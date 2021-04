Eric Zemmour accusé d'agression sexuelle : le récit de l'accusatrice

Le polémiste Eric Zemmour a été accusé d'agression sexuelle par une élue socialiste. Selon elle, les faits se seraient déroulés lors d'une université d'été du PS.

Comme l'ont repéré quelques médias dont Libération, samedi 24 avril, l'élue PS d'Aix-en-Provence Gaëlle Lenfant a pris la parole dans un long message Facebook. Elle y accuse le journaliste Éric Zemmour de l'avoir agressée sexuellement il y a une quinzaine d'années. Comme le rapporte le journal, le polémiste l'aurait, selon son récit "embrassée de force lors de l'université d'été du Parti Socialiste à La Rochelle, au lendemain d'un dîner où auraient aussi pris part Claude Bartolone et Jean-Luc Mélenchon ".

"C'était je crois en 2004, écrit la députée. J'étais alors jeune militante du PS et je participais à notre université d'été annuelle, à la Rochelle. La veille, nous avions dîné à cinq dans un petit resto, près du port. Il y avait là Mélenchon, Bartolone, un militant PS des BDR [Bouches-du-Rhône, NDLR], moi, et… ce journaliste du "Figaro" dont je n'avais jamais entendu parler, Eric Zemmour" La députée a décidé d'évoquer cet épisode après avoir vu une affiche géante à l'effigie d'Éric Zemmour, accrochée à un échafaudage par un collectif d'extrême-droite. Si cette banderole de soutien au polémiste a été retirée depuis, selon France Bleu, l'image lui aurait rappelé un instant de sa vie qu'elle qualifie encore de "dégoûtant".

La politique poursuit : "Le lendemain matin, je participe à un atelier animé par Mélenchon. Je m'assois, et environ une demi-heure plus tard, Zemmour arrive. S'assoit sur la chaise devant moi. Me reconnaît, me dit bonjour et me demande ce qu'il a raté. Je lui résume l'intervention. L'atelier se termine, je me lève, il se lève aussi. M'attrape par le cou. Me dit "Cette robe te va très bien tu sais ?" Et m'embrasse. De force. Je me suis trouvée tellement sidérée que je n'ai rien pu faire d'autre que le repousser et m'enfuir en courant. Trembler. Pleurer. Me demander ce que j'avais bien pu faire." Contactée par Libération lundi 26 avril, Gaëlle Lenfant n'a pas souhaité commenter davantage, se disant "très remuée" par sa prise de parole. "Tout ce que j'ai écrit, je l'ai vécu. J'ai juste une interrogation au niveau de la date. Le reste est si clair dans ma tête. Les images, le son, tout", a-t-elle affirmé.