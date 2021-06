Résultat d'Aleksandar Nikolic (RN) aux régionales : quel score dans le Centre Val de Loire ?

Aleksandar Nikolic n'est pas un visage connu de la politique mais, membre du parti de Marine Le Pen depuis 2013, il est le candidat du Rassemblement national en Centre-Val de Loire. Peut-il créer la surprise aux régionales ?

En Centre-Val de Loire, un candidat peu connu est présent sous l'étiquette du Rassemblement national, Aleksandar Nikolic. Si c'est la première fis qu'il brigue un mandat pour la Région, il s'est créé une expérience politique en rejoignant le parti lepéniste en 2013 et en devenant conseiller municipal dans l'Eure. Mais la tête de liste ne semble pas inquiété pas le notoriété qui pourrait lui faire défaut face à des noms incontournables de la région comme François Bonneau, Marc Fesneau ou Nicolas Florissier. "La politique, ce n'est pas de la télé-réalité. Je ne suis pas dans une guéguerre d'égo et dans une comparaison avec d'autres", indiquait-il au micro de France Bleu, le 31 mai. Et les sondages lui ont donné raison durant la campagne puisque le Centre-Val de Loire fait partie des régions où le Rassemblement national a été donné par les sondages comme ayant des chances de l'emporter. L'enquête Ipsos Sopre Steria pour France 3 et France Bleu a notamment donné le jeune candidat arrive en tête au premier tour avec 28% des voix. "Il y a une dynamique nationale autour du RN. Ce sondage confirme qu'on représente la seule alternative face à la gauche" estimait-il sur le même média.

Le RN en mesure de gagner la région ?

Le dernier sondage réalisé par l'Institut Ipsos Sopra Steria pour France 3 et France Bleu donnait l'avantage à la tête de liste de l'extrême-droite avec 28% des intentions de vote contre 21% pour Marc Fesneau et la majorité présidentielle donnée deuxième au premier tour. Le président sortant, François Bonneau était donné en 3e, avec 19% des voix suivi de Nicolas Forissier (16%) et de Charles Fournier (11%). La liste citoyenne "Démocratie EcoLogique" et celle du Lutte Ouvrière n'était pas donnée pas en mesure de se maintenir pour le second scrutin selon l'enquête. Si le candidat du RN enregistrait une petite avance au premier tour, l'étau se resserrait pour les prévisions du second scrutin. Aleksandar Nikolic a été donné en tête avec 30% mais le socialiste était donné à 29%, Marc Fesneau à 25% des voix et Nicolas Forissier à 16%.

Aleksandar Nikolic fait le pari de la sécurité

"Si les autres se trouvent incompétents c'est leur problèmes. Il y a d'autres leviers possibles", soutient le candidat bien conscient que la délinquance est la préoccupation majeure de 34% des habitant de la région selon le sondage Ipsos Sopra Stéria. "On peut financer du matériel pour les forces de l'ordre, en complément des communes par exemple", ou "créer des unités d'intervention autour des lycées parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de violences et de trafic de drogue" qui entre dans le domaine des lycées, compétence de la Région, citait-il en exemple sur l'antenne de France Bleu avant de défendre : "Il y a une insécurité qui touche de plus en plus de gens. Ça doit être la première des libertés de pouvoir vivre en paix sans avoir peur pour soi-même et ses proches. La sécurité des habitants, c'est une priorité". Dans ses mesures le candidat du RN joue également sur un effet à la limite dissuasion et répression en proposant des "subventions sécu-conditionnées" dans les quartiers prioritaires en politique de la ville. "Dans des quartiers où les gens vivent sous le joug des dealers et des délinquants, nous supprimerons toute subvention et toute politique de la ville en attendant que la situation s'améliore", détaillait-il sur France 3.