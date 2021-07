Richard Branson : dans l'espace avec Virgin Galactic ! Où et quand suivre la mission ?

BIOGRAPHIE COURTE DE RICHARD BRANSON. Le Britannique a annoncé son envol pour ce dimanche 11 juillet à bord d'un vaisseau de Virgin Galactic. Les dernières infos sur le décollage.

Le milliardaire britannique Richard Branson pourrait bien aller dans l'espace avant le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Prévu ce dimanche 11 juillet, sous condition de la météo et de vérifications techniques, a annoncé Virgin Galactic, Richard Branson devrait embarquer pour un vol test dans l'espace à bord du vaisseau SpaceShipTwo, de sa société. Le fondateur de Virgin, deux pilotes et quatre membres de la société seront à bord de cet avion porteur. Cette mission a pour but de tester l'expérience des futurs touristes spatiaux : environnement de la cabine, confort des sièges, expérience de l'apesanteur, etc.

Richard Branson montera à bord du vaisseau SpaceShipTwo de la société Virgin © Virgin Galactic/Cover Images/SIP

Le vol sera retransmis en direct par Virgin Galactic, le 11 juillet à partir de 15h (heure de Paris). Vous pourrez également suivre l'événement sur la chaîne YouTube CNET Highlight. Le vol devrait durer 11 minutes environ. Cet engin décollera d'une piste au Nouveau-Mexique et larguera un vaisseau accroché à lui, dès qu'il sera à 15 000 mètres d'altitude. Une fois les moteurs allumés, il pourra atteindre l'espace et, le moment venu, redescendre en planant.

Samedi 22 mai 2021, le vaisseau VSS Unity de Virgin Galactic a réussi son premier vol d'essai habité suborbital. La navette a décollé de sa nouvelle base située dans le désert près de Las Cruces au Nouveau-Mexique. Arrivé dans l'espace à plus de 3 700 km/h, le vaisseau a atteint une hauteur de 90 kilomètres au-dessus de la Terre. "Après seize ans de recherche, d'ingénierie et de tests, Virgin Galactic se tient à l'avant-garde d'une nouvelle industrie spatiale commerciale, qui doit ouvrir l'espace à l'humanité", a déclaré le milliardaire dans un communiqué. Après ce voyage, deux tests sont prévus avant le début des vols commerciaux réguliers en 2022, a expliqué Virgin Galactic.

En savoir plus - Qui est Richard Branson ?

Biographie courte de Richard Branson - Richard Branson est un homme d'affaires britannique né le 18 juillet 1950, fondateur du groupe Virgin. Dès son plus jeune âge, désireux d'entreprendre, il fonde sa première entreprise à l'âge de 16 ans, le magazine Students. Richard Branson se lance dans le projet de sa vie et crée la marque Virgin. En 2004, il fonde Virgin Galactic conçu pour le tourisme spatial. En 2007, il fait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes dans le monde du Time 100.

Richard Branson est né le 18 juillet 1950 dans le Grand Londres. Son père, Edward James Branson était avocat et sa mère, Eve Branson, une ancienne danseuse et hôtesse de l'air. Dès son enfance, Richard Branson se distingue par sa volonté d'entreprendre : élève moyen dans les études, il s'intéresse dans son adolescence à l'univers des lettres et de la publication. Souffrant de dyslexie, Richard Branson tente de cultiver et de vendre des arbres de Noël et des perruches. En 1966, il se lance alors à 16 ans dans l'élaboration d'un magazine pour étudiants, Students, à Londres.

En 1972, Richard Branson s'investit dans la vente de disques par correspondance et crée la marque Virgin, dont le premier magasin voit le jour à Londres. En utilisant l'argent gagné par son magasin de disques, il développe le label Virgin Records en 1973. Il signe un premier contrat avec le chanteur Mike Oldfield sous le label Virgin, et devient son manager. Richard Branson produit à ses débuts des artistes tels que Phil Collins ou encore les Sex Pistols. L'entreprise se développe très rapidement dans les années 1980 et diversifie considérablement ses activités, se lançant notamment dans le transport aérien. En 1984, Virgin Atlantic voit le jour. En 1997, Richard Branson se lance dans le secteur ferroviaire au Royaume-Uni en créant Virgin Rail Group.

Créé en 2004, Virgin Galactic a pour but de vendre des vols suborbitaux au public. Le vaisseau spatial SpaceshipOne, financé par le co-fondateur de Microsoft, Paul Allen et conçu par Burt Rutan, un ingénieur aéronautique, permet d'envoyer cinq passagers par an dans l'espace avec des billets au prix de 200 000 $. Le vaisseau est prévu pour effectuer un voyage suborbital avec une courte période d'apesanteur. Les passagers pourront alors profiter de ces quelques minutes pour flotter dans la cabine.

Investi dans le monde associatif et les questions relatives au développement durable, l'homme d'affaires est à l'origine en juillet 2007 de la réunion d'un groupe de dirigeants influents du monde entier à Johannesburg, dans le but d'ouvrir le dialogue sur les défis les plus importants de la planète. Muhammad Yunus, Kofi Annan ou encore Jimmy Carter sont présents. Grand amateur de sport, Richard Branson effectue une traversée de la Manche en kitesurf en 2012, alors qu'il est âgé de 61 ans.

En 2021, le magazine Forbes classe Richard Branson à la 589e place des plus importantes richesses mondiales avec près de 5,6 milliards de dollars. Le milliardaire britannique doit sa fortune à son empire Virgin. Aujourd'hui, Richard Branson vit sur l'île de Necker Island, dans les îles Vierges britanniques, qu'il a achetée pour 180 000 $ à la fin des années 70.

Côté vie privée, le milliardaire épouse Kristen Tomassi en 1972, mais le couple divorce quelques années plus tard. Richard Branson rencontre sa seconde épouse, Joan Templeman, en 1976. La vie de famille commence par une tragédie. En 1979, le couple perd leur première fille, Clare Sarah. Richard et Joan décide de se marier en 1989 et ont deux enfants, Holly, née en 1981 et Sam en 1985. Holly est diplômée en médecine et en physiologie de l'University College London et est, aujourd'hui, la présidente de Virgin Unite. Leur fils, Sam, a crée sa propre société, Sundog Pictures.