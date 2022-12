Benoît XVI : "gravement malade", quel est son état de santé ?

L'état de santé de l'ancien pape Benoît XVI est préoccupant, selon le pape actuel, François.

[Mise à jour le 28 décembre à 10h47] Les jours de Benoît XVI sont-ils comptés ? Ce mercredi 28 décembre 2022, le pape François a annoncé que son prédécesseur était "gravement malade", lors d'une prise de parole. Âgé de 95 ans, l'ancien chef de l'Eglise catholique, qui a renoncé à ses fonctions en 2013 (lire plus bas), vit, depuis, dans l'enceinte du Vatican, à Rome. Ne se déplaçant désormais qu'en fauteuil roulant, ses apparitions se font très rares. Il avait été vu à la fin de l'été pour la nomination des cardinaux. "J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape émérite Benoît. Pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir", a déclaré François.

En juin 2022, l'archevêque Georg Gänswein s'était exprimé lors de l'anniversaire de l'ancien souverain pontife. Il avait alors évoqué la santé déclinante de Benoît XVI dont "sa voix est de plus en plus faible et incompréhensible." "Les dernières années ont eu raison de ses forces. Mais malgré ses forces déclinantes, il a conservé l'humble sérénité de son cœur", avait-il ajouté, rapportait Famille chrétienne.

Né le 16 avril 1927 à Marktl en Bavière de parents fondamentalement opposés au nazisme, c'est de force qu'il intègre les jeunesses hitlériennes en 1941. Il refuse ainsi de rejoindre la Waffen-SS en 1944, et fait part de sa volonté d'intégrer le séminaire. Il est affecté à la Wehrmacht cette même année, et déserte peu avant la reddition allemande. Cela lui vaudra d'être interné durant six semaines dans un camp de prisonniers de guerre à Aibling. Une fois libéré, il commence sa formation de prêtre et est ordonné le 29 juin 1951 par le cardinal von Faulhaber. En 1977, il est nommé par le pape Paul VI cardinal-prêtre de Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. Théologien reconnu par ses pairs, il est désigné préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, président de la Commission théologique internationale et de la Commission biblique pontificale par le pape Jean-Paul II en 1981.

Joseph Ratzinger continue son ascension et devient cardinal-évêque en 1993. Il entre au Collège des Cardinaux et en devient le doyen en 2002. Le 19 avril 2005, le cardinal Ratzinger est élu pour succéder à Jean-Paul II, et devient le premier pape allemand depuis Victor II, au XIe siècle. Connu pour son conservatisme, le pontificat de Benoît XVI a marqué l'opinion par certaines prises de position. Il est notamment opposé au port du préservatif, à l'homosexualité ou à l'avortement. Dans son discours de Ratisbonne en 2006, il provoque la polémique en reliant la religion musulmane à la violence. Mais Benoît XVI s'est également illustré pour son combat contre l'antisémitisme et la pédophilie dans son Église.

Après un pontificat de près de huit ans, Benoît XVI annonce, le 11 février 2013, renoncer à ses fonctions, ce qui constitue une première dans l'histoire du Vatican. Pour justifier sa démission, le pape Benoît évoque sa fatigue et sa vitalité qui s'amenuise avec le poids de sa charge et ses nombreux déplacements. Il porte, depuis le jour de sa renonciation officielle, le 28 février 2013, le titre de "Sa Sainteté Benoît XVI, pontife romain émérite". Le pape émérite vit, depuis, retiré dans le monastère Mater Ecclesiae, situé dans les jardins de la cité du Vatican. En mars 2013, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio lui succède sous le nom de pape François. Ce nouveau pontificat plus ouvert tranche considérablement avec celui de Benoît XVI.

Depuis sa renonciation en 2013 à l'âge de 86 ans, Benoît XVI n'a fait que de rares apparitions officielles, lors de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II par exemple. Malgré une santé fragile, il continue de recevoir des visites et notamment celles de son frère, le prêtre Georg Ratzinger, ainsi que celles du pape François. Le 28 juin 2016, une célébration est organisée pour ses 65 ans de sacerdoce. Vivant au Vatican, il avait fait une apparition lors de la nomination des cardinaux fin août 2022. Le 29 décembre 2022, son successeur, François, a déclaré qu'il était "gravement malade".

