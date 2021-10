"Eric Zemmour : sondages, tacles du RN et de la gauche... Une campagne survoltée"

Que retenir des propos d'Eric Zemmour face à Alain Duhamel ?

Chronique de campagne du 19 octobre. 11h38. Face à Alain Duhamel sur l'antenne de BFM TV ce 18 octobre, Eric Zemmour a répondu à toutes les questions du journaliste et a fait un constat assez amère de la France. Premièrement, pour le polémiste, la France ne travaille pas assez et promettre une augmentation du SMIC pour la présidentielle 2022 est "démagogique". Sur la sécurité, le constat d'Eric Zemmour est sans filtre. Selon lui, le pays fait face à une "guerre civile" depuis des mois et justifie son propos. "Quand on va dans le Bataclan et qu'on massacre, plus de cent personnes à la Kalachnikov, cela s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un prêtre dans son église, cela s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un professeur [...] cela s'appelle la guerre civile".

Questionné sur un renversement de la République, le polémiste a expliqué que contrairement aux idées de l'extrême droite, "il est contre". "Je ne veux pas renverser la République [...] je n'ai rien contre les étrangers, simplement je préfère les Français", a tout de même lancé le polémiste. "Nous avons des élites qui, depuis 20 ans, préfèrent les étrangers aux Français" justifie-t-il. Enfin, Eric Zemmour est également revenu sur le potentiel retour des gilets jaunes et justifie leurs présences. "Ils sont les victimes de 40 ans de politique suivie, ils sont les victimes de l'immigration de masse qui les a chassés des banlieues [...] de la désindustrialisation et de la folle politique énergétique d'Emmanuel Macron et de la commission européenne