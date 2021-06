Résultat de Jean Rottner aux régionales : quel score dans le Grand-Est ?

Le président sortant de la région Grand-Est compte bien rempiler pour un deuxième mandat. Selon les sondages, Jean Rottner semble bien parti pour concrétiser ses ambitions, bien que le RN le suive de près.

Actuellement président de la région Grand-Est, Jean Rottner ne compte pas céder la région au RN. Face à Laurent Jacobelli, l'ancien maire de Mulhouse veut incarner l'avenir de la région Alsace. Il se présente sous les couleurs LR, et a écarté la possibilité d'une alliance (notamment avec la liste LREM) au second tour, déclarant lors d'un meeting : "l'équipe que je conduis au premier tour sera la même au second tour," selon l'Union. Par ces mots, il réplique face au message que le RN essaye de faire passer pour contrecarrer la candidature du président sortant : "voter Rottner, c'est voter Macron".

Quel résultat aux régionales ?

Il faut attendre 20h ce dimanche pour découvrir les premières estimations sur le score de Jean Rottner, qui seront données sur cette page. Un sondage publié le 9 juin et réalisé par Ipsos pour France 3 le donnait en première position des intentions de vote au premier tour. Le président sortant de la région était donné à 27% des intentions de vote contre 25% pour Laurent Jacobelli. Au second tour et l'hypothèse d'une quadrangulaire, les résultats donnaient la victoire à Laurent Jacobelli (RN) avec 32% devant Jean Rottner (LR-UDI) 29% ; Eliane Romani (EELV-PS) 20% ; Brigitte Klinkert (LREM-Modem-Agir) 19%. Une hypothèse plausible, puisque Jean Rottner a fait savoir publiquement qu'il ne ferait pas d'alliance au second tour avec la liste de la majorité présidentielle pour cette élection régionale dans le Grand Est.

Qui est Jean Rottner ?

Jean Rottner est né le 28 janvier 1967 à Mulhouse. Il devient médecin urgentiste à partir de 1995 avant de débuter en politique sous la bannière UDF puis UMP en 2002. La même année, il est désigné suppléant d'Arlette Grosskost, députée de la 5e circonscription du Haut-Rhin. De 2008 à mai 2010, il est nommé premier adjoint au maire de Mulhouse. À partir de janvier 2010, il devient vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération et est ensuite élu maire de sa ville en mai 2010 après la démission de son prédécesseur, sans passer par le suffrage universel, ce qui crée une polémique. Depuis 2017, il est président du conseil régional du Grand Est et se présente pour les élections régionales 2021 avec la liste " Plus forts ensemble " et représente le parti Union de la droite et du centre.