Eugène Poubelle : pourquoi son nom est à jamais associé aux déchets

Il y a 190 ans naissait Eugène Poubelle, inventeur de la poubelle et militant pour l'hygiène. Il aura transformé en profondeur les habitudes des Parisiens.

Biographie courte de Eugène Poubelle - Eugène Poubelle, né le 15 avril 1831 à Caen, est un juriste et un administrateur français. Il est surtout connu pour avoir donné son nom aux récipients contenant les déchets ménagers lorsqu'il était préfet de la Seine, de 1883 à 1896. Ses décisions ont considérablement amélioré l'hygiène de la ville de Paris.

Né le 15 avril 1831, dans une famille bourgeoise de Caen, Eugène René Poubelle mène des études de droit et obtient un doctorat. Il est nommé chargé de cours au sein de plusieurs universités, celle de Caen, de Grenoble et de Toulouse. Eugène Poubelle débute sa carrière administrative à l'âge de 40 ans. En avril 1871, Adolphe Thiers, président de la République française, le nomme préfet de la Charente. Il enchaîne successivement les postes de préfet de l'Isère, de Corse, du Doubs, des Bouches-du-Rhône et de la Seine, de 1883 à 1896.

En 1883, lorsqu'Eugène Poubelle devient préfet de Paris, il est chargé de l'administration courante de la ville de Paris. A l'époque, la fonction de maire de Paris est abolie, il exerce alors une grande influence. Préoccupé par la propreté de la ville de Paris, Eugène Poubelle modifie les habitudes des Parisiens. Les arrêtés du 24 novembre 1883 et du 7 mars 1884 obligent les propriétaires d'immeubles à mettre à disposition de leurs locataires des récipients communs avec un couvercle afin d'y mettre les ordures ménagères. L'arrêté prévoit également le tri des déchets, ainsi qu'un ramassage quotidien des récipients.

Trois boîtes sont obligatoires : une première pour les déchets alimentaires, une seconde pour les chiffons et papiers et une troisième pour les débris de vaisselle, de verre et les coquilles d'huîtres. Cette invention améliore considérablement l'hygiène au sein des foyers de la capitale. Rapidement, les Parisiens désignent le récipient à ordures par le nom du préfet Poubelle. Le mot "poubelle" est inséré dans le supplément du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle en 1890.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 1892, le choléra resurgit. Eugène Poubelle décide de poursuivre son combat pour un Paris plus propre en imposant le tout-à-l'égout. Ce système permet aux propriétaires de raccorder leurs immeubles au réseau d'égout afin de collecter les eaux usées. En 1896, il quitte son poste de préfet de la Seine et est nommé ambassadeur au Vatican. Eugène Poubelle meurt le 15 juillet 1907 à Paris et repose au cimetière de Carcassonne. Dans le 16e arrondissement de Paris, une petite rue porte son nom depuis 1933, la rue Eugène Poubelle. Petite particularité, cette rue ne possède qu'un seul numéro, le n°2.