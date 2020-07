Mort de Jacqueline Sauvage : une vie devenue une "affaire", un destin qui restera un symbole

Le décès de Jacqueline Sauvage, survenu le 23 juillet dans le Loiret, a été rendu public par sa famille ce 29 juillet. Retour sur le destin tragique de cette femme condamnée pour avoir tué son mari violent.

[Mis à jour le 29 août 2020 à 14h47] Jacqueline Sauvage est décédée le 23 juillet dernier, à son domicile de la Selle-sur-le-Bied, dans le Loiret, à l'âge de 72 ans. Ses obsèques ont été organisées dans la plus stricte intimité et en toute discrétion le 28 juillet, avant que le nouvelle ne soit confirmée et rendue publique par sa famille et l'une de ses avocates à France Info et à La République du Centre. "Je suis choquée et triste. Jacqueline Sauvage a été un symbole pour toutes les femmes" a réagi Me Nathamie Tomasini, notant que la septuagénaire "nous a quittés sans bruit, alors que son affaire a mobilisé toute la France dans un chaos retentissant".

En 2012, Jacqueline Sauvage avait tué son époux avec son fusil de chasse, elle sera condamnée à 10 ans de réclusion criminelle en 2014 puis en 2015 en appel. Les révélations sur le calvaire qu'elle avait vécu pendant 47 ans auprès d'un homme qui l'aura battue et violée durant des années avaient suscité une vive réaction dans l'opinion publique. Elle avait été graciée en 2016 par le président de la République François Hollande.

La comédienne Muriel Robin, qui l'a incarnée dans Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi , a réagi au décès de Jacqueline Sauvage au mircro d'Europe 1 ce mercredi 29 juillet. "On a mis le doigt et le cœur sur la souffrance qu'elle pouvait ressentir. [...] Je le dis à Jacqueline, à ses enfants et petits-enfants : sa souffrance n'aura pas servi à rien !".

Les causes du décès de Jacqueline Sauvage n'ont pas été communiquées par la famille, qui tient à ce que l'intimité du premier cercle soit préservé de l'attention médiatique. La septuagénaire est décédée moins de 4 ans après le avoir été libérée, suite à la grâce totale du chef de l'Etat.