Charles III : une vie à attendre de devenir roi... pour abdiquer sous peu ?

CHARLES 3. Âgé de 74 ans, le roi Charles III va enfin vivre le couronnement qu'il a attendu toute sa vie. Quid des rumeurs d'une plausible abdication ?

Le prince devient enfin roi. Charles III aura patienté pendant près de trois quarts de siècle, dans l'ombre de sa mère, l'incontournable Elizabeth II. Son heure a enfin sonné. À 74 ans, le père des princes William et Harry quitte l'antichambre du pouvoir direction le trône royal. Samedi 6 mai 2023, le couronnement de Charles III se tiendra à l'abbaye de Westminster. Un événement qui devrait être suivi par plusieurs dizaines de millions de personnes aux quatre coins de la planète. Mais alors que le jour J approche à vive allure, que sont devenues les rumeurs de son abdication un temps évoquée ?

Roi le plus âgé à monter sur le trône, Charles ne forme pas, avec Camilla, le couple préféré des Britanniques. La population a une préférence pour les héritiers, William et Kate. Ces derniers dégagent notamment davantage de modernité aux yeux de leurs administrés. Charles étant déjà âgé de 74 ans, la question de la durée de son règne s'est posée outre-Manche. Avec, en substance, l'éventualité d'une abdication. Mais l'hypothèse est à balayer d'un revers de la main. Sauf improbable retournement de situation, le fils d'Elizabeth II ne renoncera pas à ses fonctions. Toute sa vie, Charles III a attendu de prendre la succession de sa mère. Cette dernière l'a, tout au long de sa vie, préparé à cette fonction, d'autant plus après la mort du prince Philip. Il a ainsi pris une nouvelle dimension, représentant la Couronne lors de visites d'Etat, diverses rencontres ou autres discours. Quasi-impossible de le voir céder sa place à son premier fils. "L'abdication au Royaume-Uni est considérée comme une insulte" a tranché Thomas De Bergeyck, journaliste spécialité des questions royales, auprès de RTL Belgique.

S'il n'est pas notoirement malade, l'ex-héritier du trône n'a pas non plus la forme de ses 20 ans et traîne de vieux soucis qui ne se sont pas améliorés avec le temps. La santé du roi est le secret le mieux gardé de la monarchie, mais quelques problèmes sont connus du grand publics, notamment puisque le prince Harry les a évoqués dans son livre, Le suppléant, paru en début d'année 2023. Le deuxième fils du monarque n'a pas caché les douleurs "constantes" au cour et au dos de son père, qu'il subit depuis de nombreuses années. Cette maladie n'est pas propre au chef de la nation britannique puisqu'elle est courante au sein de la population. Des douleurs et sensations de brûlures seraient régulières, avance Harry. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas privé de livrer des détails sur la manière dont Charles a tenté de soigner ses maux. Le roi avait suivi des séances quotidiennes de physiothérapie, devant réaliser des exercices tels que le poirier pour soulager ses douleurs. Ces soucis de santé sont liés à l'activité de polo qu'il pratiquait très régulièrement jusqu'en 2015, où il a été contraint de s'arrêter définitivement, après " de nombreuses chutes de cheval", avait expliqué Bertrand Deckers, auteur du livre I love Elizabeth II.

Charles III aura été l'héritier à attendre le plus longtemps pour accéder au trône : à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022, il était déjà âgé de 73 ans. Charles Philip Arthur George Windsor, prince de Galles, est le fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip, duc d'Edimbourg. Il naît le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace à Londres. Il a quatre ans lorsque sa mère accède au trône, le 6 février 1952. Après avoir été diplômé d'un "Bachelor of Arts" d'anthropologie, d'histoire et d'archéologie au Trinity College de Cambridge, le prince Charles remplit son devoir militaire au sein de la Royal Navy de 1971 à 1976, avant d'entamer son service dans la marine. De son premier mariage avec Diana Spencer, célébré le 29 juillet 1981, naissent deux fils, le prince William, né le 21 juin 1982, et le prince Harry, né le 15 septembre 1984. La mort tragique de Diana en 1997, quelques mois après leur divorce, provoque une crise de la monarchie britannique.

Le 9 avril 2005, Charles épouse en secondes noces son amour d'adolescence, Camilla Parker Bowles. Le prince Charles s'intéresse très tôt à l'écologie. À partir de 2007, il commence à publier son "empreinte écologique annuelle" en communiquant régulièrement sur ses actions en faveur de la qualité de l'environnement. À partir de 2008, il crée un fonds mondial afin de marquer les consciences sur la destruction des forêts tropicales. Accompagné de son épouse Camilla Parker Bowles, il consacre nombre de voyages à des campagnes de sensibilisation dédiées à la cause écologique. Dans les dernières années de la vie de sa mère, Charles prend de plus en plus part aux obligations incombant au monarque, pour soulager la reine Elisabeth dont la santé se fragilise. Il est proclamé roi du Royaume-Uni et du Commonwealth samedi 10 septembre au cœur du palais Saint-James, à Londres, deux jours après le décès de sa mère.

Photographie du Prince Charles en uniforme de Colonel en Chef du Régiment Royal de Galles (1969) © AP/SIPA (publiée le 01/06/2022)

Le prince Charles, baptisé Charles Philip Arthur George, naît le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. Il est le fils aîné de la princesse Élisabeth, duchesse d'Édimbourg, et de son époux le prince Philip. Sa mère devient reine en 1953 alors qu'il est âgé de quatre ans. Il devient dès lors l'héritier apparent, c'est-à-dire le premier dans l'ordre de succession, à la couronne d'Angleterre.

Charles est fait duc de Cornouailles et acquiert d'autres titres de noblesse. Il est élevé par des gouvernantes, aux côtés sa sœur cadette, la princesse Anne. À l'âge de 7 ans, il intègre l'école Hill House School à Londres puis Cheam Preparatory School à Berkshire. Il est inscrit par son père à la Gordonstoun School, un lycée pensionnat du Nord-Est de l'Écosse duquel il garde un très mauvais souvenir et où il est harcelé par ses camarades. Ses années d'études et les établissements qu'il fréquente répondent à des impératifs royaux et diplomatiques. Sensible à la littérature et au théâtre, il est diplômé en anthropologie, archéologie et histoire par le Trinity College à Cambridge.

D'un caractère plutôt intellectuel et réservé, Charles fréquente de nombreuses jeunes femmes durant sa vingtaine. De 1971 à 1976, Charles accomplit son service militaire dans la Marine, puis la force aérienne. En 1971, il fait la rencontre de Camilla Shand à une soirée, par l'intermédiaire de Lucia Santa Cruz, fille de l'ancien ambassadeur du Chili à Londres et l'ancienne petite amie de Charles. Le prince est sous le charme de Camilla et ils entretiennent une relation. Leur liaison prend fin au départ de Charles pour la Royal Navy, de 1971 à 1976. A son retour, huit mois plus tard, Camilla est fiancée avec Andrew Parker Bowles, son petit-ami de longue date, qu'elle épouse en 1973. A presque trente ans, pressé de se marier par sa famille et par l'opinion britanniques, Charles épouse Diana.

Faire-part d'invitation au mariage du Prince Charles et de Diana Spencer © SIPA (publiée le 01/06/2022)

Le 24 février 1981, les fiançailles de Charles sont annoncées avec lady Diana Spencer, jeune femme noble âgée de 19 ans. Le mariage est célébré le 29 juillet 1981 en présence de 2 500 invités réunis à la cathédrale Saint-Paul de Londres. L'événement est télédiffusé dans le monde entier, et l'on estime à 600 millions le nombre de téléspectateurs qui ont suivi la cérémonie. Il s'agit d'un mariage arrangé, d'une union de convenances dans la mesure où Diana coche tous les critères d'une future reine : elle est issue de la haute noblesse britannique, protestante et probablement vierge. Surnommée la "princesse des cœurs", Diana, surnommée Lady Di, est adulée par les foules.

Tandis que Charles entretient toujours une liaison plus ou moins secrète avec Camilla, ses fils William et Harry naissent au cours des années 1980. Mais le mariage princier bat déjà de l'aile. En 1992, Charles et Diana se séparent, puis divorcent le 28 août 1996. Lady Diana révèle au grand public que Charles a maintenu sa relation extra-conjugale avec Camilla Parker Bowles tout au long de leur mariage, ce qui nuit gravement à l'image du prince. Le 31 août 1997, Diana meurt tragiquement des suites d'un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma, à Paris. Sa mort est une déflagration mondiale et les critiques pleuvent sur la famille royale.

En 2005, sept années après le décès tragique de la princesse de Galles, le prince Charles épouse finalement son amour de jeunesse, Camilla, au cours d'un mariage civil à l'Hôtel de ville de Windsor, suivi d'une bénédiction nuptiale au château de Windsor, auquel la reine Elizabeth et le prince Philip n'assistent pas. Camilla devient duchesse de Cornouailles, accompagne Charles dans ses déplacements et officie en tant que membre de la famille royale. Elle doit cependant affronter une opinion publique peu favorable et encore très attachée au souvenir de Diana. En février 2022, la reine Elizabeth fait savoir par biais d'un communiqué qu'elle souhaite qu'à l'accession au trône de Charles, "Camilla soit connue sous le nom de reine consort".

Après 70 ans de règne, la reine Elizabeth II meurt le 8 septembre 2022. Aussitôt, son fils aîné devient le roi Charles III. Âgé de 73 ans, le prince Charles est l'héritier a avoir attendu le plus longtemps pour accéder au trône britannique. Il est officiellement proclamé souverain du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des royaumes du Commonwealth samedi 10 septembre 2022, au cœur du palais Saint-James, à Londres, dans l'attente de son couronnement en mai 2023.

Le roi Charles III prononce son premier discours en tant que souverain le vendredi 9 septembre. Dans cette adresse télévisée de moins de dix minutes, le souverain rend surtout hommage à sa mère, la reine Elizabeth II. "Tout au long de sa vie, Sa Majesté la reine - ma mère bien-aimée - a été une inspiration et un exemple pour moi et pour toute ma famille, et nous lui devons la dette la plus sincère qu'une famille puisse avoir envers sa mère. La reine Elizabeth a eu une vie bien remplie. [...] Elle a fait des sacrifices pour le devoir. Son dévouement et sa dévotion en tant que souveraine n'ont jamais faibli, à travers les moments de changement et de progrès, à travers les moments de joie et de célébration, et à travers les moments de tristesse et de perte", déclare-il. Et d'ajouter : "Alors que tu entames ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher papa, je veux simplement te dire ceci : merci. Merci pour ton amour et ton dévouement envers notre famille et la famille des nations que tu as servies avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que 'des vols d'anges chantent ton repos'."

Les premiers jours du règne de Charles III ont été marqués par des accès de colère du souverain. Tout le contraire de sa mère, la reine Elizabeth II qui était connue pour ne rien montrer et ne pas laisser sortir ses sentiments. Le jour de sa proclamation, au moment de signer son serment au palais Saint-James, le nouveau roi s'est agacé d'un encrier et d'une boîte de stylos qui le gênaient sur son bureau. Charles III a alors secoué frénétiquement sa main afin qu'un servant débarrasse son bureau rapidement. Trois jours plus tard, c'est lors d'un déplacement à Belfast, en Irlande du Nord, que le souverain s'est de nouveau énervé devant les caméras. Alors qu'il s'apprêtait à signer le livre d'or au château de Hillsborough, il s'est tendu compte que son stylo fuyait. Il s'est alors agacé : "Oh mon Dieu, je ne supporte pas ces satanés trucs".

Né en 1948, le prince Charles a atteint l'âge respectable de 73 ans au moment de devenir roi d'Angleterre. A noter l'extrême longévité de sa famille : sa mère est décédée à 96 ans, son père à 99 ans. La reine mère, sa grand-mère, est décédée à l'âge de 101 ans, en 2002.

Charles III mesure 1m78. De nombreuses photos du couple formé par Charles et Diana avant leur séparation ont été vivement critiquées car elles représentaient Charles beaucoup plus grand que son épouse. Or, Diana mesurait également 1m78. la photographe de leur mariage aurait confié à Closer que Charles avait coutume de se surélever pour les photos afin de paraitre plus grand que Diana.

Charles III a eu deux fils de son mariage avec Diana Spencer. Sa relation avec son fils cadet, le prince Harry de Sussex, n'a pas toujours été au beau fixe. En mars 2020, Harry et sa femme Meghan, deux ans après leur mariage, décidaient de renoncer à leurs fonctions royales et partaient s'installer en Amérique du Nord. Les tensions se crispent avec le reste de la famille royale quand le couple donne plusieurs interviews très critiques, se plaçant en victimes du système monarchique. Après le décès d'Elisabeth II, Charles III tente dans une allocution d'apaiser les esprits en disant son amour pour Harry et Meghan. Selon plusieurs médias, il aurait même missionné l'archevêque de Canterbury pour convaincre le couple de venir assister à son couronnement. La publication en janvier 2023 des mémoires d'Harry, Le Suppléant, déclenche à nouveau la polémique : le prince y évoque notamment sa douleur après la mort de sa mère et avoue avoir supplié son père de ne pas se remarier.