine pour en parler", a-t-il expliqué sur Radio J, ajoutant que "les choses seraient plus claires" si Bertrand était présent. Les membres LR, toujours dans l’attente d’une réponse claire du président du conseil régional des Hauts-de-France, redoutent l’absence de Xavier Bertrand à ce congrès. Ainsi, l'ancien président de l'UMP Jean-François Copé a annoncé sur France 2 que "s'il y a un gagnant au sein de LR au mois de décembre et qu'il n'est pas en tête dans les sondages au mois de janvier, il faudra en tirer quelques conséquences". "Imaginez que Xavier Bertrand ne soit pas au Congrès et que nous ayons un ou une candidate qui gagne, il faut que l'un et l'autre se mettent d'accord au mois de janvier, tant pis pour le mois de décembre, en fonction des sondages", a-t-il ajouté. Il faudra que celui qui sera "derrière accepte de se retirer parce que sinon effectivement, on pourra définitivement fermer la maison LR", a-t-il mis en garde. "Si nous restons avec deux candidats le 1er janvier, nous avons perdu", a insisté Philippe Juvin. La date dépôt des candidatures en vue du congrès, qui aura lieu le 4 décembre, est fixée à ce mercredi 13 octobre. Xavier Bertrand n’a toujours pas indiqué qu’il y participerait. Xavier Bertrand candidat sans passer par le congrès LR ? C'est la tendance qui se dessine ces derniers jours et qui semble se confirmer. Xavier Bertrand pourrait être candidat à l'élection présidentielle sans soumettre son projet aux adhérents des Républicains lors d'un congrès fermé qui doit se tenir du 1er au 4 décembre 2021. Après avoir refusé toute primaire ouverte, le président des Hauts-de-France veut se lancer coûte que coûte vers l'Elysée. "Il a beaucoup réfléchi, consulté ses équipes. Mais les sondages l'ont conforté dans sa position. Il est, selon lui, le meilleur candidat à droite et, par conséquent, refuse de participer à une compétition interne", rapporte Europe 1. Dans un sondage publié lundi par Sudradio, l'ex-ministre de la Santé serait crédité de 16% des suffrages, à égalité avec Marine Le Pen. C'est la première fois qu'il serait en passe de se hisser au second tour de l'élection. Xavier Bertrand souhaiterait proposer une alliance à Valérie Pécresse pour contrer Michel Barnier. Dernier sondage : Xavier Bertrand crédité de 16% des intentions de vote Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Le dernier sondage, réalisé par l'Ifop pour Sudradio et publié le 11 octobre, crédite Xavier Bertrand de 16% des intentions de vote. S'il s'agirait du même score que Marine Le Pen, le candidat de la droite ne parvient pas à créer de dynamique de campagne sur son nom, au contraire d'Eric Zemmour, qui commence à s'imposer comme candidat sérieux au sein de la droite nationaliste et souverainiste. Le président des Hauts-de-France cite pourtant régulièrement les sondages pour affirmer qu'il est le mieux placé à droite pour pour porter les couleurs de son camp, jugeant "décisif" le "mouchoir de poche" qui le distingue de Valérie Pécresse donnée à un point ou deux derrière. Xavier Bertrand espérait que les sondages puissent convaincre ses rivaux à droite de se ranger derrière lui et convaincre l'appareil du parti Les Républicains de ne pas organiser de vote interne des militants. Mais force est de constater que celui qui se présente en "3e homme" de cette présidentielle n'est pas parvenu à imposer sa candidature. Aucun sondage ne l'a donné jusque-là en capacité de se qualifier au 2e tour de l'élection. Il devra se plier aux règles du congrès LR le 4 décembre s'il veut l'investiture de sa famille politique pour cette élection présidentielle 2022.

La candidature de Xavier Bertrand à l'élection présidentielle 2022 est prévue de longue date. Dès août 2020, il confiait à Corse Matin "se préparer" à l'échéance électorale. C'est finalement le 6 juillet 2021 qu'il a officialisé se présenter devant les électeurs, dans une interview sur TF1, ajoutant qu'il refuserait de participer à une primaire ouverte de la droite (lire plus bas). Alors que le parti a finalement validé l'organisation d'un congrès fermé, Xavier Bertrand s'y soumettra finalement afin d'obtenir l'investiture. Pourtant, cette décision intervient comme une surprise : "Il aimerait qu'on ne vote que sur un seul nom au congrès", avait glissé un cadre de LR au Parisien. L'élu de 56 ans se prenait alors à rêver d'un scénario similaire à 2006 où seul Nicolas Sarkozy était candidat à la première primaire, fermée, de l'UMP. Déjouant les pronostics, il a finalement annoncé lundi 11 octobre 2021 au micro du JT de TF1 qu'il participerait au Congrès LR, cette primaire réservée aux sympathisants LR qui aura lieu le 4 décembre prochain : "Oui, je participerai à ce congrès", a déclaré Xavier Bertrand avant d'expliquer la nécessité pour la droite de se rassembler en vue de gagner la présidentielle de 2022. Dans les sondages, il est pour l'instant le candidat le mieux placé de la droite incarnée par les Républicains.

S'il est élu à l'Elysée, Xavier Bertrand assure que ce ne sera que pour un seul quinquennat. "Je suis candidat pour un mandat de cinq ans et c'est tout. Ce que vous ne lancez pas dans les 18 premiers mois, vous ne le lancez jamais", avait-il annoncé à Marseille début septembre, lors d'un déplacement évoqué par CNews. Et parmi les grands chantiers, l'accélération de la décentralisation, se disant porteur d'une "République des territoires". Il souhaite, entre autres, mettre en place un conseiller territorial unique, fusion des postes de conseillers départementaux et régionaux.

Axe majeur de sa campagne, la sécurité est un thème cher à Xavier Bertrand. Dans ce domaine, il propose, comme le relais Le Point, la création de 20 000 places de prison, d'abaisser la majorité pénale à 15 ans ou encore de rétablir les courtes peines de prison et assure vouloir expulser "systématiquement" les délinquants étrangers en fin de peine. Et de proposer que les amendes pénales "soient saisies directement sur les salaires ou, le cas échéant, sur certaines prestations sociales, comme le RSA".

Partisan des référendums locaux, il prend également l'engagement, dans une interview à Paris Normandie, qu'il "n'y aura plus aucune fermeture de classe en milieu rural".

Dans une interview accordée au Figaro, jeudi 30 septembre, puis dans un entretien donné à France 2 ce même jour, dans le "20h22", Xavier Bertrand a évoqué la baisse du pouvoir d'achat des Français. Pour y remédier, le président des Hauts-de-France propose "trois décisions". La première : créer pour les Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois "une 'prime au travail' qui sera versée directement par l'employeur". Prime qui ne coûtera rien aux patrons et "ne dépendra plus de la composition familiale du foyer, mais des seuls revenus de la personne". Objectif affiché : aller plus loin que l'actuelle prime d'activité et tout faire pour qu'"aucun salarié à temps plein ne gagn[e], en France, moins de 1 500 euros net par mois".

Deuxième "décision" : "Que les heures travaillées au-delà des 35 heures rapportent plus aux salariés." Et de développer : "Concrètement, les heures travaillées au-delà de la 35e seront totalement défiscalisées et déchargées et l'entreprise bénéficiera, dès la 35e heure, d'un allégement de cotisations patronales de deux euros par heure." Enfin, en troisième proposition, le candidat à la présidentielle souhaite qu'"une entreprise qui fait des bénéfices [partage] la valeur créée grâce aussi à ses salariés". Au programme, prime facultative sans impôt ni charge, participation et autre intéressement... De quoi rappeler la désormais célèbre prime Macron ?

Encarté au RPR dès 1981 alors qu'il est âgé de 16 ans, Xavier Bertrand est resté fidèle au parti jusqu'en 2017, adhérant tour à tour à l'UMP puis aux Républicains. Mais en 2017, à l'issue d'une campagne présidentielle chaotique, Laurent Wauquiez est promu à la présidence du parti. Le jour de l'élection du nouveau patron, Xavier Bertrand quitte LR, reprochant au successeur de Nicolas Sarkozy de ne pas avoir clairement appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Depuis, c'est en candidat divers droite qu'il dirige la région Hauts-de-France. Mais il vise le soutien de son ex-famille politique.

"J'ai toujours dit que ma primaire, c'étaient les élections régionales dans les Hauts-de-France", déclarait il y a quelques semaines Xavier Bertrand. C'est une position sur laquelle le président de la région Hauts-de-France a longtemps campé avant de changer d'avis lundi 11 octobre au micro du 20h de TF1. Selon lui, en étant rassemblés, "on [les Républicains] peut gagner". Dans cette même interview il a pourtant réaffirmé son opposition à une primaire ouverte, laquelle avait été abandonnée au profit d'une primaire interne qui prendra la forme d'un Congrès LR le 4 décembre prochain. À l'issue de celui-ci, les sympathisants LR investiront leur candidat pour l'élection présidentielle de 2022.

Selon un dernier sondage réalisé par l’institut Ifop-Fiducial pour Sud Radio et publié lundi 11 octobre 2021, Xavier Bertrand arriverait en seconde position, avec 16% des suffrages, se positionnant à égalité avec Marine Le Pen et à 9 points d'Emmanuel Macron qui récolterait 25% au premier tour. Eric Zemmour, quant à lui, reste stable avec 14% des sondages pendant que les candidats de gauche peinent à atteindre les 10%. Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) se situerait entre 7 et 8 % des suffrages, l’écologiste Yannick Jadot à 8 % et la socialiste Anne Hidalgo à 6 %.

Par ailleurs, si Xavier Bertrand est considéré par l'opinion comme l'homme qui représente le mieux "les valeurs de droite", cela ne concerne que 31% des sondés d'une enquête Elabe publiée le 29 septembre. En deuxième réponse, une personne sur quatre estime qu'aucun des candidats au congrès (Pécresse, Barnier, Ciotti, Juvin, Payre) n'incarne véritablement les valeurs de la droite.

Né le 21 mars 1965 à Châlons-sur-Marne, Xavier Bertrand commence à militer pour le RPR dès l'âge de 16 ans. Après ses études de droit, il devient agent d'assurance tout en s'impliquant dans la politique. En 2002, il devient député dans la deuxième circonscription de l'Aisne. En 2004, il est secrétaire d'État de l'Assurance-maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités.

Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy dans sa campagne pour la présidentielle de 2007, Xavier Bertrand est nommé ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité dans le gouvernement de François Fillon. En 2010, il devient ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et maire de la ville de Saint-Quentin.

Après l'élection de François Hollande à la présidence de la République en 2012, Xavier Bertrand a quitté son portefeuille ministériel, mais il a été réélu député de la 2e circonscription de l'Aisne. Ancien secrétaire général de l'UMP (2008-2010), il reste maire de Saint-Quentin. Lors des élections municipales de 2014, il est réélu dès le premier tour à la tête de la mairie avec 52,73% des voix.

Lors des élections régionales de 2015, il est propulsé candidat dans la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il fait fasse à Marine Le Pen (FN) et Pierre de Saintignon (PS). Contre toute attente, le Front national arrive en tête du premier tour. Le parti socialiste décide alors de retirer son candidat pour contrer Marine Le Pen. Xavier Bertrand est finalement élu au second tour avec 57,77% des suffrages. Il prend ses fonction de président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en janvier 2016 et est réélu en juin 2021 avec 52,37% des suffrages.