Elisabeth Borne : une démission avant le mois de juillet ?

Les "100 jours d'apaisement" fixés par Emmanuel Macron prendront fin à la mi-juillet. Alors que la rumeur enfle sur un éventuel remaniement du gouvernement, Elisabeth Borne sera-t-elle encore en poste d'ici là ?

[Mis à jour le 16 juin 2023 à 12h16] Le 14 juillet prochain marquera la date de la fête nationale, mais aussi la fin de la feuille de route des "100 jours d'apaisement", annoncée par Emmanuel Macron en avril dernier afin de tourner la page de la difficile séquence des retraites. Avec une grande question : Elisabeth Borne restera-t-elle à la tête du gouvernement jusqu'à cette échéance ? "De façon générale, ce n'est certainement pas dans mon ADN de baisser les bras", a affirmé la Première ministre dans un entretien au Figaro publié le mercredi 14 juin, qui lui demandait alors si elle regrettait d'occuper cette fonction face aux nombreuses critiques qu'elle engendre. Dimanche dernier sur France 3, elle avait déjà assuré "travailler en confiance" avec le chef de l'Etat et que, s'il devait y avoir un remaniement, c'est avec Emmanuel Macron qu'elle en parlerait et non avec les journalistes.

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs font état d'un remaniement prochain du gouvernement. "Le remaniement aura sûrement lieu d'ici à début juillet. En tout cas, c'est maintenant ou en janvier", selon un député proche d'Emmanuel Macron contacté par BFMTV, dans un article publié mercredi. La veille, un membre de l'entourage du chef de l'Etat contacté par franceinfo a assuré qu'il aurait lieu "avant le 14 juillet". Interrogé par Europe 1, un proche d'Emmanuel Macron parle, quant à lui, d'une "fenêtre de tir" entre "le 19 juin et le 10 juillet". Si certains membres du gouvernement paraissent très fragilisés et ne devraient pas être reconduits dans l'hypothèse d'un remaniement - notamment Marlène Schiappa avec les révélations du fonds Marianne -, le fait qu'Elisabeth Borne quitte son poste de Première ministre semble, lui, plus incertain.

En cas de remaniement, Elisabeth Borne est-elle certaine de quitter Matignon ?

Si la perspective d'un remaniement du gouvernement dans les prochaines semaines semble se dessiner avec de plus en plus de certitude, un changement à la tête de celui-ci est loin d'être acté. Et ce, malgré des relations parfois compliquées avec le président de la République. "Macron a du mal avec elle, ils sont tellement différents. Mais elle déroule et, surtout, il voit bien que les solutions alternatives, comme un [Gérald] Darmanin, un [Richard] Ferrand ou un [Julien] Denormandie ne permettent pas, à ce stade, de répondre à son principal problème depuis les législatives : le manque de majorité absolue dans l'hémicycle", a ainsi confié un proche du chef de l'Etat au Parisien, dans un article publié dimanche.

Après avoir fait face, lundi, à une 17e motion de censure déposée contre son gouvernement, qui a été rejetée par les députés, Emmanuel Macron a félicité la Première ministre pour ce succès lors du Conseil des ministres de mercredi, selon les informations de BFMTV. "Il y a deux semaines, il voulait changer de Première ministre. Aujourd'hui, il est beaucoup moins allant", a soufflé un conseiller du chef de l'Etat au même média. Rien ne permet en effet d'assurer qu'un nouveau chef du gouvernement aurait les capacités de faire mieux qu'Elisabeth Borne sur l'élargissement de la majorité à l'Assemblée. Ce qui n'empêche pas les noms d'un éventuel remplaçant de la Première ministre de circuler largement dans la presse ces derniers jours.

Qui pourrait prendre la relève d'Elisabeth Borne à Matignon ?

Si le remaniement ne reste, à ce stade, qu'une rumeur, tout comme le départ d'Elisabeth Borne dans cette hypothèse, plusieurs noms circuleraient déjà pour la remplacer, comme le rapporte L'Express. Emmanuel Macron pourrait choisir son successeur au sein même du gouvernement, en choisissant un de ses hommes forts, à l'instar de Gérald Darmanin ou de Bruno Le Maire. Parmi les autres personnalités appréciées du chef de l'Etat qui pourraient reprendre le poste d'Elisabeth Borne, sont aussi cités les noms de Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, ou encore de Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture. Catherine Vautrin, ancienne ministre de Jacques Chirac, est aussi évoquée. Elle faisait déjà partie des personnalités citées pour occuper ce poste en 2022, avant qu'Elisabeth Borne ne soit finalement nommée à Matignon. Enfin, les noms de Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée qui est retourné dans le privé depuis son échec aux législatives, et de Gérard Larcher, actuel président LR du Sénat, figurent parmi la liste des potentiels remplaçants de la Première ministre.