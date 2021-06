Résultat de Thierry Mariani aux régionales : un score serré face à Muselier au 2e tour ?

Paca est la seule région où le candidat du RN est arrivé en tête du premier tour, Thierry Mariani enregistrait alors 5 points d'avance sur Renaud Muselier. Le score pourrait être de nouveau serré ce soir dans le face-à-face LR - RN.

[Mis à jour le 27 juin 2021 à 14h14] Thierry Mariani était la victoire du Rassemblement national lors du premier tour, seul candidat à arriver en tête des intentions de vote mais le score obtenu n'était pas celui attendu et annoncé par les sondages. Le candidat espérait dépasser les 40% et bénéficier d'une avance de presque dix points sur son principal rival, Renaud Muselier. A l'arrivée, les suffrages ne le créditaient que de 36,38% et l'avance sur le républicain s'était réduite de moitié. La faute à l'abstention selon le frontiste, environ un tiers des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes dimanche dernier selon le ministère de l'Intérieur et les électeurs du RN étaient aux abonnés absents pour la plupart. Dès le lendemain du scrutin Thierry Mariani a rappelé l'importance du vote et sur BFMTV il n'a pas été tendre, en appelant les électeurs "à se réveiller et à aller voter pour qu'un vrai changement soit possible." Sur France Bleu Azur, le candidat soulignait plus calmement : "On ne peut pas continuer à se plaindre sur les marchés et ne pas aller voter".

Dans ce second tour, la tête de liste du Rassemblement national se retrouve en face-à-face avec le président sortant, Renaud Muselier. Le candidat de l'union de la gauche, Jean-Laurent Félizia, a décidé dans la soirée du 21 juin de retirer sa liste après avoir martelé qu'il se maintiendrait. Les différents sondages réalisés avant le premier, envisageaient ce cas de figure mais ils hésitaient et accordaient l'avantage une fois à Mariani puis à Muselier le coup suivant, l'avance n'était toutefois jamais significative avec des score de 51% contre 49%. Pendant l'entre-deux-tours, les écarts annoncés étaient les mêmes mais en faveur de Renaud Muselier jusqu'à la dernière enquête OpinionWay pour CNEWS, diffusée le 25 juin, qui avait donné une égalité entre les deux candidats. Impossible de savoir qu'il l'emportera avant d'avoir les résultats définitifs du scrutin.

Muselier – Mariani, meilleurs ennemis

La bataille fait rage entre les deux têtes de liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les sondages donnent l'avantage au candidat du Rassemblement national mais en cas de face-à-face la victoire se jouerait à un cheveu. Désormais chaque point compte pour remporter les élections et les politiques semblent à couteaux tirés. Thierry Mariani a d'abord critiqué le bilan du président sortant en matière de sécurité et l'a accusé d'avoir déboursé davantage en recrutement de collaborateurs que pour lutter contre l'insécurité dans les transports. Renaud Muselier a répondu par l'attaque en portant plainte contre son rival pour " propagation de fausses nouvelles en période électorale ". Œil pour œil, dent pour dent, le Républicain ne s'est pas arrêté là et à remis en question la légitimité de Thierry Mariani pour se présenter dans une région dans laquelle il ne vit plus. Les piques sont depuis régulières entre les deux hommes. Etonnement, pendant longtemps les élus était bons camarades au sein du parti de droite. Ils ont commencé en même moment et ont fait leur début de carrière en Paca, l'un dans les Bouches-du-Rhône, l'autre dans le Vaucluse. Quelques décennies plus tard, l'heure n'est visiblement plus à la camaraderie.

Victoire incertaine dans l'hypothèse d'un duel

La région Paca est la seule où l'hypothèse d'un duel est envisageable au second tour. Jusqu'à vendredi les sondages jonglaient entre Thierry Mariani et Renaud Muselier pour indiquer le nom du candidat en tête. Les scores étaient systématiquement serrés - 51% à 49% ou 52% à 48% - et compris dans la marge d'erreur du sondage. Pour l'heure, impossible de savoir ce qu'il se passera au soir du 27 juin.

"Je me considère comme l'homme à abattre"

La Provence-Alpes-Côte d'Azur entretient des liens particuliers avec le Rassemblement national. Lors des dernières élections régionales, Marion Maréchal-Le Pen avait enregistré des scores records en arrivant en tête avec 40,55% des suffrages au premier tour. Mais la figure montante du parti n'avait pas réitéré l'exploit au deuxième tour, mis en échec par le Républicain Christian Estrosi, grâce au le "front républicain" et au retrait des listes de gauche. La nièce de Marine Le Pen avait toutefois obtenu 45,22% des voix. Six ans plus tard, Thierry Mariani marche dans les pas de la jeune femme mais compte faire mieux, lui comme Marine Le Pen estiment la région "gagnable". Une réalité qui effraie les autres familles politiques et donne lieu à une rude bataille entre candidats. Renaud Muselier et Thierry Mariani, pourtant anciens collègues et réservés au début des élections, ne s'épargnent plus. Le frontiste invité de France Info, le 3 juin a d'ailleurs déclaré : "Je me considère comme l'homme à abattre", pointant du doigt "toutes les boules puantes depuis quelques jours, toutes les attaques un peu bizarres, qu'il s'agisse de monsieur Renaud Muselier ou de son équipe". Le candidat de l'extrême droite s'offusquait alors que son adversaire remette en cause son lieu de résidence pour le décrire comme "un horrible parachuté". Une nouvelle fois en politique tous les coups sont permis.

Thierry Mariani, carte maîtresse du RN ?

Le Rassemblement national joue un coup stratégique en nommant Thierry Mariani comme tête de liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et espère remporter la région qui manquait de basculer dans son camp lors des derniers scrutins régionaux. Le politique est un ancien républicain qui a rejoint les rangs de l'extrême-droite en 2018, l'envoyer au front est une façon de séduire l'électorat de droite encore hésitant – voire récalcitrant – pour voter RN. D'ailleurs le candidat ne manque pas de rappeler ses jeunes années à militer pour la droite traditionnelle jusqu'à devenir maire de Valréas, dans le Vaucluse, puis député du même département ou encore son passage au gouvernement sous Nicolas Sarkozy.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Un ancrage très républicain qui questionne le changement de camp de la tête de liste. "Je suis resté fidèle à mes idées. Or, les idées que j'ai toujours défendues, je les retrouve désormais derrière Marine Le Pen et derrière le Rassemblement national. Je considère qu'aujourd'hui le Rassemblement national est un parti tout à fait républicain. Personne ne croit sincèrement que la République serait en danger si le Rassemblement national et les gens comme moi l'emportaient dans une région", confiait-il à France 24, le 6 juin. Jouer la carte Mariani c'est aussi le moyen pour le parti lepéniste de continuer sur le chemin de la dé-radicalisation. Or, lorsqu'il avait sa carte membre chez Les Républicains, le politique appartenait à la branche droitière du parti.