Jean-Marie Le Pen : ses proches s'indignent des rumeurs sur sa mort annoncée imminente

La santé de Jean-Marie Le Pen est précaire et a nécessité une hospitalisation début novembre. La nuit dernière, son entourage a démenti des rumeurs sur sa mort annoncée imminente et ses derniers sacrements.

L'entourage de Jean-Marie Le Pen a été contacté la nuit dernière par des journalistes travaillant pour des médias de droite nationaliste. Des rumeurs alarmantes sur l'état de santé de l'ancien président du Front national ont poussé certains professionnels à prendre des nouvelles auprès de sa famille, alors que Jean-Marie Le Pen est hospitalisé depuis début novembre.

"Jean-Marie Le Pen est stable et va bien selon son entourage. Il est suivi et hospitalisé par sécurité. Les rumeurs qui circulent sont d'une indignité abjecte pour sa famille et ses proches, surtout en ce moment. Ce n'est pas du journalisme mais du voyeurisme crasse", a ainsi écrit un journaliste du site d'informations d'extrême droite Frontières média, manifestement bien informé. Il faut dire que des rumeurs donnant certains éléments précis circulent sur les réseaux sociaux depuis dimanche 17 novembre.

Le compte du site Sirènes, se présentant comme un site d'informations, et suivi par plus de 60 000 personne sur X, a écrit ce message qui a été très relayé : "Selon différentes sources concordantes, Jean-Marie Le Pen aurait reçu les derniers sacrements suite à son hospitalisation". Dans la nuit, ce même compte ajoutait : "Nous confirmons la fiabilité de nos sources. Cependant, afin de mettre fin aux rumeurs malveillantes, nous précisons que l'état de Jean-Marie Le Pen est stable et non alarmant selon ses proches". D'autres rumeurs faisaient état, dans la nuit, des volontés de Jean-Marie Le Pen de quitter l'hôpital pour se rendre à son domicile, afin de s'éteindre paisiblement chez lui. Toutes ces allégations, rappelons-le, sont des rumeurs totalement infondées.

"Un état de faiblesse général"

Ce que l'on sait, c'est que Jean-Marie Le Pen est très affaibli. Mercredi 13 novembre, les proches du Menhir ont confié à l'agence France presse qu'il avait été pris en charge à l'hôpital début novembre. Le père de Marine Le Pen est depuis une dizaine de jours sous étroite surveillance, il reste au repos dans un centre hospitalier "sans date de sortie", indiquait Paris Match. "Cette hospitalisation était prévue , a insisté son entourage, mais a été accélérée "à cause de signes" de faiblesse, ajoutait la même source.

Le Point abondait et donnait la même information. "Suite à un état de faiblesse général, Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé sur demande de son médecin généraliste pour faire des analyses 'par souci de sécurité'", écrivait un journaliste de l'hebdomadaire.

On sait depuis plusieurs semaines que l'état de santé de Jean-Marie Le Pen est préoccupant. Il ne lui permet pas d'assister au procès du Front national, accusé de détournement de fonds du Parlement européen, qui a débuté le 13 novembre. Des médecins ont en effet fait savoir dans un rapport à destination de la justice, il y a quelques semaines, que l'ancien président du parti d'extrême droite n'avait désormais "aucune conscience du but, du sens et de la portée de cette audience", ne pouvant "se concentrer plus que quelques minutes".

La principale accusée de ce grand procès des assistants parlementaires, soupçonnés d'emplois fictifs, est donc la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, qui n'a pas caché dans les précédentes audiences qu'elle pensait ne pas échapper à une condamnation. L'ancienne candidate à la présidentielle a toujours défendu la même ligne dans ce procès : les assistants parlementaires du parti d'extrême droite au Parlement européen travaillant avaient tout à fait le droit d'avoir des activités pour le parti politique, pour défendre les intérêts de leur formation politique, autant en France que dans l'Union européenne.

Jean-Marie Le Pen, un homme âgé à la santé fragile

Jean-Marie Le Pen, lui, ce sera pas condamné. Le 3 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris avait tranché en sa faveur et considéré que son état de santé pouvait lui exempter d'une comparution à l'automne. "M. Le Pen ne peut plus se déplacer et ses facultés sont considérablement altérées", avait défendu son avocat lors d'une audience de fixation en mars, pour plaider sa cause avant cette décision. Jean-Marie Le Pen a par ailleurs été placé sous le régime de protection juridique, l'équivalent d'une tutelle, à la demande de ses enfants.

En avril dernier 2023, le fondateur du Front National (devenu Rassemblement national en 2018) avait été hospitalisé en région parisienne en raison d'un malaise "de nature cardiaque". Depuis, son état de santé est préoccupant. Auprès du Parisien, un ami du l'ancien candidat à l'élection présidentielle évoquait "de gros problèmes de mémoire immédiate". "Il ne sait plus qui il a vu la veille. Il est très fatigué", disait-il.

L'ancien président du Front national a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. Il avait notamment été conduit à l'hôpital en février 2022 après une forme légère d'AVC : un accident ischémique transitoire. Son état de santé était toutefois jugé bon à l'époque, compte tenu de ce malaise d'une gravité significative. L'AVC avait alors été très rapidement identifié. Il avait été hospitalisé par précaution après avoir perdu la vision durant une minute.

En juin 2018, une "complication pulmonaire dangereuse" l'avait conduit à être hospitalisé durant une dizaine de jours. Au mois d'avril de la même année, c'est une fièvre persistante qui lui avait valu un séjour hospitalier.

Mais alors que deux certificats médicaux attestent de l'altération de ses facultés cognitives et de son incapacité à répondre aux magistrats, Mediapart a révélé ce lundi une vidéo datée du 28 septembre 2024, soit deux jours plus tôt, dans laquelle le fondateur du Front national chantonne depuis son salon de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, aux côtés de membres du groupe de rock néonazi lyonnais Match Retour.

"On a fait quelques chants. Jean-Marie voulait des chansons joyeuses", a expliqué sur Facebook le leader du groupe. Une publicité dont se serait bien passer sa fille Marine Le Pen, qui répond à la justice depuis des semaines. Contactée par Mediapart, Marine Le Pen a déclaré qu'elle allait déposer plainte pour "abus de faiblesse" contre les musiciens qu'elle accuse d'avoir tout bonnement profité de l'état de santé de son père.

Jean-Marie Le Pen a plusieurs fois évoqué sa santé vacillante et sa mort dans les médias. Au micro de France Inter en 2019, le patriarche du FN s'était montré assez philosophe. "Je me dis que je fais la dernière ligne droite et, par conséquent, je suis amené pour la première fois de ma vie à penser à mon âge", assurait l'ancien leader politique sulfureux. "Ça durera ce que ça durera, on ne sait pas. Mais j'essaierai de rester fidèle à moi-même", confiait encore celui qu'on surnomme le "menhir". Auprès du Parisien, Jean-Marie Le Pen usait de la même métaphore, considérant qu'au bout de la dernière ligne droite, il allait "falloir sauter".

Faisant de la promotion du second tome de ses mémoires en 2019, Tribun du peuple, une de ses dernières priorités, Jean-Marie Le Pen y voyait "un testament". L'ancien patron du FN s'y arrêtait sur ses multiples soucis de santé et évoquait des "artifices de survivance : œil de verre, hanches artificielles, pacemaker et que sais-je encore". "Je suis devenu Robocop", ironisait-il. Il y écrivait aussi ces lignes : "Aujourd'hui, je ne suis plus que de l'histoire" ou encore "Quand je regarde derrière moi, je ne regrette pas grand-chose".

"Je n'ai plus qu'un œil et il sera de moins en moins bon", s'amusait-il également auprès du Parisien. Et de se livrer encore davantage sur ses ennuis de santé, qui se sont accumulés ces dernières années. "Je m'éveille le matin épuisé. J'ai un mal fou à décoller, je compte jusqu'à dix pour me lever". Le patriarche évoquait ainsi des difficultés à se déplacer sans sa canne, mais assurait alors, goguenard : si "le bas ne marche pas très bien, le haut beaucoup mieux".

Pendant près de quarante ans, Jean-Marie Le Pen fut le président du Front national, de 1972, date de création du parti, à 2011 où il cède la place à sa fille Marine Le Pen. Il en est néanmoins le président d'honneur depuis janvier 2011. Sa carrière politique démarre en 1956 alors qu'il est élu député. Il obtient successivement le mandat de conseiller municipal du 20e arrondissement de Paris, conseiller régional d'Ile-de-France, député de Paris et député européen, fonction qu'il occupe toujours aujourd'hui.

Le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen crée la surprise en arrivant au second tour des présidentielles. Battu par Jacques Chirac, il décide de retenter sa chance en trouvant des alliés pour la future campagne. En 2007, Jean-Marie Le Pen devient officiellement le doyen des candidats français à une élection présidentielle. Mais son score est en net recul et il n’atteint pas le second tour. De nombreuses polémiques entourent Jean-Marie Le Pen, notamment concernant son négationnisme des chambres à gaz, son passé délicat concernant des « méthodes de contraintes » durant la guerre ou encore ses propos racistes fréquents.

C’est sa fille Marine Le Pen qui lui succède en 2011 et se lance dans la course à la présidence en 2012. En 2014, Jean-Marie Le Pen entame un troisième mandat de député européen. À la surprise générale, le Front National arrive en tête des élections européennes 2014 en France. En 2015, revenant sur ses propos polémiques sur les chambres à gaz, une procédure disciplinaire est entamée contre lui au FN. Jean-Marie Le Pen est finalement exclu du Front National en août 2015.

Le lourd passé judiciaire de Jean-Marie Le Pen rappelé

En retrait de la vie politique, Jean-Marie Le Pen a quitté la présidence du FN en 2011, qui a ensuite été dirigé par sa fille Marine Le Pen. Leurs relations se sont détériorées, alors que l'ancien homme politique critiquait la stratégie de "dédiabolisation" du RN. Il a été exclu du parti en 2016, après avoir réitéré des propos selon lesquels les chambres à gaz seraient un "détail de l'histoire". Durant sa vie, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour "apologie de crime de guerre et contestation de crimes contre l'humanité", mais aussi pour "provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale". Pour rappel, Jean-Marie Le Pen a également pratiqué la torture en Algérie.

En août 2022, il s'était exprimé à propos des députés RN, estimant que ceux-ci n'étaient pas assez présents médiatiquement. Il les avait appelés à "réagir" et à être "plus agressifs à l'égard du pouvoir", indique Le Figaro. Il avait dit ne pas être sûr que sa fille soit "volontaire". "Quatre-vingt-neuf députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas encore le pouvoir, mais presque", s'était-il félicité après les résultats des élections législatives, durant lesquelles le RN a effectué une percée électorale.

Jean-Marie Le Pen : dates clés