"Eric Zemmour : soutenu par Jean-Marie Le Pen, un risque pour le Rassemblement national ?"

ZEMMOUR. Dans les colonnes du Monde, Jean-Marie Le Pen a avoué qu'il pourrait soutenir le polémiste lors de la présidentielle, si Marine Le Pen échouait à réunir les partisans du Rassemblement national. Dans un sondage, publié vendredi 1er octobre, les deux potentiels candidats sont au coude-à-coude.

Eric Zemmour troisième homme de la présidentielle ? Un nouveau sondage paru vendredi 1er octobre 2021 crédite le polémiste de 15% d'intentions de vote, le plaçant devant Xavier Bertrand (14%) pour la première fois. Il serait même au coude-à-coude avec Marine Le Pen, qui recueillerait 16% des suffrages.

Un tournant dans la campagne ? Pour la première fois, Eric Zemmour est placé devant Les Républicains et fait à nouveau chuter Marine Le Pen dans les intentions de vote. Si l'ex-présidente du RN est bien candidate, les tumultes internes chez LR provoqués par la tentative de passage en force de Xavier Bertrand pourraient s'accentuer, ce dernier assurant pourtant être "le seul à pouvoir battre Macron". Sa popularité , Eric Zemmour doit à nouveau la mesurer ce samedi 2 octobre du côté de Lille où il doit donner une conférence au Grand Palais. Après s'être déplacé dans le sud de la France, pourrait-il s'agir d'un meeting déguisé ? "Ce sont les gens qui viennent qui le transforment en meeting", a-t-il répondu à CNews.

Pour la première fois, Eric Zemmour est placé devant Les Républicains et fait à nouveau chuter Marine Le Pen dans les intentions de vote. Si l'ex-présidente du RN est bien candidate, les tumultes internes chez LR provoqués par la tentative de passage en force de Xavier Bertrand pourraient s'accentuer, ce dernier assurant pourtant être "le seul à pouvoir battre Macron". Sa popularité , Eric Zemmour doit à nouveau la mesurer ce samedi 2 octobre du côté de Lille où il doit donner une conférence au Grand Palais. Après s'être déplacé dans le sud de la France, pourrait-il s'agir d'un meeting déguisé ? "Ce sont les gens qui viennent qui le transforment en meeting", a-t-il répondu à CNews.

Sur le terrain du Rassemblement national ? Il se pourrait bien qu'Eric Zemmour vole quelques électeurs au parti de Marine Le Pen, et même des soutiens proches. "Si Eric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai", a même déclaré son père, Jean-Marie Le Pen, dans les colonnes du Monde.

Il se pourrait bien qu'Eric Zemmour vole quelques électeurs au parti de Marine Le Pen, et même des soutiens proches. "Si Eric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai", a même déclaré son père, Jean-Marie Le Pen, dans les colonnes du Monde. Retrouvez sur cette page toute l'actualité d'Eric Zemmour dans la perspective de la campagne présidentielle 2022.

13:08 - Que vient faire Eric Zemmour à Lille ? Le polémiste n'est pas seulement en visite dans les Hauts-de-France pour aller toquer à la porte des Républicains. Non, Eric Zemmour doit surtout tenir une conférence, à partir de 13h30. L'occasion, une nouvelle fois, de promouvoir son livre La France n'a pas dit son dernier mot. Au Grand Palais, la conférence sera suivie par une séance de dédicaces. L'occasion de grappiller de nouveaux électeurs ? 12:55 - À Lille, la présence d'Eric Zemmour dérange Les Républicains En déplacement à Lille (Nord), ce samedi, Eric Zemmour a rendu visite à des militants du parti Les Républicains. Une présence du polémiste qui a quelque peu réveillé la colère des élus de la droite. "Je condamne fermement la manipulation honteuse de Eric Zemmour qui s’est invité à la permanence des LR à Lille. La Fédération ne cautionne en aucune manière la présence de quelqu’un qui ne partage aucune de nos valeurs. Cela en dit long sur ses méthodes malhonnêtes !", a notamment tweeté le député Sébastien Huyghe. Le Conseiller régional du parti, Antoine Sillani, a dénoncé, de son côté, un "médiocre guet-apens". Éric Zemmour avec la fédération Les Républicains de Lille.



Bravo à eux !#LaDroiteAvecZemmour #LesJeunesAvecZemmour pic.twitter.com/SexrlWedhw — Stanislas Rigault (@stanislasrig) October 1, 2021 01/10/21 - 22:30 - Éric Zemmour s'en prend à "la folie LGBT" Après la publication d'une circulaire de l'Education nationale qui vise à mieux accueillir les enfants transgenres et protéger leurs droits, Eric Zemmour s'est fendu d'un tweet dans lequel il s'en prend à Jean-Michel Blanquer, le ministre à la tête de ce ministère. "Sans propagande, il n’y aurait pas d’enfants 'transgenres' ! Jusqu’où ira la folie LGBT à l’école ?", entame l'éditorialiste. Et Eric Zemmour de poursuivre : "Jusqu’où ira la faiblesse coupable de Jean-Michel Blanquer, jouet des lobbys ?" avant de conclure son post par le mot-dièse "#LesJeunesAvecZemmour". 01/10/21 - 19:06 - Nouveau sondage : Eric Zemmour double Xavier Bertrand et la droite Après la "déflagration" annoncée par Pascal Praud lorsqu’Eric Zemmour a atteint les 13% d’intentions de vote mercredi 29 septembre, c'est un nouveau sondage va "changer la donne" selon Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Vendredi 1er octobre 2021, Franceinfo et Le Parisien dévoilent une nouvelle enquête d'opinion dans laquelle Eric Zemmour est crédité de15% des suffrages, devançant pour la première fois celui qui veut s’imposer comme le candidat de la droite, Xavier Bertrand, tout juste auréolé de 14% des voix. Marine Le Pen est affichée devant le duo d’une courte tête, recueillant 16% des bulletins. Ce nouveau sondage pourrait venir chambouler la campagne... et accélérer le calendrier d'Eric Zemmour, qui maintient toujours le flou sur sa candidature ? 01/10/21 - 16:08 - Eric Zemmour devant des entrepreneurs de Valenciennes avant un meeting à Lille Une tournée de promotion de son livre ou un meeting déguisé ? Après le sud de la France, Eric Zemmour est présent dans le nord du pays. Vendredi 1er octobre 2021, il était à la rencontre d'un réseau regroupant 300 entrepreneurs à Valenciennes. "Ca m'intéresse de voir comment ils observent la situation, quels sont leurs problèmes", a expliqué le polémiste à CNews. Il doit enchaîner avec une conférence samedi au Grand Palais de Lille où 1500 personnes sont attendues. De là à parler de meeting ? "Ce sont les gens qui viennent qui le transforment en meeting", a-t-il rétorqué. 01/10/21 - 11:58 - Eric Zemmour distancé par Xavier Bertrand et Marine Le Pen Le sondage Harris Interactive du 29 septembre avait eu l'effet d'une bombe : Eric Zemmour était affiché au coude-à-coude avec Xavier Bertrand (13% contre 14%) et Marine Le Pen ne récoltait que 16% d'intentions de vote. Mais une nouvelle étude menée par Opinion Way parue jeudi 30 septembre 2021 sur Les Echos et CNews livre une autre vision du 1er tour de la présidentielle : le polémiste obtiendrait 10% des voix, se plaçant toujours derrière Xavier Bertrand (15%) et loin derrière Marine Le Pen (20%). En revanche, il compterait toujours une longueur d'avance sur la gauche, Jean-Luc Mélenchon n'étant crédité que de 8%, le score le plus élevé entre LFI, EELV et le PS. 30/09/21 - 17:59 - Eric Zemmour à Béziers, chez Robert Ménard Il y avait été invité pour échanger avec Marine Le Pen, il s'y rendra finalement pour évoquer son livre. Eric Zemmour devrait bien venir à Béziers (Hérault), ville dirigée par Robert Ménard, maire proche du Rassemblement national, selon une information du Parisien. Le polémiste se rendra dans le sud de la France le samedi 16 octobre pour promouvoir son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot (Rumbepré). Après le Vaucluse ou encore Toulon, Eric Zemmour va donc continuer sa tournée (sa campagne ?) sur les bords de la Méditerranée. 30/09/21 - 09:56 - Après Abad, Copé "prêt" à débattre avec Zemmour D'abord Jean-Luc Mélenchon, peut-être Damien Abad et en suivant Jean-François Copé ? Invité de BFM TV mercredi 29 septembre 2021, le maire LR de Meaux s'est dit "prêt" à débattre avec Eric Zemmour. "Bien sûr, quand il le faudra, aussi souvent qu'il le faudra", a lancé, remonté, l'ancien président de l'UMP. "Il ne faut rien lâcher comme on n'a jamais rien lâché depuis vingt ans avec Le Pen", a-t-il ajouté, avant de s'emporter : "j'en ai assez et qu'il va bien falloir maintenant qu'on siffle la fin de la récréation. Oui, il faut débattre pour tordre une bonne fois pour toute le cou à un certain nombre d'idées reçues qui consistent à banaliser des propos qui sont ceux de l'extrême-droite française." "Bien sûr" que Jean-François Copé (@jf_cope) est prêt à débattre avec Eric Zemmour pic.twitter.com/ctL69WEh40 — Marschall Truchot Story (@BFMStory) September 29, 2021 29/09/21 - 20:37 - Malgré sa chute, Marine Le Pen se dit "sereine" face à Éric Zemmour Marine Le Pen l'assure : elle est "extrêmement sereine". "Je n'ai aucune once d’inquiétude. C’est ça avoir de l'expérience." En déplacement en Gironde, mercredi 29 septembre, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle ne compte pas se laisser effrayer un tant soit peu par le dernier sondage publié mardi par Challenges. Dans ce dernier, Éric Zemmour grimpe à 13, voire 14% des intentions de vote, en fonction du candidat de la droite. Une hausse dans les sondages pour le polémiste qui corrobore avec une chute de Marine Le Pen. La tête d'affiche du RN, qui obtenait encore 20,5% des intentions de vote il y a une semaine, flirterait à présent avec les… 16%. Mais qu'à cela ne tienne pour Marine Le Pen. En conférence de presse, dont LCI se fait l'écho, elle a estimé que : "Quand on n'a pas d'expérience, on peut être fébrile, mais quand on l’a, il suffit de travailler, d’aller sur le terrain et d'attendre que les choses reviennent à la normale." Et d'insister : "Ça ne m’inquiète pas, j’ai vu des candidats monter puis descendre." 29/09/21 - 18:38 - "J'ai l'impression d'entendre radio Kaboul", lance Gérard Larcher Nicolas Sarkozy, Damien Abad, Valérie Pécresse… Mais aussi Gérard Larcher. La droite semble désormais unie comme un seul homme face à Éric Zemmour. Si le polémiste ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à la présidentielle 2022, sa possible venue dans la course à l'Élysée échauffe plus que jamais les esprits. Au micro d'Europe 1, ce mercredi 29 septembre, le président des Républicains au Sénat, Gérard Larcher, s'est vivement attaqué au journaliste. "Je ne partage rien des idées et, entre guillemets des valeurs, qu'Éric Zemmour propose", a affirmé celui qui ne souhaite pas sa présence au prochain congrès du parti, qui désignera en décembre prochain le candidat à la présidentielle. Dénonçant les prises de position radicales d'Éric Zemmour, Gérard Larcher n'a pas mâché ses mots : "J'ai l'impression d'entendre radio Kaboul." Pour autant, le président LR au Sénat l'a reconnu : "Il y a un phénomène Zemmour parce qu'il pose un certain nombre de sujets que nous n'avons pas eu le courage de résoudre", et d'ajouter : "Éric Zemmour est parfois le signe que nous avons trop renoncé." 29/09/21 - 15:28 - François Hollande appelle à faire "la part des choses entre poussées médiatiques et la réalité de la France" Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy... et maintenant François Hollande. C'est peu dire qu'Eric Zemmour fait réagir. Le chef de l'Etat et ses deux prédécesseurs y sont donc allés de leur commentaire. Dernier en date, François Hollande a, sans nommer le polémiste, appelé à "faire la part des choses entre des poussées médiatiques et la réalité de la France". L'ancien locataire de l'Elysée assimile les positions du possible candidat à "des pulsions qui arrivent dans des campagnes électorales, des traductions qui peuvent être conjoncturelles et qui ne sont pas forcément durables". Il alerte par ailleurs sur "le risque que les thèses extrémistes ou les thèses excessives soient finalement largement reproduites par d'autres et finissent par contaminer les propos politiques". Ainsi, François Hollande appelle les partis à "installer un débat politique sur les sujets essentiels des Français". La bonne réponse face aux thèses extrémistes qui finissent par contaminer le débat politique, c’est de parler des sujets essentiels pour les Français. C’est le rôle des candidats et des partis, qui ne doivent pas être que dans la dénonciation ou le suivisme @RTLFrance pic.twitter.com/tVqZZxxeLg — François Hollande (@fhollande) September 29, 2021 29/09/21 - 10:23 - Damien Abad (LR) veut débattre avec Eric Zemmour Eric Zemmour avait sollicité Marine Le Pen pour un débat public, il s'est finalement retrouvé face à Jean-Luc Mélenchon. Et s'il réitérait l'exercice avec Damien Abad ? Le patron des députés LR a en effet adressé un courrier au polémiste, rapporte Le Point, dans lequel il l'invite "à confronter nos convictions au cours d'un débat". Le député de l'Ain, qui a fait parvenir la lettre mercredi 29 septembre à l'ancien chroniqueur de CNews, estime que "face aux ambitions qui vous sont prêtées, il me semble nécessaire de prendre ce rendez-vous démocratique." Un duel sollicité sous l'oeil des caméras après la publication d'un dernier sondage mettant les candidats LR au même niveau que le vrai-faux candidat. La tension se fait sentir à droite, perturbée par la poussée d'Eric Zemmour en vue de la présidentielle. Ce dernier acceptera-t-il l'invitation ?

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laissé entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué. Il a réitéré cette position mi-septembre sur RTL, sur BFMTV et sur CNews. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour.

La présence dans cette campagne du polémiste viendrait rebattre les cartes : les instituts de sondages ont bien identifié le fait que le polémiste prendrait des voix à la droite et à l'extrême droite. Les Républicains, le Rassemblement national et Debout la France perdent tous quelques points en cas de présence d'Eric Zemmour au premier tour de cette élection présidentielle. Un sondage Harris Interactive, publié le 21 septembre, créditait le polémiste de 11% des intentions de vote. Dans un autre sondage en date du 23 septembre et mené cette fois par l'institut Odoxa pour L'Obs, Eric Zemmour obtiendrait 10 à 10,5% des suffrages. Une enquête parue mardi 28 septembre 2021 a même donné à Eric Zemmour de 13 à 14% des intentions de vote au premier tour, le mettant au même niveau que les candidats LR. Si un sondage du 30 septembre le créditait de 10% des voix, une enquête dévoilée le 1er octobre lui octroie 15% des suffrages, devant Xavier Bertrand (14%) et juste derrière Marine Le Pen (16%).

Ce sont les autres candidats souverainistes qui pâtissent le plus d'une candidature du chroniqueur, notamment Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen (voir tous les sondages sur la présidentielle 2022). A droite, Zemmour serait très légèrement favorisé en cas de candidature de Valérie Pécresse, moins par une candidature de Xavier Bertrand. Retrouvez ci-dessous une compilation de sondage de notre partenaire Contexte, qui permet de visualiser l'évolution des intentions de vote pour le premier tour pour Emmanuel Macron et les candidatures à droite et extrême droite.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.