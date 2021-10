"Eric Zemmour : un sondage qui le conforte, le polémiste 4e homme de la présidentielle ?"

ZEMMOUR. Terminerait-il devant la gauche s'il se présentait à la présidentielle ? Eric Zemmour est conforté, selon un dernier sondage du 30 septembre, comme le 4e homme du scrutin. Mais il n'est toujours pas candidat.

11:58 - Eric Zemmour distancé par Xavier Bertrand et Marine Le Pen Le sondage Harris Interactive du 29 septembre avait eu l'effet d'une bombe : Eric Zemmour était affiché au coude-à-coude avec Xavier Bertrand (13% contre 14%) et Marine Le Pen ne récoltait que 16% d'intentions de vote. Mais une nouvelle étude menée par Opinion Way parue jeudi 30 septembre 2021 sur Les Echos et CNews livre une autre vision du 1er tour de la présidentielle : le polémiste obtiendrait 10% des voix, se plaçant toujours derrière Xavier Bertrand (15%) et loin derrière Marine Le Pen (20%). En revanche, il compterait toujours une longueur d'avance sur la gauche, Jean-Luc Mélenchon n'étant crédité que de 8%, le score le plus élevé entre LFI, EELV et le PS.

30/09/21 - 17:59 - Eric Zemmour à Béziers, chez Robert Ménard Il y avait été invité pour échanger avec Marine Le Pen, il s'y rendra finalement pour évoquer son livre. Eric Zemmour devrait bien venir à Béziers (Hérault), ville dirigée par Robert Ménard, maire proche du Rassemblement national, selon une information du Parisien. Le polémiste se rendra dans le sud de la France le samedi 16 octobre pour promouvoir son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot (Rumbepré). Après le Vaucluse ou encore Toulon, Eric Zemmour va donc continuer sa tournée (sa campagne ?) sur les bords de la Méditerranée.

30/09/21 - 09:56 - Après Abad, Copé "prêt" à débattre avec Zemmour D'abord Jean-Luc Mélenchon, peut-être Damien Abad et en suivant Jean-François Copé ? Invité de BFM TV mercredi 29 septembre 2021, le maire LR de Meaux s'est dit "prêt" à débattre avec Eric Zemmour. "Bien sûr, quand il le faudra, aussi souvent qu'il le faudra", a lancé, remonté, l'ancien président de l'UMP. "Il ne faut rien lâcher comme on n'a jamais rien lâché depuis vingt ans avec Le Pen", a-t-il ajouté, avant de s'emporter : "j'en ai assez et qu'il va bien falloir maintenant qu'on siffle la fin de la récréation. Oui, il faut débattre pour tordre une bonne fois pour toute le cou à un certain nombre d'idées reçues qui consistent à banaliser des propos qui sont ceux de l'extrême-droite française." "Bien sûr" que Jean-François Copé (@jf_cope) est prêt à débattre avec Eric Zemmour pic.twitter.com/ctL69WEh40 — Marschall Truchot Story (@BFMStory) September 29, 2021

29/09/21 - 20:37 - Malgré sa chute, Marine Le Pen se dit "sereine" face à Éric Zemmour Marine Le Pen l'assure : elle est "extrêmement sereine". "Je n'ai aucune once d’inquiétude. C’est ça avoir de l'expérience." En déplacement en Gironde, mercredi 29 septembre, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle ne compte pas se laisser effrayer un tant soit peu par le dernier sondage publié mardi par Challenges. Dans ce dernier, Éric Zemmour grimpe à 13, voire 14% des intentions de vote, en fonction du candidat de la droite. Une hausse dans les sondages pour le polémiste qui corrobore avec une chute de Marine Le Pen. La tête d'affiche du RN, qui obtenait encore 20,5% des intentions de vote il y a une semaine, flirterait à présent avec les… 16%. Mais qu'à cela ne tienne pour Marine Le Pen. En conférence de presse, dont LCI se fait l'écho, elle a estimé que : "Quand on n'a pas d'expérience, on peut être fébrile, mais quand on l’a, il suffit de travailler, d’aller sur le terrain et d'attendre que les choses reviennent à la normale." Et d'insister : "Ça ne m’inquiète pas, j’ai vu des candidats monter puis descendre."

29/09/21 - 18:38 - "J'ai l'impression d'entendre radio Kaboul", lance Gérard Larcher Nicolas Sarkozy, Damien Abad, Valérie Pécresse… Mais aussi Gérard Larcher. La droite semble désormais unie comme un seul homme face à Éric Zemmour. Si le polémiste ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à la présidentielle 2022, sa possible venue dans la course à l'Élysée échauffe plus que jamais les esprits. Au micro d'Europe 1, ce mercredi 29 septembre, le président des Républicains au Sénat, Gérard Larcher, s'est vivement attaqué au journaliste. "Je ne partage rien des idées et, entre guillemets des valeurs, qu'Éric Zemmour propose", a affirmé celui qui ne souhaite pas sa présence au prochain congrès du parti, qui désignera en décembre prochain le candidat à la présidentielle. Dénonçant les prises de position radicales d'Éric Zemmour, Gérard Larcher n'a pas mâché ses mots : "J'ai l'impression d'entendre radio Kaboul." Pour autant, le président LR au Sénat l'a reconnu : "Il y a un phénomène Zemmour parce qu'il pose un certain nombre de sujets que nous n'avons pas eu le courage de résoudre", et d'ajouter : "Éric Zemmour est parfois le signe que nous avons trop renoncé."

29/09/21 - 15:28 - François Hollande appelle à faire "la part des choses entre poussées médiatiques et la réalité de la France" Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy... et maintenant François Hollande. C'est peu dire qu'Eric Zemmour fait réagir. Le chef de l'Etat et ses deux prédécesseurs y sont donc allés de leur commentaire. Dernier en date, François Hollande a, sans nommer le polémiste, appelé à "faire la part des choses entre des poussées médiatiques et la réalité de la France". L'ancien locataire de l'Elysée assimile les positions du possible candidat à "des pulsions qui arrivent dans des campagnes électorales, des traductions qui peuvent être conjoncturelles et qui ne sont pas forcément durables". Il alerte par ailleurs sur "le risque que les thèses extrémistes ou les thèses excessives soient finalement largement reproduites par d'autres et finissent par contaminer les propos politiques". Ainsi, François Hollande appelle les partis à "installer un débat politique sur les sujets essentiels des Français". La bonne réponse face aux thèses extrémistes qui finissent par contaminer le débat politique, c’est de parler des sujets essentiels pour les Français. C’est le rôle des candidats et des partis, qui ne doivent pas être que dans la dénonciation ou le suivisme @RTLFrance pic.twitter.com/tVqZZxxeLg — François Hollande (@fhollande) September 29, 2021

29/09/21 - 10:23 - Damien Abad (LR) veut débattre avec Eric Zemmour Eric Zemmour avait sollicité Marine Le Pen pour un débat public, il s'est finalement retrouvé face à Jean-Luc Mélenchon. Et s'il réitérait l'exercice avec Damien Abad ? Le patron des députés LR a en effet adressé un courrier au polémiste, rapporte Le Point, dans lequel il l'invite "à confronter nos convictions au cours d'un débat". Le député de l'Ain, qui a fait parvenir la lettre mercredi 29 septembre à l'ancien chroniqueur de CNews, estime que "face aux ambitions qui vous sont prêtées, il me semble nécessaire de prendre ce rendez-vous démocratique." Un duel sollicité sous l'oeil des caméras après la publication d'un dernier sondage mettant les candidats LR au même niveau que le vrai-faux candidat. La tension se fait sentir à droite, perturbée par la poussée d'Eric Zemmour en vue de la présidentielle. Ce dernier acceptera-t-il l'invitation ?

29/09/21 - 09:16 - Valérie Pécresse très offensive contre Eric Zemmour Invitée de la LCI ce mercredi 29 septembre, la candidate à la présidentielle, qui brigue l'investiture LR, tient à marquer une claire différence entre elle et les propositions d'Eric Zemmour. J'appartiens à une droite gaulliste, résistance, avec un mur infranchissable face aux extrêmes. Eric Zemmour propose de fusionner les droites, casser ce mur étanche entre extrême et droite. Ce ne sont pas mes valeurs ni ma politique. Je ne peux ma me retrouver ni dans son discours ni dans sa stratégie politique. [...] On ne peut pas se dire gaulliste quand on veut faire une alliance avec des gens qui ont essayé d'assassiner le Général de Gaulle. C'est une réécriture de l'Histoire", a-t-il estimé. Et de bien insister sur le caractère incompatible des deux droites, celle de gouvernement, et la droite nationaliste. "Je ne m'allierai jamais avec l'extrême droite, Éric Zemmour est un allié de l'extrême droite", a-t-elle déclaré.

29/09/21 - 09:10 - Nicolas Sarkozy veut se faire entendre sur Eric Zemmour Comment expliquer la sortie médiatique de Nicolas Sarkozy sur Eric Zemmour, hier soir, alors qu'il prend soin à ne pas s'exprimer sur les candidats de la droite de gouvernement, au moment où LR entend introniser un candidat pour cette présidentielle ? L'ancien chef de l'Etat considère que l'irruption dans cette campagne du polémiste peut lourdement handicaper son camp. "Toute ma vie, j’ai voulu élargir la droite, je ne peux pas aujourd’hui soutenir quelqu’un qui veut la rétrécir. On ne renverse pas la Tour Eiffel pour la poser sur un bout", disait-il au Figaro il y a peu. Nicolas Sarkozy peut craindre qu'Eric Zemmour morde sur l'électorat de la droite traditionnelle, mais aussi qu'il n'impose de nouvelles références et thématiques politiques dans le débat public, poussant LR dans ses retranchements et ses divisions. D'autant qu'Eric Zemmour a dans son entourage des personnalités comme Laurent Wauquiez ou Eric Ciotti. Une autre crainte pour Nicolas Sarkozy serait qu'Eric Zemmour ne valide le clivage entre Marine Le Pen - qui se déclare souverainiste - et Emmanuel Macron - taxé par l'extrême droite de "mondialiste".

28/09/21 - 23:07 - La petite pique bien placée d'Emmanuel Macron envers Éric Zemmour FIN DU DIRECT - Emmanuel Macron était en déplacement mardi soir à la bibliothèque nationale de France. Selon la journaliste politique en charge de l'Élysée pour TF1 et LCI, Marie Chantrait, le chef de l'État se serait laissé aller à une "allusion sibylline" à Éric Zemmour. "Notre identité ne s’est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms ni à des formes de crispation…", aurait ainsi lancé, piquant, le président de la République.

28/09/21 - 21:34 - Pour Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour "n'est pas la cause du vide, il est le symptôme" Nicolas Sarkozy était l'invité de Laurence Ferrari mardi 28 septembre, sur le plateau de Punchline. Sur les ondes d'Europe 1, l'ex-président de la République s'est attardé sur le cas Zemmour. Alors que le journaliste et polémiste fait de plus en plus parler de lui, Nicolas Sarkozy n'a pas mâché ses mots à son sujet : "Pour moi, il n'est pas la cause du vide, il est le symptôme." D'après l'ancien chef de l'État, les responsables politiques doivent apporter "vraiment sur la table du débat des idées fortes, sur des sujets qu'on ne peut plus éviter" comme l'immigration. Et de conclure : "Le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place." Nicolas Sarkozy à propos d'Eric Zemmour : "Pour moi, il n'est pas la cause du vide, il est le symptôme (...) Le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place" #Punchline pic.twitter.com/LxiAKHWRgr — Europe 1 ???????????? (@Europe1) September 28, 2021