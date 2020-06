Résultat de Martine Aubry aux municipales de Lille : la suite du règne ?

Martine Aubry va-t-elle rempiler avec un quatrième mandat à Lille ? La maire sortante n'est pas parvenue à s'allier avec le candidat écolo, son principal concurrent, et fait face également à son ancienne alliée, Violette Spillebout.

Parviendra-t-elle, pour la quatrième fois consécutive, à remporter la victoire des élections municipales de Lille ? Alors qu'elle avait annoncé lors de la campagne de 2014 que son troisième mandat serait le dernier, Martine Aubry s'est tout de même lancée dans la course à sa réélection cette année. En 2020, l'ancienne ministre socialiste s'oppose ce dimanche 28 juin à deux anciens alliés. D'un côté, Violette Spillebout, la candidate LREM, qui fut longtemps son bras droit, et d'autre part Stéphane Baly, le candidat EELV qui a créé la surprise au premier tour de cette élection municipale.

Consciente du danger représenté par les Verts à Lille, Martine Aubry a vanté son statut de maire confirmée pour briguer un quatrième mandat et convaincre les Lillois de la suivre une nouvelle fois. L'édile a estimé être la seule à avoir "l'expérience, les réseaux et les idées" pour "passer la récession qui s'annonce". Martine Aubry s'est également comparée à son principal concurrent du second tour, Stéphane Baly (EELV), assurant que contrairement aux Verts, "nous n'avons pas eu besoin de changer notre projet au regard de la crise", a-t-elle lancé.

Maire de Lille depuis 2001, Martine Aubry a abordé la nouvelle échéance du second des municipales 2020 avec des sondages peu flatteurs. L'édile socialiste sortante est certes arrivée en tête des suffrages au premier tour, avec 29,8% des voix, mais elle était suivie de près par Stéphane Baly (24,53%), le candidat EELV... avec qui elle n'est pas parvenue à s'entendre pour une alliance en vue de ce dimanche, ce qui lui aurait sans doute facilité une réélection. Cette configuration s'est traduite naturellement dans les sondages, qui ont mis Aubry et Baly au coude-à-coude. Une consultation Ifop pour la Voix du Nord estimait mis juin à 39% les intentions de votes en faveur de l'ancienne ministre, contre 37% pour l'élu écologiste.

L'élection lilloise de ce dimanche s'annonce donc très serrée, même si Martine Aubry a récemment pu compter sur un soutien inattendu venu de la droite, très divisée dans le Nord. Jean-René Lecerf, le président divers droite du Conseil Départemental du Nord a annoncé en début de semaine son intention de voter pour la maire sortante, qui peut aussi compter sur le vote de Thierry Pauchet, le candidat centriste malheureux du premier tour. Des soutiens inattendus pour Martine Aubry, qui a vu la désunion de la gauche au premier tour, une première aux municipales à Lille. Cet éclatement a généré un tel niveau de tensions que la direction du PS et celle d'EELV ont été sollicitées pour qu'une médiation soit imposée dans la ville du Nord.

Selon les informations de 20 Minutes, le patron d'EELV, Julien Bayou, avait même appelé le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, pour qu'il intervienne auprès de la maire de Lille. Cette dernière avait martelé qu'à Lille, la liste arrivée en seconde position a toujours, par le passé, accordé la prime majoritaire à son allié arrivé en tête du 1er tour. "Je n'ai aucun pouvoir sur Martine Aubry", aurait fait savoir Olivier Faure à Julien Bayou, selon 20 Minutes. La maire sortante était manifestement suffisamment confiante en ses chances. Les résultats seront connus à partir de 20h ce soir.

Biographie courte de Martine Aubry

Après avoir terminé ses études à l'ENA, Martine Aubry débute sa carrière professionnelle en travaillant dans l'administration du ministère du Travail et des Affaires sociales. En 1991, Martine Aubry, fille de Jacques Delors, est nommée ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle par Edith Cresson alors Premier ministre de François Mitterrand. Entre 1997 et 2000, elle est ministre de l'Emploi et de la Solidarité. En 2001, elle est élue maire de la ville de Lille puis réélue lors des élections de 2008. La même année, elle devient première secrétaire du Parti socialiste. Candidate à la primaire socialiste de 2011, elle est battue par François Hollande. En 2012, elle quitte sa fonction de première secrétaire du Parti socialiste et se fait remplacer par Harlem Désir. Elle se présente pour un troisième mandat à la mairie de Lille lors des élections municipales 2014. Elle remporte la victoire le 30 mars 2014 avec 52,02% des votes en sa faveur. Elle cède sa place à la présidence de la communauté urbaine, car la majorité est perdue à l'issue de ces élections.

A suivre - Le point sur le résultat des municipales à Lille