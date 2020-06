Jean-Luc Moudenc : la gauche rassemblée à Toulouse, un second tour compliqué ?

Malgré un premier tour en tête des suffrages, Jean-Luc Moudenc pourrait vivre un deuxième tour des municipales compliqué à Toulouse. Le maire LR sortant fait face à une gauche rassemblée.

Après avoir ravi la mairie de Toulouse à la gauche en 2014, Jean-Luc Moudenc va-t-il devoir rendre les clés de la mairie après seulement un mandat ? C'est tout l'enjeu du second tour des municipales toulousaines, qui s'avèrent plus tendues que prévu. Favori des sondages, le maire Les républicains sortant, soutenu par LREM, est arrivé en tête du premier tour avec 36,18% des voix, avec, pas si loin finalement, Antoine Maurice en seconde place (27,56%). Ce dernier, investi par les Verts et soutenu par La France insoumise notamment, compte désormais dans les rangs de sa liste "Archipel citoyen" le soutien de Nadia Pellefigue, ex-tête de liste PS-PRG-PCF arrivée troisième au premier tour (18,53%).

Jean-Luc Moudenc se retrouve donc fatalement affaibli avec cette alliance réunissant un large pan de la gauche toulousaine et un sondage a d'ailleurs confirmé que le danger était grand pour l'édile. Réalisée fin mai, avant même l'officialisation de l'alliance à gauche, cette consultation Ifop effectuée à la demande d'Archipel citoyen donnait Antoine Maurice vainqueur à 52%, contre 48% pour Moudenc, dans le face-à-face qui s'offre aux Toulousains. A noter que le premier tour à Toulouse a été marqué par un très faible taux de participation : 36,6 % contre 52,21 % en 2014. Voici en détail le résultat définitif du premier tour des municipales 2020 à Toulouse :

Jean-Luc Moudenc (Aimer Toulouse) : 36,18 %

Antoine Maurice (Archipel Citoyen) : 27,56 %

Nadia Pellefigue (Une nouvelle énergie pour Toulouse) 18,53 %

Pierre Cohen (Pour la cohésion ! L'autre choix) : 5,66 %

Quentin Lamotte (Rassemblement toulousain) : 4,30 %

Franck Biasotto (Toulouse belle et forte) : 2,93 %

Pauline Salingue (Toulouse anticapitaliste) : 1,52 %

Quentin Charoy (Toulouse Animaliste) : 1,52 %

