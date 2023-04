Silvio Berlusconi : une leucémie, une chimio... et des médecins confiants

Ses médecins font part d'un "optimisme prudent'". Toujours en soins intensifs depuis le 5 avril, Silvio Berlusconi a débuté son traitement par de la chimiothérapie dans un célèbre hôpital de Milan.

[Mise à jour le 7 avril 2023 à 14h55] L'état de santé de Silvio Berlusconi est suivi de très près en Italie. Ces médecins assurent avoir vu durant "ces dernières quarante-huit heures une amélioration progressive et stable dans le suivi des fonctions organiques."

L'ancien Premier ministre italien est toujours pris en charge dans une unité des soins intensifs dans un hôpital de Milan, depuis le 7 avril 2023. Les professionnels de santé estiment que le traitement a "les effets attendus, ce qui nous autorise à exprimer un optimisme prudent".

L'ex-chef du gouvernement enchaîne les problèmes de santé et tout le pays suit depuis des mois ses allers et retours à l'hôpital. Alors que l'homme de 86 ans avait déjà été pris en charge dans un établissement de santé, durant trois jours fin mars, il a dû être hospitalisé en urgence mercredi 5 avril. "L'immortel" a débuté une chimiothérapie afin de traiter une leucémie chronique, comme le rapporte le Corriere della Sera, ce qui traduit une situation critique sur le plan médical.

Les médias italiens, qui couvrent cette actualité de manière continue, ont fait savoir que sa fille Marina, son fils Luigi et son frère Paolo étaient venus à son chevet, à l'hôpital Saint Raphaël de Milan, l'un des plus prestigieux établissements médicaux de la "Botte". Sa femme Marta Fascina, plus jeune que son époux de 53 ans, a également été aperçu à Milan.

Silvio Berlusconi est atteint d'une leucémie courante pour les personnes de son âge selon l'agence de presse Ansa. Celle-ci ajoute que la thérapie choisie est peu invasive.

Une communication officielle vite ébranlée

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, issu du parti Forza Italia fondé par le "Cavaliere", avait confié le 7 avril, au micro de Rai Uno, être confiant avoir rencontré son médecin : "Il m'a dit que Silvio Berlusconi avait passé une nuit tranquille et que son état était stable". Mais quelques heures plus tard, cette version s'opposait au communiqué des médecins de Berlusconi, qui rendait publique "une leucémie myélomonocytaire chronique dont il souffre depuis un certain temps". Un proche de Berlusconi, Vittorio Sgarbi, vice-ministre de la Culture, avait réagi à cette annonce : "Nous sommes tous très préoccupés. J'espère qu'il aura la force de résister à ce dernier coup qui a un nom sinistre, la leucémie".

L'agence de presse Ansa, via des sources de son entourage, a dévoilé que la chimiothérapie de Berlusconi a débuté le mercredi 5 avril afin de lutter contre cette leucémie. Jeudi dernier, à l'issue de la dernière hospitalisation, Berlusconi avait indiqué être en bonne forme. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres d'Italie, lui a adressé ce message de soutien sur Twitter : "Un souhait sincère et affectueux de prompt rétablissement à Silvio Berlusconi, hospitalisé au San Raffaele de Milan. Allez, Silvio." La cheffe du groupe d'extrême droite Fratelli d'Italia est à la tête d'une coalition dont Forza Italia, parti de Berlusconi, est membre.

Berlusconi enchaîne les soucis de santé

Silvio Berlusconi avait aussi été hospitalisé en janvier 2022, pour une grave infection urinaire qui avait poussé ses médecins à le faire suivre une série de soins lourds. En septembre 2020, il avait contracté le Covid 19 et développé une pneumonie bilatérale. En juin 2016, il avait aussi été opéré de la valve aortique, dans une opération à cœur ouvert. Après presque 30 ans de carrière politique, "le caïman" n'apparaît presque plus en public face à ces nombreux soucis de santé.

Biographie courte de Silvio Berlusconi - Silvio Berlusconi montre rapidement ses talents d'homme d'affaire et crée un immense groupe financier, Fininvest, en 1977. Il se bâtit alors un véritable empire médiatique et investit dans de nombreux secteurs (banque, assurance, football, distribution). C'est en 1994 qu'il décide de se lancer dans la politique en créant le parti de la Forza Italia. Ce dernier ne tarde pas à s'allier à des partis de droite et d'extrême droite. Dirigeant cette coalition, qui remporte les élections législatives, Berlusconi se retrouve président du Conseil, poste duquel il doit démissionner dès décembre 1994. Pour autant, l'homme ne lâche pas prise et, malgré les condamnations pour corruption, il tente toujours de renforcer son parti. Sa nouvelle coalition de droite, la Maison des libertés, sort victorieuse des législatives de 2001 et le fait entrer au pouvoir en juin. La politique ultralibérale qu'il mène est toujours entachée par les poursuites judiciaires qui pèsent sur Fininvest. Après une démission temporaire, il forme un nouveau gouvernement mais perd les élections parlementaires de 2006, contre Romano Prodi (gauche). Il revient une nouvelle fois au pouvoir en 2008. Un nouveau scandale, le "Rubygate" l'écarte une nouvelle fois en 2011. Son influence reste toutefois majeure dans la vie politique italienne puisque son parti est aujourd'hui membre de la coalition à la tête de l'Italie.

