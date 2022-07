"Borne à l'Assemblée EN DIRECT : huées, chahut... Un discours et de vives réactions de l'opposition"

ELISABETH BORNE. Elisabeth Borne a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale ce mercredi 6 juillet 2022 et a fait face aux vives réactions de l'opposition. Retour sur les annonces phares de la Première ministre.

Biographie d'Elisabeth Borne L'essentiel Elisabeth Borne a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, ce mercredi 6 juillet 2022. La Première ministre a appelé aux "compromis sans compromissions" entre la majorité présidentielle et les partis de l'opposition. "Mon gouvernement présentera dès demain des textes d'urgence pour protéger les Français face à l'inflation", a-t-elle annoncé devant les députés, indiquant que les premières mesures proposées concerneront des réévaluations d'aides et prestations sociales, et des actions pour bloquer les hausses des loyers. Elisabeth Borne a aussi indiqué qu'elle allait rapidement proposer une réforme des retraites et a indiqué que la transition écologique serait la priorité de son quinquennat. "Une feuille de route avec des objectifs pour l'écologie et la biodiversité" sera fixée pour chaque ministère, a-t-elle précisé. La Première ministre a part ailleurs annoncé son intention de renationaliser EDF.

Dans l'hémicycle, les réactions ont été vigoureuses : des députés d'opposition ont manifesté leur mécontentement en lançant quelques remarques déplacées ou encore en lançant quelques huées. La présidente de l'Assemblée nationale a dû intervenir pour exiger plus de calme dans l'hémicycle afin que la Première ministre puisse s'exprimer.

La Première ministre a aussi fait preuve d'une certaine malice politique, en citant tous les présidents de groupe d'opposition (y compris ceux du PS, de EELV et du PCF), indiquant avoir eu avec eux des conversations constructives sur la possibilité d'accords ou de compromis, mais la Première ministre n'a pas cité le nom des présidents de groupe LFI et RN.

La France insoumise a déposé une motion de censure contre Elisabeth Borne et son gouvernement en début d'après midi insistant sur le refus de la Première ministre de se soumettre au vote de confiance. Toutes les forces de la Nupes signeront la motion de censure mais la droite et l'extrême droite refusent de soutenir l'initiative. Elisabeth Borne ne risque donc pas, a priori, de quitter Matignon et de voir son gouvernement renversé.

Suivez le discours de politique générale d'Elisabeth Borne en vidéo et en direct.

17:46 - Le discours d'Elisabeth Borne jugé "remarquable" par Edith Cresson Le discours d'Elisabeth Borne était "absolument remarquable" selon la première femme à avoir occupé le poste de Premier ministre, Edith Cresson, interrogée sur BFMTV après la prise de parole de la cheffe du gouvernement. Elle même s'était prêtée à l'exercice devant l'Assemblée en 1991. 17:20 - Elisabeth Borne invitée au JT de TF1 après son discours Après son discours à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne est l'invitée du 20 Heures de TF7 ce mercredi 6 juillet. La Première ministre répondra aux questions de Gilles Bouleau sur son discours, les points saillants et les annonces phares de celui-ci mais aussi sur la réalité d'un travail collectif avec les forces de l'opposition, un objectif plusieurs fois répété par Elisabeth Borne. 17:04 - Le discours d'Elisabeth Borne lu au Sénat Pendant qu'Elisabeth Borne prononçait son discours devant les députés à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lisait ce même discours en simultané devant les sénateurs. La Première ministre est pourtant censée se rendre dans la chambre haute de Parlement ce soir à 21h pour énoncer à nouveau sa déclaration de politique générale. 16:50 - Après le discours d'Elisabeth Borne, le débat entre les députés Après le long discours d'Elisabeth Borne, c'est au tour des députés de prendre tour à tour la parole dans l'hémicycle. La majorité présidentielle est le groupe qui dispose du plus de temps de parole avec 50 minutes pour LREM, 15 pour le MoDem et 15 pour Horizons. Suivront ensuite tous les partis d'opposition représentés par leur chef de file. 16:41 - Les appels de pied d'Elisabeth Borne aux chefs de file de l'opposition Olivier Marleix (LR), Jean-Paul Mattei (MoDem), Julien Bayou et Cyrielle Chatelain (EELV), Boris Vallaud (PS) et Aurore Bergé (LREM) ont tour à tour été cités dans le discours d'Elisabeth Borne sur des sujets précis sur lesquels leur groupe semble sur la même ligne que la majorité présidentielle. Des appels du pied dont Elisabeth Borne était très satisfaite en témoignent les sourires qu'elle a eu. Une satisfaction renforcée par les vives réactions des députés. Seuls LFI et le RN n'ont pas été nommés mais ont été visés indirectement, sur le thème de la sécurité pour la France insoumise avec le "honte à ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes" et sur la souveraineté compatible avec une Europe forte pour le RN. 16:35 - Le discours de politique générale d'Elisabeth Borne est fini Le discours de politique générale d'Elisabeth Borne est terminé après 1h30 de prise de parole. La Première ministre a repris pour l'essentiel les projets présidentiels d'Emmanuel Macron avec une introduction rappelant la volonté de créer une majorité de projet avec l'opposition au cas par cas plutôt que se contenter d'une majorité relative face aux autres groupes politiques. Un appel renouvelé à la fin de son discours. 16:32 - "Nous avons tout pour réussir à bâtir ensemble. Nous y parviendrons" "Soyons à la hauteur des Français et des Français". "Devant vous, je m'engage à partager les enjeux et les contraintes, à vous faire part de nos feuille de routes et des différentes voies que nous pourrions emprunter. Je m'engage à ne jamais rompre le fil du dialogue avec les groupes parlementaires, avec les forces vives, avec les Françaises et les Français. Je m'engage à bâtir des compromis ambitieux, sans compromission sur les valeurs des solutions concrètes, des majorités de projets et d'idées" conclut Elisabeth Borne à la fin de son discours de politique générale. "Nous avons tout pour réussir à bâtir ensemble. Nous y parviendrons." 16:28 - "Si je suis premier ministre de la France, je le dois à la République" "Si je suis ici devant vous, premier ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille nation, alors que j'étais cette enfant dont le père n'est jamais revenu des camps." "Je veux lui rendre un peu de ce qu'elle m'a donné", ajoute Elisabeth Borne en insistant sur les projets de son gouvernement et de la politique d'Emmanuel Macron. 16:26 - "La confiance ne se décrète pas. Elle se forgera texte après texte" Pour terminer son discours Elisabeth Borne appelle de nouveau au travail collectif à l'Assemblée : "Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs, de construire ensemble et de porter des majorités d'idées. L'heure n'est pas à nous compter, mais à nous parler." Quant aux critiques sur sa légitimité et le refus de se soumettre au vote de confiance elle ajoute face aux députés : "La confiance ne se décrète pas. A priori, elle se forgera texte après texte, projet après projet" 16:17 - "Une Europe plus forte, c’est une France plus forte" "Une Europe plus forte, c’est une France plus forte", clame Elisabeth Borne au sujet de la souveraineté mettant en avant et défendant le développement des "filière d'excellence française" dans tous les domaines notamment industriels, informatiques, technologiques mais aussi pour l'agriculture : "Une France plus forte dans une Europe plus indépendante c'est notre sécurité alimentaire". C'est aussi une sécurité énergétique selon la Première ministre qui estime que "nous ne pouvons plus dépendre du gaz et du pétrole russe". 16:11 - Elisabeth Borne attaque LFI au moment d'évoquer les forces de l'ordre Au moment de parler de la sécurité et des forces de l'ordre Elisabeth Borne a eu un mot à l'adresse de LFI et de Jean-Luc Mélenchon : "Honte à ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes, honte à ceux qui tentent de dresser les Français contre ceux qui les protègent". 16:09 - Sécurité et justice au programme du discours d'Elisabeth Borne "Nous voulons une gendarmerie et une police forte au plus près des citoyens." Elisabeth Borne annonce une nouvelle augmentation des effectifs des forces de l'ordre avec l'ouverture de 200 brigades de gendarmerie mais aussi le doublement du temps passé sur le terrain. Elle promet aussi une justice plus proche et une hausse du nombre de magistrats recrutés via la loi de programmation de la justice. 16:05 - Elisabeth Borne a un mot pour les Outre-mer "Les outre-mer sont une chance inestimable pour notre pays, plus que jamais nous avons besoin de nos outre-mer. Il y a quelques jours toutes les collectivités ultramarines se sont regroupées pour lancer l'appel de Fort-de-France". Elisabeth Borne promet de répondre aux exigences des outre-mer. La démission de Yaël Braunt-Pivet du ministère des outre-mer a ajouté à la colère de ces territoires et de leurs élus la semaine dernière. 16:00 - "L'heure est maintenant aux solutions structurantes" sur la situation des soignants En matière de prévention, Elisabeth Borne de mettre l'accent sur les campagnes de dépistage et la prise en compte des inégalités sociales. Mais c'est la situation des soignants qui occupe le discours de la Première ministre : "L'heure est maintenant aux solutions structurantes : Nous devons renforcer l'attractivité des métiers. Nous devons permettre aux soignants de passer plus de temps auprès des patients en allégeant la charge administrative et en renforçant la coopération entre les professionnels de santé." Elle annonce que des consultations seront lancées dès septembre. 15:56 - Elisabeth Borne s'attaque au sujet de la santé L'égalité des chances se traduit aussi dans la santé en garantissant un accès pour tous aux soins et en offrant une "santé de qualité" à tous et toutes. Elle rappelle la suppression du numerus clausus et appelle à nouvelles mesures pour bâtir "un service public efficace" et "au plus près des territoires". LIRE PLUS

Trop technocrate, pas assez politique, sans légitimité... Elisabeth Borne a essuyé beaucoup de critiques depuis sa nomination et sa reconduction en tant que Première ministre. Des attaques qui se sont donc prolongées dans l'hémicycle ce mercredi 6 juillet durant le discours d'Elisabeth Borne et en l'absence de vote de confiance. Plus que des critiques, il s'agit là d'un "problème politique" pour la locataire de Matignon a estimé la députée et présidente du groupe LR par intérim, Annie Genevard, le 5 juillet sur BFMTV. La cheffe du gouvernement paye les frais de la confiance "érodée" des élus dans un "président de la République [qui] avait la majorité absolue et en a usé et abusé sans jamais prendre en compte nos propositions". Une érosion si importante que la Nupes toute entière - coalition de LFI, du PS, d'EELV et du PCF - soutiendra la motion de censure déposée par LFI. Malgré ce mouvement, la mesure a peu de chance d'aboutir sans le soutien des Républicains et de l'extrême droite qui refusent de prendre part à l'initiative. "[Elisabeth Borne] ne parviendrait pas à obtenir la confiance donc de là à faire tomber le gouvernement en alliant nos voix à La France insoumise, non, je crois que Les Républicains sont une formation responsable qui ne s'engageront pas dans cette voie", a ainsi indiqué la députée LR. Quant au RN, son refus de signer la motion de censure n'est pas tant une marque de soutien à la majorité qu'un symbole de rejet profond de la France insoumise.

La confiance des députés dans le gouvernement paraît encore inatteignable mais la majorité présidentielle et Elisabeth Borne gardent espoir. "La confiance ne se décrète pas, elle se construit patiemment texte après texte", s'accrochait Olivier Véran, nouveau porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres le 4 juillet, renouvelant le souhait de la majorité de coopérer avec les forces de l'opposition.

La nouvelle est tombée le lundi 4 avril : Elisabeth Borne entend se passer du vote de confiance devant les députés après son discours de politique générale face à l'Assemblée nationale, ce 6 juillet 2022 à 15h. Une rupture avec l'usage admise par la Constitution. La décision est logique et c'est le contraire qui aurait été étonnant car avec une majorité de 250 députés impossible d'espérer réunir les 289 votes nécessaires au gouvernement pour être maintenu et adoubé par la majorité de l'hémicycle. "Poser cette question, ce serait suicidaire", a ajouté en ce sens le président du groupe LR dans la chambre basse du Parlement, Olivier Marleix. Une formule qui paraît exagérée mais vraie car perdre le vote de confiance obligerait le gouvernement et Elisabeth Borne à démissionner pour laisser la place à un nouvel exécutif.

Malgré les risques, des élus de la majorité ont poussé Elisabeth Borne à se soumettre au vote de confiance pour asseoir sa légitimité et mettre fin aux critiques de l'opposition, en particulier de la gauche qui crie au "déni de démocratie" depuis l'annonce de la Première ministre. Un avis que ne partage pas l'article 50-1 de la Constitution qui permet au gouvernement d'échappe au vote de confiance. "Dans la situation où le vote s'avérerait défavorable à la politique du gouvernement, celui-ci ne serait pas contraint d'être renversé, certes, mais il se retrouverait dans une situation cocasse où il serait encore en poste alors qu'une majorité des parlementaires le conteste", expliquait le constitutionnaliste Benjamin Morel au Figaro le 4 juillet.

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après la levée de bouclier provoquée dans la majorité par l'hypothèse Catherine Vautrin, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande.

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.