Résultat de Rachida Dati aux municipales : peut-elle gagner Paris ?

La candidate LR a été créditée cette semaine de 35% des intentions de vote à Paris, loin derrière la maire sortante socialiste Anne Hidalgo. Ce dimanche, les électeurs vont-ils faire mentir les sondeurs ?

"Je suis déterminée. Je n'ai jamais déserté. Je n'ai jamais renoncé. J'ai un ancrage politique. J'ai des convictions. J'ai une colonne vertébrale", lançait Rachida Dati lors du débat du 17 juin, face à Anne Hidalgo et Agnès Buzyn. La candidate Les Républicains à la mairie de Paris en avait profité pour tacler le bilan de l'actuelle locataire de l'Hôtel de ville : une délinquance qui augmente, une ville qui n'est plus attractive et un parc social dégradé, selon la maire sortante du 7e arrondissement. Mais malgré ces arguments, celle qui s'est présentée comme la seule alternative à Anne Hidalgo a toujours fait la course en 2e position dans les sondages des municipales à Paris, le dernier sondage Elabe pour BFMTV, le 23 juin, la plaçait encore loin derrière la maire socialiste avec 35% des intentions de vote contre 44%.

Rachida Dati a lancé un appel aux abstentionnistes ce derniers jours : "Prenez dix minutes de votre temps pour six ans de votre vie". Au premier tour, l'abstention avait en effet atteint un niveau record (57%) et l'Ifop l'envisage encore plus forte pour le second tour du 28 juin (62%). La candidate LR a donc tenté également de rallier des déçus LREM. "J'en appelle même aux électeurs d'En Marche qui souhaitent le changement, qui veulent le changement et ils savent bien que leur candidate ne peut pas gagner", a-t-elle déclaré sur Reuters TV. Selon un sondage publié début juin par l'Ifop, 42% des abstentionnistes disaient penché pour Rachida Dati, tandis que 37% citaient Anne Hidalgo et 19% Agnès Buzyn.

Rachida Dati, une campagne contre Anne Hidalgo

Pour convaincre les électeurs, la candidate LR s'est notamment concentrée sur le sujet des transports, dans une interview donnée à 20 Minutes. "Il y a eu une politique anti-voitures mais pas de politique globale de mobilité. Vélib' a été supprimé, pour finalement revenir. Autolib a été un fiasco financier et de mobilité", s'est-elle agacée, avant de formuler quelques pistes : "Je veux revoir toutes les formes de mobilité en faisant un schéma global et cohérent. Il faut encadrer les véhicules en free-floating car c'est l'anarchie, dangereux, et il y a eu des blessés. Certains veulent réduire le nombre d'acteurs mais il fallait y penser avant. Il faut peut-être aussi réduire le nombre de trottinettes".

Quelles sont les propositions de Rachida Dati en matière d'écologie ? "A Paris, ces dernières années auront été celles de l'écologie dogmatique, idéologique, punitive", tance l'ex-garde des Sceaux (2007-2009) dans une tribune pour le journal L'Opinion, dans laquelle elle ajoute : "La vie urbaine est dure. Elle est fatigante, stressante, et soumise à une pollution à la fois atmosphérique, sonore et visuelle. Et ces dernières années, qu'a fait la municipalité ? Elle n'a cessé de rajouter de nouvelles contraintes. [...] Certains sont écologistes sur la photo, d'autres agissent". Quid des propositions concrètes ? Dans le Journal du Dimanche, Rachida Dati a assuré qu'elle allait équiper "les bâtiments accueillant un public fragile" de "capteurs de pollution" et de "purificateurs d'air".

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour les dernières infos sur le scrutin, rendez-vous sur notre grand direct consacré aux résultats des municipales 2020. Plus d'infos sur le 2e tour des élections municipales :