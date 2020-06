"Résultat de Jean-Luc Moudenc aux municipales : peut-il perdre Toulouse ?"

Affaibli par l'union de la gauche toulousaine, Jean-Luc Moudenc mise sur les abstentionnistes et la gauche modérée. Les sondages annoncent une victoire de son opposant, Antoine Maurice, mais les résultats sont très serrés et l'issue de ce second tour reste incertaine.

"J'espère que les Toulousains qui se reconnaissent dans l'action que je mène ou ceux qui ne veulent pas des orientations de mon adversaire vont se réveiller et venir voter." Le message a été lancé par Jean-Luc Moudenc dans un entretien à 20 Minutes. Sera-t-il entendu ce dimanche 28 juin ? Le maire sortant Les Républicains de Toulouse se retrouve s'est semble-t-il fait beaucoup de souci dans la campagne du second tour des élections municipales à Toulouse. Son opposant écologiste, Antoine Maurice a été donné en tête des intentions de vote depuis la fin du mois de mai dans les sondages. Ce dernier est à la tête de la liste du collectif Archipel Citoyen qui rassemble de EELV aux Insoumis, avec également des citoyens engagés.

Jean-Luc Moudenc se retrouve donc face à une gauche unie, notamment après le retrait de Nadia Pellefigue, l'ancienne tête de liste PS-PRG-PCF. Cependant, l'édile ne fait pas face qu'à des difficultés. En effet, 156 personnalités toulousaines ont signé un "appel des 150" en faveur de Jean-Luc Moudenc, dont beaucoup de figures du Stade toulousain, des restaurateurs, des commerçants… Leur objectif est de "préserver l'emploi". Par ailleurs, Michel Lacroix, numéro deux de la liste de l'ancienne candidate Nadia Pellefigue a annoncé qu'il apportait son soutien au maire sortant, car il n'a pas apprécié le ralliement de ses colistiers à la liste Archipel Citoyen, rapportait il y a peu La Dépêche. Deux autres sondages ont donné par la suite les deux candidats dans un mouchoir de poche, le suspense est entier ce dimanche.

Toujours est-il qu'Antoine Maurice a devancé Jean-Luc Moudenc dans un sondage publié le 15 juin par BVA pour La Tribune et Europe 1. L'écologiste est crédité de 51% tandis que le maire LR obtiendrait 49% des voix. "La capacité des deux candidats à mobiliser leur électorat sera déterminante", décryptait alors BVA, cité par La Dépêche.

Rappel du résultat définitif du premier tour des municipales 2020 à Toulouse :

Jean-Luc Moudenc (Aimer Toulouse) : 36,18 %

Antoine Maurice (Archipel Citoyen) : 27,56 %

Nadia Pellefigue (Une nouvelle énergie pour Toulouse) 18,53 %

Pierre Cohen (Pour la cohésion ! L'autre choix) : 5,66 %

Quentin Lamotte (Rassemblement toulousain) : 4,30 %

Franck Biasotto (Toulouse belle et forte) : 2,93 %

Pauline Salingue (Toulouse anticapitaliste) : 1,52 %

Quentin Charoy (Toulouse Animaliste) : 1,52 %

