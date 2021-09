Yannick Jadot : vainqueur de la primaire, candidat EELV pour la présidentielle

JADOT. Yannick Jadot sera donc candidat à l'élection présidentielle en 2022. Le député européen a remporté la primaire écologiste mardi 28 septembre 2021 face à Sandrine Rousseau, a annoncé le parti.

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 19h00] Fin du suspense pour les partisans d'EELV ! "Notre candidat, pour l'ensemble des écologistes, est donc Yannick Jadot", a annoncé le secrétaire général du parti, Julien Bayou, mardi 28 septembre en début de soirée. "Dès ce soir, nous allons construire un rassemblement beaucoup plus large", a quant à lui réagi Yannick Jadot, qui s'est imposé grâce à une courte majorité, face à Sandrine Rousseau, recueillant 51,03% des voix (contre 48,97%) parmi les 104 772 personnes qui ont pris part au vote (85,41% de participation). Et le député européen d'Europe Écologie-Les Verts d'assurer : "Notre objectif, c'est de gagner l'élection présidentielle."

À noter que Yannick Jadot sera l'invité du 20 Heures de France 2 ce mardi 28 septembre. L'occasion pour le candidat EELV à la présidentielle de faire le point sur la primaire écologiste inédite qui vient de se terminer et de donner les grandes lignes de ce qui attend les militants et partisans du parti dans les mois qui viennent. "J'ai gagné, l'écologie a gagné dans cette primaire. Nous sommes une grande famille qui sera rassemblée et unie pour mener cette campagne. Dès maintenant, c'est place au rassemblement de l'écologie et nous allons construire un rassemblement beaucoup plus large pour gagner en 2022", a d'ores et déjà déclaré le vainqueur après l'annonce des résultats.

Après 2017, où il s'était retiré au profit de Benoît Hamon, Yannick Jadot se lance donc pour la deuxième fois dans la bataille à l'Élysée. Pour l'heure, le candidat de 53 ans est crédité de 6% des intentions de vote au premier tour du scrutin. "Je veux mettre l'écologie au pouvoir, au cœur d'un grand projet de société que je veux construire avec les Françaises et les Français", avait-t-il lancé il y a quelques semaines.

"Je serai le président du Climat"

"Avec vous, grâce à vous, je serai le président du Climat." Depuis le QG d'EELV, à Pantin, en Seine-Saint-Denis, Yannick Jadot a pris la parole aux alentours de 18h30, mardi. "Nous avons montré dans cette primaire qu'il était possible de donner à voir un autre monde", a-t-il estimé. Et de taper fort : "Oui, il est temps de tout changer." Appelant tout un chacun à se joindre aux écologistes en vue de la présidentielle 2022, celui qui prédit une campagne peu reluisante promet que sa République marquera "le grand retour des services publics" et s'engage notamment pour une présidence qui agira "immédiatement", pour "une écologie de l'action" et "une écologie des solutions".

Quant à ses adversaires en vue de la présidentielle 2022, Yannick Jadot ne s'est pas montré très tendre à leur encontre. Dénonçant notamment le bilan d'Emmanuel Macron, il a évoqué "un quinquennat à enrichir les plus riches au détriment de tous les autres, un quinquennat de trop à nous diviser, à monter les Français les uns contre les autres, les travailleurs pauvres contre les chômeurs, les ruraux contre les quartiers populaires, le privé contre le public". L'extrême droite en a également pris pour son grade : des "prénoms des enfants", au "retour de la peine de mort", en passant par "la réhabilitation de Pétain comme défenseurs des juifs de France", Yannick Jadot a dénoncé des "débats immondes". Tapant du poing sur la table, il a déclaré : "Nous ne laisserons pas à l'extrême droite le choix du terrain sur lequel se jouera l'élection."

Natif de l'Aisne ayant grandi en Picardie, Yannick Jadot suit des études d'économie et de commerce international en économie du développement à Paris-Dauphine. Il est diplômé à 23 ans et quitte la France pour le Burkina Faso puis le Bangladesh où il s'engage dans une ONG. Son militantisme débute en 1995 lorsqu'il intègre l'ONG Solagral avec qui il participe à des manifestations altermondialistes. En 2002, il rejoint Greenpeace France, chargé des campagnes hexagonales de l'ONG. C'est ainsi qu'il pénètre en 2005 dans le port de sous-marins nucléaires à Brest. Une action qui lui a valu d'être condamné pour "atteinte aux intérêts supérieurs de la nation".

Yannick Jadot a également fait condamner… et notamment EDF, du moins un salarié. Pierre-Paul François, cadre chez le géant de l'électricité, avait, via une agence privée spécialisée, fait pirater des données informatiques du militant en 2006 lorsqu'il était chez Greenpeace. Celui qui était alors chargé de mission sur la sécurité des centrales nucléaires d'EDF a été condamné par la justice.

En septembre 2008, Yannick Jadot quitte Greenpeace pour se lancer en politique aux côtés de Daniel Cohn-Bendit et rallie Europe Ecologie en vue des élections européennes. Chargé de la communication durant la campagne, il est propulsé tête de liste dans l'ouest et est élu au Parlement européen (16%). Depuis, il n'a plus quitté Strasbourg ni Bruxelles, réélu en 2014 et 2019.

En 2016, Yannick Jadot se présente à la primaire écologiste, organisée en vue de la présidentielle de 2017, et remporte le scrutin face à Michèle Rivasi. Finalement, l'élu ne va pas au bout et rallie Benoît Hamon avant le premier tour du scrutin élyséen.

Interrogé sur France Info, Yannick Jadot a fait savoir qu'il voulait porter "une écologie de l'action", après "un quinquennat de renoncement climatique". Dans les grandes lignes de son projet, il souhaite :

Arrêter de verser de l'argent public à une entreprise engagée dans les énergies fossiles ;

Une sortie du nucléaire sur quinze ou vingt ans ;

Un grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an pour reconstruire l'économie, accélérer la rénovation des logements, déployer les énergies renouvelables et tout ce qui relève des mobilités collectives et décarbonées ;

Des cantines à 100 % bio, de qualité et locales ;

Une TVA à 0 % sur les produits bio et de proximité ;

Interdire l'élevage en cage et les élevages d'animaux à fourrure ;

Interdire les ventes des voitures diesel et thermiques classiques à partir de 2030 ;

Fusionner le RSA et la prime d'activité pour créer un revenu citoyen ;

Jusqu'à 50 %, des salariés dans les instances de décision des entreprises ;

Un septennat non renouvelable pour le président, la proportionnelle aux législatives et la mise en place de référendums d'initiative locale ;

Une légalisation " sous contrôle public, pour traiter les personnes en addiction " au cannabis.

S'il venait à remporter la primaire écologiste, Yannick Jadot serait crédité de 6% des voix au premier tour de l'élection présidentielle 2022, selon le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges. Régulièrement testé par les instituts de sondage, le candidat EELV oscille entre 6 et 11% des voix.

C'est l'un des sujets sensibles chez EELV et le second tour de la primaire est à l'image des divergences internes, même si l'opinion générale est similaire. Entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, les visions diffèrent sur l'avenir du nucléaire en France. Mais tous deux souhaitent y mettre fin. Si la candidate veut en sortir "le plus rapidement possible", celui qui est arrivé en tête à l'issue du premier tour du scrutin interne estime "qu'il faudra une bonne quinzaine d'années pour en sortir", étant lucide sur la question : "nous en sommes tellement dépendants", a-t-il concédé. "Sortir progressivement du nucléaire, c'est investir et créer des emplois", avait-il ajouté sur France Info.

Pendant deux ans, ils ont vécu une relation cachée, inconnue du grand public. Mais quand les résultats des élections européennes sont dévoilés en 2019, Yannick Jadot s'affiche aux côtés de sa compagne : Isabelle Saporta. Dans le monde médiatique, elle est loin d'être une inconnue. Aujourd'hui âgée de 45 ans, elle est chroniqueuse sur RTL lorsque sa relation avec le candidat est officialisée. Engagée sur le thème de l'écologie, l'autrice de plusieurs livres sur l'environnement est également passée par Marianne, France Inter, RMC ou encore France 2. Lorsque son couple est rendu public, elle quitte RTL et s'engage pleinement en politique, notamment aux côtés de Gaspard Gantzer pour les municipales en 2020 à Paris, avant de finalement se rallier à Cédric Villani. Depuis septembre 2020, elle intervient sur BFMTV/RMC.