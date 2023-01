DIRECT. Obsèques de Benoît XVI : le pape émérite inhumé dans la basilique Saint-Pierre

BENOÎT XVI. La cérémonie funéraire en l'honneur du pape émérite Benoit XVI est terminée. Le souverain pontife a rejoint la basilique Saint-Pierre et les grottes vaticanes pour y être inhumé dans l'intimité de l'Eglise après un dernier rite ce jeudi 5 janvier 2023.

12:07 - Après les obsèques de Benoît XVI, la place Saint-Pierre a retrouvé son calme [Fin du direct] Après de longues minutes, la place Saint-Pierre a fini par se vider des dizaines de milliers de fidèles venus assister aux funérailles du pape émérite Benoît XVI pour un ultime au revoir. Désormais les obsèques se déroulent entre les murs de la basilique. Merci d'avoir suivi la cérémonie funéraire avec nous. 12:00 - Quand Benoît XVI pourra-t-il être fait "Docteur de l'Eglise" ou canonisé ? C'est un voeux prononcé et partagé par plusieurs fidèles : l'accord du titre de "Docteur de l'Eglise" et même la canonisation du pape émérite Benoît XVI. Selon le journaliste spécialisé dans les sujets liés à l'Eglise catholique Jean-Marie Guénois interrogé par Le Figaro, le souverain pontife à toutes ses chances pour prétendre à ces deux honneurs mais contrairement à la volonté des fidèles, les deux processus pourraient prendre plus de temps. D'abord parce que l'Eglise à l'habitude d'examiner avec attention ces sujets mais aussi parce que le délai avant la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXII avait été jugé trop court par certains de ses membres. 11:50 - Qu'est ce que le titre de "Docteur de l'Eglise" ? A quoi correspond le titre de "Docteur de l'Eglise" ? Et pourquoi le pape émérite Benoît XVI peut y prétendre selon les fidèles ? Le souverain pontife est un homme "qui par sa pensée à marquer le patrimoine de l'Eglise catholique [qui tient aussi] dans l'interprétation des évangiles", domaine dans lequel Benoît XVI en tant que théologien a beaucoup apporté, explique le vaticaniste Jean-Marie Guénois auprès du Figaro précité dans ce direct. Le spécialiste ajoute que le pape émérite "mériterait le titre de Docteur que l'Eglise donne à ceux qui ont fourni un ensemble de connaissances de manière notable aux patrimoines chrétien et catholique". 11:39 - Des particularités autour du cercueil du pape émérite Benoît XVI Le pape émérite Benoît XVI a été placé dans son cercueil dans les mêmes conditions que ses prédécesseurs malgré le fait qu'il ne soit plus en fonction au moment de sa mort. L'homme repose donc dans un cercueil de cyprès, un bois connu pour résister à l'eau, lequel sera placé ensuite dans une armature de plomb pour encore favoriser la conservation du corps du pape et enfin recouvert d'un dernier cercueil en chêne. A l'intérieur du cercueil, le pape émérite est accompagné du pallium, une robe blanche marquée de cinq crois noires, symbole du pouvoir épiscopal, de pièces frappés durant les années de son règne pontifical (2005 à 2013) et du texte appelé rogito en italien. Le document retrace les grands moments du pontificat du pape et est conservé dans un cylindre métallique. Ces éléments permettent de certifier qu'il s'agit du cercueil de Benoît XVI. 11:27 - Comment le pape émérite benoît XVI va-t-il être inhumé ? Si la messe publique est terminée, les obsèques du pape émérite Benoît XVI ne sont pas encore finie. Elles vont simplement se poursuivre dans la discrétion de la basilique Saint-Pierre, saint siège du Vatican. Une cérémonie va se tenir en présence du pape François et des cardinaux avant que le cercueil de l'homme d'Eglise défunt soit placé dans deux autres cercueils, un de plomb et un de chêne, avant d'être inhumé dans les grottes vaticanes. Cette crypte située sous la basilique avait déjà accueilli les sépultures des papes Jean-Paul II et Jean XXII avant que ces derniers ne soient déclarés bienheureux et canonisés. 11:14 - Les fidèles appellent à la sanctification de Benoît XVI Dans la foule de fidèles présents lors des obsèques du pape émérite Benoît XVI, plusieurs messages étaient inscrits sur des banderoles pour rendre hommage au souverain pontife dont un militant pour la sanctification et la canonisation de Benoît XVI : "Santo Subito", l'italien pour signifier "Saint tout de suite". Professeur d'université et théologien de talent, le pape émérite était reconnu pour sa grande connaissance et à ce titre plusieurs honneurs pourraient être rendus rapidement au défunt homme d'Eglise. 10:58 - La messe des obsèques de Benoît XVI est terminée Le cercueil du pape émérite Benoît XVI n'est plus visible aux yeux des fidèles, il a disparu derrière les rideaux rouges de la basilique Saint-Pierre après une messe d'une heure est demie. La suite des obsèques, à savoir l'enterrement du souverain pontife, doit se dérouler dans un cadre strictement privé sans la présence du public ou des journalistes. 10:55 - Myriade d'applaudissement pour le papa émérite Benoît XVI Le cercueil de Benoit XVI a traversé la place Saint-Pierre sous les applaudissements des fidèles venus lui rendre hommage. Le route du pape émérite s'est arrêté devant les marches de la basilique Saint-Pierre pour que le pape François bénisse la dépouille de son prédécesseur dans un dernier au revoir public. 10:50 - Le pape Benoît XVI bientôt conduit à la grotte pontificale Encensé par le cardinal Giovanni Battista Re, le cercueil en cyprès du pape émérite Benoît XVI s'apprête à être conduit au sein de la basilique Saint-Pierre et plus précisément sous l'édifice religieux, dans les grottes pontificales, où l'homme d'Eglise sera enterré. 10:47 - Le pape émérite confié à la miséricorde de Dieu Est arrivée l'heure de l'"ultima commendatio et valedictio", moment pendant lequel le cardinal recommande l'accueil de l'âme du pape émérite Benoit XVI aux côtés du Seigneur, en plus de sa miséricorde. L'homme qui dirige la cérémonie encense également le cercueil de souverain pontife pour le préparer à entrer dans la grotte pontificale. 10:39 - Rite de communion pour les fidèles et les hommes d'Eglise Les chants religieux résonnent dans tout le Vatican suivis de longues minutes de silence alors que le rite de communion est en cours pour les obsèques du pape émérite Benoît XVI.. 10:24 - La prière eucharistique dirigée par le doyen des cardinaux Depuis de longues minutes, le doyen du Collège des cardinaux, Giovanni Battista Re, dirige la cérémonie et l'eucharistie. Ces prières et ce rite traduisent le changement du vin en sang du Christ et de l'hostie en son corps, selon la foi catholique. Cette cérémonie célèbre à la fois le dernier repas et le sacrifice du Christ. 10:14 - 50 000 fidèles présents aux obsèques de Benoît XVI Selon les premières estimations officielles, 50 000 fidèles sont venus assister aux funérailles du pape Benoît XVI sur la place Saint-Pierre. 10:07 - Des milliers de prêtes, d'évêques et de cardinaux présents aux obsèques de Benoît XVI De nombreux évêques et cardinaux assistent à la cérémonie funéraire mais ils sont là à titre personnel, le pape Benoît XVI n'étant pas mort alors qu'il était en fonction. Tous ces hommes de l'Eglise, 4000 prêtres, portent la couleur rouge. Ils sont accompagnées d'une chorale composée de 250 voix. 10:03 - "Benoît, que ta joie soit parfaite en entendant sa Voix" "Benoît, cher Ami de l'Epoux, que ta joie soit parfaite en entendant sa Voix, définitivement et pour toujours". Voici ont été les derniers mots de l'homélie. Particularité de cette homélie, le pape Benoît n'a jamais été cité nommément si ce n'est à la toute fin de texte mais de nombreuses allusions élogieuses ont été faites au souverain pontife et ont ponctué l'hommage.

Cinq jours après son décès survenu samedi 31 décembre 2022, et après que sa dépouille a été exposée au sein de la basilique Saint-Pierre, au Vatican, depuis lundi, avant d'être placée dans un cercueil en cyprès, comme le veut la tradition, mercredi en fin d'après-midi, Benoît XVI sera enterré ce jeudi 5 janvier. Fait exceptionnel et pas des moindres, c'est le pape François lui-même qui présidera l'enterrement de Benoît XVI. Dans le détail, à 8h50, le cercueil doit être amené sur la place Saint-Pierre afin de "permettre aux fidèles de prier le chapelet sur le cercueil du pape émérite", précise le Vatican. À 9h30, la cérémonie présidée par le pape François commencera.

À noter que "les prières [ont toutes dû être] remodelées", Benoît XVI n'étant plus en fonction au moment de sa mort. De ce fait, certains textes, présents en temps normal pour les funérailles d'un pape, seront absents. Selon La Croix, l'acte pénitentiel puis le Kyrie doivent ouvrir la cérémonie. Viendront ensuite quatre actes : un passage du livre d'Isaïe, le psaume 22, puis un extrait de la Première Lettre de saint Pierre, ainsi qu'un passage de l'évangile de saint Luc. Pour conclure, le pape François prononcera l'homélie. Le livret de messe publié par le Vatican est à retrouver ici pour suivre la cérémonie en détails. Le doyen du Collège des cardinaux, Giovanni Battista Re, qui sera tout de même en charge de la célébration de la cérémonie, même si celle-ci sera présidée par le pape François, devrait prononcer l'ultime discours d'adieu qui clôturera la cérémonie de ces funérailles qui se veulent "solennelles, mais sobres".

Le cercueil de l'ancien pape Benoît XVI sera ensuite emmené dans les grottes vaticanes, situées sous la basilique Saint-Pierre. A priori, les caméras ne devraient pas être conviées, mais BFM TV rapporte que le cercueil en cyprès sera alors, comme le veut la tradition, placé dans un cercueil en plomb puis, dans un troisième cercueil en chêne. L'ex-pape Benoît XVI devrait être inhumé à l'endroit où Jean-Paul II avait été initialement enterré, avant qu'il ne soit déplacé en 2011.

La présence inédite d'un pape en exercice lors des funérailles d'un souverain pontife est exceptionnelle, avant la renonciation de Benoît XVI tous les papes avaient assuré leurs fonctions jusqu'à leur dernier souffle. Mais aux côtés du pape François, de nombreux invités de marques sont attendus, dont de nombreux dirigeants politiques et bien sûr des responsables du monde catholique. Vatican News rapporte que plus de 120 cardinaux, 400 évêques et 4000 prêtres doivent être présents. Le gouvernement français sera aussi présent aux obsèques de Benoît XVI avec la venue de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes, au Vatican. Le chancelier Olaf Scholz et le président allemand doivent aussi assister à la cérémonie. Bien sûr une délégation italienne menée par le président Sergio Mattarella doit être au rendez-vous comme de nombreuses têtes couronnées européennes.

Né le 16 avril 1927 à Marktl en Bavière de parents fondamentalement opposés au nazisme, c'est de force qu'il intègre les jeunesses hitlériennes en 1941. Il refuse ainsi de rejoindre la Waffen-SS en 1944, et fait part de sa volonté d'intégrer le séminaire. Il est affecté à la Wehrmacht cette même année, et déserte peu avant la reddition allemande. Cela lui vaudra d'être interné durant six semaines dans un camp de prisonniers de guerre à Aibling. Une fois libéré, il commence sa formation de prêtre et est ordonné le 29 juin 1951 par le cardinal von Faulhaber. En 1977, il est nommé par le pape Paul VI cardinal-prêtre de Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. Théologien reconnu par ses pairs, il est désigné préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, président de la Commission théologique internationale et de la Commission biblique pontificale par le pape Jean-Paul II en 1981.

Joseph Ratzinger continue son ascension et devient cardinal-évêque en 1993. Il entre au Collège des Cardinaux et en devient le doyen en 2002. Le 19 avril 2005, le cardinal Ratzinger est élu pour succéder à Jean-Paul II, et devient le premier pape allemand depuis Victor II, au XIe siècle. Connu pour son conservatisme, le pontificat de Benoît XVI a marqué l'opinion par certaines prises de position. Il est notamment opposé au port du préservatif, à l'homosexualité ou à l'avortement. Dans son discours de Ratisbonne en 2006, il provoque la polémique en reliant la religion musulmane à la violence. Mais Benoît XVI s'est également illustré pour son combat contre l'antisémitisme et la pédophilie dans son Église.

Après un pontificat de près de huit ans, Benoît XVI annonce, le 11 février 2013, renoncer à ses fonctions, ce qui constitue une première dans l'histoire du Vatican. Pour justifier sa démission, le pape Benoît évoque sa fatigue et sa vitalité qui s'amenuise avec le poids de sa charge et ses nombreux déplacements. Il porte, depuis le jour de sa renonciation officielle, le 28 février 2013, le titre de "Sa Sainteté Benoît XVI, pontife romain émérite". Le pape émérite vit, depuis, retiré dans le monastère Mater Ecclesiae, situé dans les jardins de la cité du Vatican. En mars 2013, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio lui succède sous le nom de pape François. Ce nouveau pontificat plus ouvert tranche considérablement avec celui de Benoît XVI.