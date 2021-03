Elisabeth Borne hospitalisée pour Covid : la ministre n'a pas intégré les réanimations

Malade du Covid, la ministre du Travail Elisabeth Borne a dû intégrer le service d'un hôpital francilien, mais son état de santé est "en voie d'amélioration", précise son cabinet.

[Mis à jour le 22 mars 2021 à 14h04] Elisabeth Borne a contracté le Covid-19 au début du mois de mars, un test effectué le 14 mars avait révélé qu'elle avait été contaminée par le virus. La ministre du Travail avait alors rapidement fait savoir qu'elle se mettait à l'isolement et qu'elle continuait à assurer sa charge en restant isolée. L'état de santé de la ministre a, apprend-on aujourd'hui, nécessité une hospitalisation en fin de semaine dernière, dans un établissement de la région parisienne. Un communiqué de presse de son cabinet indique en effet que la ministre a "été placée sous surveillance médicale". Le ministère a précisé auprès de France Info qu'elle n'a "jamais été placée en réanimation", et que désormais, "son état de santé est en voie d'amélioration".

L'exécutif a par ailleurs indiqué qu'"en lien avec la ministre et avec l'appui de son cabinet, Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail, assurent la continuité des dossiers et du travail gouvernemental".

Elisabeth Borne aura 60 ans le mois prochain. Elle est la première membre du gouvernement a être hospitalisée pour Covid-19 ; deux autres ministres ont contracté le coronavirus, Bruno Le Maire et Roselyne Bachelot. Emmanuel Macron a lui-aussi été contaminé au mois de décembre.