Agnès Buzyn : le 2e tour des municipales déjà perdu ? Le point sur les sondages

La candidate LREM veut croire qu'elle fera mentir les sondages et compte encore remporter l'élection municipale à Paris. Mais il faudrait pour cela un revirement gigantesque des électeurs au 2e tour...

Quelle drôle de campagne pour Agnès Buzyn... Pour sa grande première dans un scrutin, l'ancienne ministre de la Santé aurait été très chahutée, et sans doute ne s'attendait-elle pas à ce que mener la liste LREM à Paris l'expose à autant aux coups. Il faut dire que la candidate a surpris, en confiant maladroitement au Monde avoir été dépassée lors de la campagne de premier tour, évoquant la "mascarade" que constituait selon elle l'organisation de ces élections municipales, en pleine crise du coronavirus. Agnès Buzyn s'est remise en selle, finalement, après des semaines de rumeurs annonçant son retrait. A grands coups d'opérations de comm', l'ancienne ministre de la Santé, a tenté de corriger le tir, assurant que ces propos avaient été détournés et que sa détermination pour remporter Paris n'avait en rien été affectée.

Reste que, pour le moment, la liste qu'elle conduit à Paris est loin de convaincre les électeurs parisiens. Si l'on en croit le sondage Ifop-Fiducial effectué pour le Journal du Dimanche et pour Sud Radio, publié le 7 juin, la candidate LREM n'est créditée que de 20% des intentions de vote, loin derrière Anne Hidalgo (44%) et Rachida Dati (33%). Rappelons qu'en septembre dernier, le candidat de la majorité présidentielle, Benjamin Griveaux était donné en tête des intentions de vote... L'élection qui semblait imperdable semble est pourtant de plus en plus inaccessible. Selon le même sondage, 47% des sympathisants d'Emmanuel Macron prévoient de voter en faveur des listes d'Anne Hidalgo, et seulement 34% d'entre eux comptent voter pour celles d'Agnès Buzyn. Un désaveu terrible. Et les marcheurs parisiens ont de quoi déchanter, ils seraient même en mesure de perdre le 5e arrondissement qui leur semblait promis avec le ralliement de la maire sortante LR, Florence Berthout. Cette dernière, qui est même parvenue à s'assurer du soutien de LR avec une fusion des listes, est donnée perdante dans son arrondissement, selon un sondage dévoilé par CNews.

Quel programme pour Paris ?

Investie par son parti pour remplacer le retrait inattendu de Benjamin Griveau, Agnès Buzyn a souhaité donner à cette campagne un nouveau souffle, avec un programme se détachant des propositions de son prédecesseur. Le déplacement de la gare de l'Est, par exemple, n'est plus au programme. Côté transports et urbanisme, l'ex-ministre de la Santé prévoit de jouer sur de nombreux fronts. Agnès Buzyn veut par exemple "remettre de l'ordre en ce qui concerne les trottinettes en sélectionnant un opérateur qui devra répondre à un cahier des charges précis." Elle souhaite également "créer et identifier des parkings relais autour de Paris." Agnès Buzyn ambitionne par ailleurs de poursuivre l'automatisation des lignes de métro. Elle ne souhaite pas revenir sur la piétonnisation des voies sur berges. Dans les rues, la candidate aspire à réaménager les trottoirs et à moderniser le mobilier urbain. Elle espère aussi constituer un "réseau vélo" composé de 14 pistes cyclables.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Mais l'ancienne ministre veut aussi proposer un plan de crise pour la capitale, afin de relancer l'économie de Paris, handicapée lourdement par le confinement. Dans un entretien à 20 Minutes, la candidate a clairement fait savoir qu'il faudrait des mesures d'exception. "Le programme doit être revu à l'aune des urgences et du risque d'une perte d'attractivité de la ville, pour les familles, les commerçants, les artisans. L'urgence, c'est la relance économique. Il y a un plan gouvernemental, un plan européen, et Paris doit avoir son propre plan. Ma priorité, c'est un plan Marshall pour les commerçants et les artisans, car je ne veux pas de fermeture de rideaux", indique Agnès Buzyn, qui mise sur une proposition choc : l'exonération "complète des taxes pour la première année, éventuellement renouvelable". "Je propose également une libéralisation des horaires d'ouverture, le soir et le week-end, pour que ceux qui le souhaitent puissent récupérer du chiffre d'affaires. Cela permettra aussi de respecter la distanciation sociale et d'étaler les flux dans les transports en commun", précise-t-elle. Plus de détails sur notre page "municipales à Paris".