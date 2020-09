Anne-Aymone Giscard d'Estaing, femme de président "oubliée" ?

La femme de Valéry Giscard d'Estaing, très active lorsque son mari était à l'Elysée, est restée très discrète après 1981. Loin de la politique, Anne-Aymone Giscard d'Estaing a toujours été un soutien à son mari.

Anne-Aymone Giscard d'Estaing n'a jamais couru après les projecteurs. C'est en toute discrétion qu'elle a fêté ses 87 ans, avec son époux, le 10 avril dernier, dans la propriété familiale d'Authon, dans le Loir-et-Cher, comme le rapporte France Bleu. Le couple présidentiel y a même passé le confinement, et Valéry Giscard d'Estaing n'a pas chômé : Le Parisien indiquait alors que l'ancien chef de l'Etat passait beaucoup de temps dans son bureau, très occupé à travailler. L'ancien président a dû mettre entre parenthèses ses activités professionnelles, puisqu'il a été hospitalisé le lundi 14 septembre, accompagné de son épouse. Valéry Giscard d'Estaing a dû intégrer le service de réanimation, selon Le Parisien, pour "une légère infection au poumon".

Si la presse rapporte régulièrement les activités de l'ancien chef de l'Etat, il est vrai que les médias n'ont jamais consacré beaucoup de temps à son épouse Anne-Aymone. "Je constate que je n'ai pas laissé beaucoup de souvenirs. Quand on parle des premières dames, je suis assez absente, on m'oublie. Ça me blesse un peu", disait-elle à Paris Match en 2018. Elle ajoutait : "Des raisons politiques expliquent cela. Les socialistes ont essayé d'occulter ce qu'avait fait mon mari. La présidence Chirac n'a pas souhaité non plus le mettre beaucoup en valeur". L'ancienne Première dame le confiait alors, elle aurait aimé que l'actualité de sa fondation ait été davantage mise en avant dans la presse. "Notre première action a été l'installation d'une halte-garderie dans le Marais, en 1978. Puis nous avons mis en place l'unique centre de documentation sur l'enfance maltraitée et contribué à la création d'unités médico-judiciaires dans les hôpitaux, des lieux aménagés pour recueillir et enregistrer la parole des enfants victimes de violences. [...] Etre première dame a aidé à mettre en place cette fondation. Je l'ai ensuite fait vivre pendant trente-cinq ans", rappelait-elle alors.