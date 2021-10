"Eric Zemmour : devant Le Pen dans un sondage ! Ce point de bascule tant redouté par le RN"

SONDAGE ZEMMOUR. Eric Zemmour est crédité de 17% des intentions de vote, devant Marine Le Pen, dans le sondage Harris Interractive publié ce mercredi par Challenges. Un sondage qui fait l'effet d'une bombe et qui peut redistribuer les cartes à droite.

Zemmour et Sarah Knafo L'essentiel Un nouveau sondage sur la campagne présidentielle a été publié ce mercredi, les résultats de l'étude Harris Interactive sont explosifs : Eric Zemmour est donné devant Marine Le Pen et apparaît en mesure de se qualifier au 2e tour de la présidentielle 2022.

sur la campagne présidentielle a été publié ce mercredi, les résultats de l'étude Harris Interactive sont explosifs : Eric Zemmour est donné devant Marine Le Pen et apparaît en mesure de se qualifier au 2e tour de la présidentielle 2022. Cette campagne est d'ores et déjà considérablement bousculée : un point de bascule peut s'opérer dès aujourd'hui. Au Rassemblement national, la menace Zemmour est désormais prise très au sérieux, les cadres et porte-paroles du RN n'hésitent plus à s'en prendre durement au polémiste, pointant ses postures radicales et ses prises de positions misogynes. Le RN doit désormais composer avec le fait qu'Eric Zemmour peut rassembler autant - ou plus - que la patronne du RN à la droite de la droite.

Retrouvez sur cette page toute l'actualité d'Eric Zemmour dans la perspective de la campagne présidentielle 2022.

11:05 - Avec 17% d'intentions de vote, Eric Zemmour au second tour selon un nouveau sondage Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 6 octobre. Le dernier sondage publié le 6 octobre crédite Eric Zemmour de 17% des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle 2022. C'est un véritable tournant dans la campagne car il porterait le polémiste au second tour de l'élection, devant Marine Le Pen. Une première depuis qu'il est testé dans les sondages. S'il n'est pas officiellement candidat, le polémiste ne cesse de venir jouer les troubles fêtes dans cette campagne, bousculant les diverses candidatures possibles des Républicains, tout comme celle de Marine Le Pen. L'ancien journaliste parviendrait en effet à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite, mais, surtout, piquerait un nombre important de voix au Rassemblement national, affaiblissant son score au premier tour. Pour autant, Eric Zemmour ne s'est pas encore déclaré candidat à l'élection présidentielle. Depuis plusieurs semaines, l'ancien chroniqueur de CNews s'active pour former une équipe de campagne et prendre le pouls de la mobilisation autour de sa personne. Deux préfets l'ont d'ores et déjà rejoint. En parallèle, il multiplie les déplacements et interventions médiatiques, débattant notamment avec Jean-Luc Mélenchon. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ? 11:01 - Anne Hidalgo appelle les électeurs d'Eric Zemmour à "se reprendre" Leurs campagnes, bien que l'un ne soit pas officiellement candidat, sont à l'opposée l'une de l'autre. D'un côté, Anne Hidalgo, officiellement en lice pour l'Elysée, qui ne décolle pas dans les sondages et tourne autour de 6% d'intentions de vote ; de l'autre, Eric Zemmour, polémiste multipliant les prises de parole sans avoir annoncé qu'il entrait dans la course pour la fonction suprême, dont la côte de popularité ne cesse d'augmenter. Invitée sur le plateau de Télématin sur France 2, la maire de Paris a appelé les supporters d'Eric Zemmour à "se repren[dre]", fustigeant l'attitude et les propos de celui qui bouscule la campagne : "Comme de nombreuses Françaises et de nombreux Français je suis absolument dégoûtée, jusqu’à la nausée, de la montée d’un personnage dans la vie politique qui fait du révisionnisme sans que cela ne pose problème, et qui ne propose pas de solutions pour notre pays". Et de conclure : "On ne peut pas tourner le dos à notre histoire ni à nos valeurs". 10:45 - Eric Zemmour : "un débat de civilisation aura lieu" Alors que les rumeurs sur un sondage venant rebattre les cartes de la présidentielle se font de plus en plus insistantes, Eric Zemmour a réagi sur Boulevard Voltaire, un site d'extrême-droite lancé en 2012 par Robert Ménard et son épouse. Selon le polémiste, il estime être, avec Emmanuel Macron, "les deux pôles d'un vrai débat, non pas de société, mais de civilisation. Ce débat aura lieu, grâce aux sondages. Ca y est. Ce débat ne pourra pas ne pas avoir lieu". Eric Zemmour a par ailleurs déploré que "Marine Le Pen n'a[it] pas imposé ce débat. Elle a parlé d’autre chose. Quand elle en avait l’occasion, elle a préféré parler de l’Europe, de l’euro, mais pas de cette question. Donc, son tour est passé." 10:27 - Pour Eric Dupond-Moretti, Eric Zemmour est "raciste, négationniste" Alors que de nombreux responsables politiques prennent position contre Eric Zemmour, le ministre de la Justice y est, lui aussi, allé de sa pique contre le polémiste. Invité sur BFM TV mardi 5 octobre 2021, Eric Dupond-Moretti a qualifié le vrai-faux candidat de "raciste, négationniste", rappelant qu'il a été condamné "pour des faits d'incitation à la haine raciale". Le Garde des Sceaux a lancé à propos de l'ancien journaliste : "J'espère qu'on va enfin ouvrir les yeux". S'il a reconnu que "la liberté de ton (de Zemmour, ndlr) peut séduire", Eric Dupond-Moretti pointe "l'ultra-médiatisation dont il bénéficie". Et s'interroge, comme de nombreux électeurs : "c'est quoi son programme ?" 09:56 - Pourquoi le RN redoute un sondage donnant Zemmour devant Le Pen Jusque-là, le Rassemblement national présente Eric Zemmour comme un polémiste qui "divisent les Français" et qui est incapable de fédérer la droite souverainiste. Les lieutenants de Marine Le Pen affirment dans les médias, depuis cet été, que la patronne du RN - bien qu'elle ait confié la présidence du parti à Jordan Bardella - est la "mieux placée" pour affronter Emmanuel Macron au 2e tour. Si un sondage donne un jour Eric Zemmour devant Marine Le Pen dans les intentions de vote, alors le polémiste apparaîtrait en position de force : il pourrait se présenter comme une autre alternative nationaliste à Marine Le Pen, capable de se qualifier au second tour. Et Eric Zemmour pourrait appeler les électeurs de Marine Le Pen à voter pour lui pour le 2e tour. Il se joue là un basculement dans le camp de la droite "hors les murs" : l'incarnation du meilleur candidat pourrait changer de camp. Et le fiasco de Marine Le Pen lors du débat de 2017 et son échec cuisant au 2e tour pourrait considérablement l'handicaper dans ce match entre elle et l'ancien journaliste du Figaro, qui ne manque pas de rappeler cet épisode.

En savoir plus

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laissé entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué. Il a réitéré cette position mi-septembre sur RTL, sur BFMTV et sur CNews. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est monté à 15 % dans une enquête Ipsos dévoilée le 30 septembre, devançant Xavier Bertrand et talonnant Marine Le Pen. Mais depuis la mi-septembre, il stagne en moyenne autour de 13 %, au coude-à-coude avec le président des Hauts-de-France, dépassant tout autre candidat LR et talonnant Marine Le Pen.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.