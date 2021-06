Xavier Bertrand : résultat fleuve en Hauts de France aux régionales, et maintenant ?

Réélu à la tête de la région Hauts de France à l'issue du second tour des élections régionales avec 52.37% des voix, Xavier Bertrand a profité de son discours de victoire pour se projeter vers 2022. La route des présidentielles se dégage pour le candidat de la droite.

[Mis à jour le 28 juin 2021 à 12h29] Le premier tour avait donné le ton, le 2e tour des élections régionales a conforté Xavier Bertrand, réélu à la tête de la région Hauts de France. Avec 52,37% des voix selon le résultat définitif, le candidat de la droite a nettement devancé ses adversaires, Sébastien Chenu et Karima Delli obtenant respectivement 25,65 % et 21,98 % des voix lors de ce second tour des élections régionales. Le taux d'abstention dans la région est quasi identique qu'au premier tour : 66,82 % soit 0,34 points d'écart. Pour rappel, au premier tour, le candidat à l'élection présidentielle avait obtenu 41,39% des voix, nettement devant Sébastien Chenu du Rassemblement National qui obtient 24,37%. Karima Delli de l'Union de la gauche, avait obtenu 18,99%.

Xavier Bertrand va-t-il faire de ce résultat le tremplin attendu vers la campagne présidentielle ? Son discours de victoire autant que ses récentes interviews le suggère, lui qui avait déjà sa candidature tout en laissant le doute sur sa participation à une éventuelle primaire de la droite. Toujours est-il qu'en écartant dès le premier tour la liste LREM défendue par plusieurs ministres puis en distançant nettement le Rassemblement National, l'ex-ministre du Travail a marqué de gros points dans la course à l'investiture.

Le résultat officiel est donc tombé dans la nuit du dimanche 27 juin au lundi 28 juin. Xavier Bertrand est crédité de 52,37% des voix et améliore son score du premier tour où il avait obtenu 41,39% des suffrages. L'objectif de Xavier Bertrand est donc rempli : "Gagner sans le retrait de la gauche et en faisant reculer le FN [il ne veut pas dire RN, NDLR] au premier et au second tour", a-t-il salué. Selon un sondage Ipsos/Sopra Steria, Xavier Bertrand profite d'une belle dynamique à dix mois des élections présidentielles. Le président des Hauts-de-France est sondé à 18% des intentions de vote, alors que Laurent Wauquiez recueille 13%, tout comme Valérie Pécresse. Ils sont tous les trois distancés dans ce sondage par Marine Le Pen (entre 24 et 26%) et Emmanuel Macron (entre 24 et 27%). "Maintenant, tout le monde a compris que la présidentielle est désormais un match à trois. Le match à deux a du plomb dans l'aile : Marine Le Pen engueule ses électeurs - c'est du jamais-vu - et Emmanuel Macron cherche encore à enjamber le scrutin." confiait-il déjà au journal Les Echos le jeudi 24 juin 2021, sûr de sa victoire trois jours plus tard...

Président sortant, l'ancien ministre a un bilan à défendre et celui-ci semble avoir convaincu les électeurs, si on en croit les résultats du premier tour des élections régionales. France Info fait un bilan détaillé de son mandat avec plus ou moins de réussite. Pour l'emploi, à titre d'exemple, Xavier Bertrand misait sur un dispositif nommé "Proch'emploi". Dès janvier 2016, les demandeurs d'emploi pouvaient prendre contact avec les services de la région pour être mis en lien avec les employeurs. Quelque "20 000 solutions ont été trouvées", selon la page "notre bilan" de son site de campagne 2021. Pour Vincent Lalouette, secrétaire du syndicat SNU Pôle Emploi des Hauts-de-France, "on n'entend plus parler de Proch'emploi, ça a duré six mois, c'était beaucoup de comm' pour pas grand-chose." La Cour des comptes s'était même mêlée du dispositif. La haute juridiction a jugé très sévèrement le dispositif, dans un rapport publié en février 2021 (PDF). Proch'emploi "contrevient aux dispositions du code du travail, qui n'autorise, parmi les collectivités, que les communes à recevoir des offres d'emploi et à assurer le placement de leurs administrés".

En revanche sur la santé, un secteur qui ne devait pas être dans les compétences du président de la région, le bilan est plutôt positif. "Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ce qui est possible pour un conseil régional, qui n'est pas non plus l'administration de la santé" a expliqué Isabelle Lambert, la présidente de l'ordre des médecins de la région citée par France Info. Le média met également en avant le développement de la télémédecine avec le lancement en juillet 2019, de Prédice, une plateforme pilotée par l'ARS et gratuite pour les professionnels de santé. La plateforme a permis d'héberger près de 170 000 consultations depuis son lancement, selon l'équipe de Xavier Bertrand.

En savoir plus

"Oui, je serai candidat". C'est par ses mots, adressés à l'hebdomadaire Le Point, que Xavier Bertrand a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Une candidature attendue et désormais officielle. "Je suis totalement déterminé. Dans la situation actuelle de la France, j'estime que c'est mon devoir", a poursuivi l'ancien ministre, aujourd'hui âgé de 56 ans. Surtout, le président de la région Hauts-de-France, a souligné sa volonté de ne pas passer par une primaire de la droite et du centre.

"Je place ma candidature au-dessus des partis, en dehors des partis politiques", a-t-il ainsi affirmé. Trois ans après avoir quitté Les Républicains, l'ancien ministre du Travail mais aussi de la Santé s'affranchit une nouvelle fois de sa famille politique et indique : "J'ai une conception gaullienne de l'élection présidentielle : c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec les Français, autour d'une vision et d'un projet. C'est pourquoi je ne souhaite plus m'inscrire dans la logique d'un seul parti". Xavier Bertrand ne ferme cependant pas la porte à d'éventuels soutiens de son ancienne famille politique. "Certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix, mais je leur dis que de toute façon que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet", explique-t-il. Quant au contenu de son futur programme, Xavier Bertrand indique qu'il tournera "autour du rétablissement de l'autorité", "de la valeur travail" qu'il souhaite au cœur de la société, et de la mise en place "d'une République des territoires".

"Ce n'est pas de la suffisance ou de l'arrogance. Je ne m'y crois pas déjà, mais je pense voir où est le chemin, pas seulement pour gagner, mais aussi pour gouverner", ajoutait-il fin juin à l'aube du 2e tour des élections régionales, dans un entretien accordé aux Echos. "Si je ne gagne pas cette présidentielle, c'en sera fini de LR comme parti de gouvernement. Une partie ira à la droite de la droite, une autre chez Macron et la partie qui restera stoïque se situera au niveau du PS d'aujourd'hui, c'est-à-dire un parti territorial. Bruno Retailleau et Valérie Pécresse peuvent l'entendre", juge-t-il. Quant à Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand s'en méfie mais juge qu'il peut cerner les "enjeux". Donc se retirer à son profit ? La campagne présidentielle est déjà bien lancée...

Xavier Bertrand commence à militer pour le RPR dès l'âge de 16 ans. Après ses études de droit, il devient agent d'assurance tout en s'impliquant dans la politique. En 2002, il devient député dans la deuxième circonscription de l'Aisne. En 2004, il est secrétaire d'État de l'Assurance-maladie puis ministre de la Santé et des Solidarités.

Après avoir soutenu Nicolas Sarkozy dans sa campagne pour la présidentielle de 2007, Xavier Bertrand est nommé ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité dans le gouvernement de François Fillon. En 2010, il devient ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et maire de la ville de Saint-Quentin.

Après l'élection de François Hollande à la présidence de la République en 2012, Xavier Bertrand a quitté son portefeuille ministériel, mais il a été réélu député de la 2e circonscription de l'Aisne. Ancien secrétaire général de l'UMP (2008-2010), il reste maire de Saint-Quentin. Lors des élections municipales de 2014, il est réélu dès le premier tour à la tête de la mairie avec 52,73% des voix.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lors des élections régionales de 2015, il est propulsé candidat dans la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il fait fasse à Marine Le Pen (FN) et Pierre de Saintignon (PS). Contre toute attente, le Front national arrive en tête du premier tour. Le parti socialiste décide alors de retirer son candidat pour contrer Marine Le Pen. Xavier Bertrand est finalement élu au second tour avec 57,77% des suffrages. Il prend ses fonction de président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en janvier 2016.