Silvio Berlusconi hospitalisé : en soin intensif, sa fille à son chevet

L'ancien chef du gouvernement italien a été conduit à l'hôpital de Saint Raphaël de Milan ce mercredi, pour une alerte médicale : Silvio Berlusconi souffre de graves problèmes pulmonaires et cardiovasculaires.

La santé de Silvio Berlusconi est très fragile et toute l'Italie suit depuis des mois ses allers et retours à l'hôpital. Alors qu'il avait déjà été pris en charge dans un établissement de santé, durant 3 jours, la semaine dernière, l'ancien chef du gouvernement italien a dû être hospitalisé en urgence ce mercredi 5 avril pour des difficultés respiratoires et des problèmes cardiovasculaires. Il a été conduit dans une unité de soins intensifs, comme le rapporte le Corriere della Sera, ce qui traduit une situation sérieuse sur le plan médical.

Les médias italiens, qui couvrent cette actualité de manière continue, ont fait savoir que sa fille Marina allait se rendre à son chevet, à l'hôpital Saint Raphaël de Milan. Silvio Berlusconi, 86 ans, ne serait plus dans un état critique, les services de la communication du milliardaire ont indiqué que sa situation médicale était "stabilisée", après que ce dernier a été pris en charge et passé des examens. Jeudi dernier, à l'issue de la dernière hospitalisation, il avait indiqué être en bonne forme.

Silvio Berlusconi avait aussi été hospitalisé en janvier 2022, pour une grave infection urinaire qui avait poussé ses médecins à le faire suivre une série de soins lourds. En septembre 2020, il avait contracté le Covid 19 et développé une pneumonie bilatérale. En juin 2016, il avait aussi été opéré de la valve aortique, dans une opération à coeur ouvert.

En savoir plus

Biographie courte de Silvio Berlusconi - Silvio Berlusconi montre rapidement ses talents d'homme d'affaire et crée un immense groupe financier, Fininvest, en 1977. Il se bâtit alors un véritable empire médiatique et investit dans de nombreux secteurs (banque, assurance, football, distribution). C'est en 1994 qu'il décide de se lancer dans la politique en créant le parti de la Forza Italia. Ce dernier ne tarde pas à s'allier à des partis de droite et d'extrême droite. Dirigeant cette coalition, qui remporte les élections législatives, Berlusconi se retrouve président du Conseil, poste duquel il doit démissionner dès décembre 1994. Pour autant, l'homme ne lâche pas prise et, malgré les condamnations pour corruption, il tente toujours de renforcer son parti. Sa nouvelle coalition de droite, la Maison des libertés, sort victorieuse des législatives de 2001 et le fait entrer au pouvoir en juin. La politique ultralibérale qu'il mène est toujours entachée par les poursuites judiciaires qui pèsent sur Fininvest. Après une démission temporaire, il forme un nouveau gouvernement mais perd les élections parlementaires de 2006, contre Romano Prodi (gauche).

