"Eric Zemmour : candidature imminente, ce que disent les sondages"

SONDAGE ZEMMOUR. Il le reconnait lui-même : "tout est en place". Conforté par les sondages qui le donnent parfois devant Marine Le Pen, Eric Zemmour devrait officialiser sa candidature à la présidentielle sous peu.

"Tout est en place" pour une candidature annonce Eric Zemmour Chronique de campagne du 8 novembre. 13h34. En lisant entre les lignes, difficile de croire qu'Eric Zemmour ne se lancera pas dans la course à l'élection présidentielle. Le polémiste l'a dit lui même, dimanche 7 novembre 2021 sur le plateau de BFM TV : "Je ne laisserai pas tomber les gens qui me soutiennent". Reconnaissant que "tout est en place" et qu'il "ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton", l'ancien journaliste du Figaro ne veut pourtant pas officialiser sa décision, répétant à l'envi son argumentaire comme depuis que l'hypothèse de sa candidature a pris de l'ampleur : "Je veux choisir mon moment, ma date, la façon avec je le dirai". Éric Zemmour (@ZemmourEric) sur sa possible candidature à la présidentielle: "Tout est en place, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton" pic.twitter.com/BoFwuAzMRi — BFMTV (@BFMTV) November 7, 2021 Un calendrier a-t-il tout de même été défini ? Dans les deux dernières semaines du mois de novembre, croit savoir Le Figaro, auprès de qui un membre de l'entourage de l'essayiste précise que "ce ne sera pas une date symbolique qui pourrait polluer le message". En revanche, la méthode, elle, semble bien avancée : "quant au mode opératoire, ça ne s'est jamais fait comme ça". A l'image de sa spectaculaire percée dans les sondages à la rentrée, vue perturber le duel annoncé entre Macron et Le Pen, piquant des voix à l'électoral du RN et des Républicains pour être crédité d'environ 17 à 18% des intentions de vote, le plaçant, selon les configurations, au second tour. Mais avant, il reste bien des étapes. A commencer par une déclaration officielle de candidature. Un nouveau sondage place Eric Zemmour au coude-à-coude avec Marine Le Pen Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 8 novembre. 11h17. Un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022 est paru ce dimanche 7 novembre 2021. Réalisé par Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro, ce dernier crédite Eric Zemmour de 16,5% à18% des voix au premier tour du scrutin. Le polémiste se placerait devant Marine Le Pen si Xavier Bertrand (17% pour Zemmour, 16% Le Pen) était candidat ou si Eric Ciotti représentait la droite (18 à 17%). En revanche, le non-candidat et la représentante du RN sont donnés à égalité dans les hypothèses Valérie Pécresse (16,5%) et Philippe Juvin (18%), le polémiste se faisant devancer si Michel Barnier devenait le candidat LR. Une photographie très serrée des intentions de vote dans laquelle il est à prendre en compte une marge d'erreur de 1,6 point. S'il n'est pas officiellement candidat, le polémiste ne cesse de venir jouer les trouble-fêtes dans cette campagne, bousculant les diverses candidatures possibles des Républicains, tout comme celle de Marine Le Pen. L'ancien journaliste parviendrait en effet à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite, mais, surtout, s'accaparerait un nombre important de voix du Rassemblement national, affaiblissant son score au premier tour. Pour autant, Eric Zemmour ne s'est pas encore déclaré candidat à l'élection présidentielle. Depuis plusieurs semaines, l'ancien chroniqueur de CNews s'active pour former une équipe de campagne et prendre le pouls de la mobilisation autour de sa personne. Deux préfets l'ont d'ores et déjà rejoint. En parallèle, il multiplie les déplacements et interventions médiatiques. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ?

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour. Le polémiste ne cache plus qu'il a autour de lui des personnes qui cherchent à recueillir des parrainages d'élus pour valider sa candidature. Selon Europe 1 et Libération, Eric Zemmour devrait bien officialiser sa candidature à l'élection présidentielle début novembre.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 17 % dans les intentions de vote, parfois donné devant Marine Le Pen.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.

Il pourrait paraître étonnant de faire des origines d'Eric Zemmour - comme de toute autre personnalité publique - un élément d'information. Mais le polémiste pose très clairement la question de l'identité et de l'intégration des étrangers, prônant la nécessité de l'assimilation. Lui-même revendique avoir accepté de rompre avec une partie de la culture de ses grands-parents et de ses parents. Eric Zemmour est né à Montreuil, en 1958, 6 ans après que ses parents, juifs arabes, ont quitté l'Algérie.