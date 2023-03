Marlène Schiappa en photo dans Playboy : pourquoi elle répond au magazine ?

Marlène Schiappa va faire la Une de Playboy. La secrétaire d'Etat sera en couverture du magazine de charme et a même pris la pose pour l'occasion. Des photos qui seront dévoilées le 6 avril.

[Mise à jour le 31 mars 2023 à 17h40] Il y a eu Emmanuel Macron dans Pif gadget. Désormais, c'est Marlène Schiappa dans Playboy ! La secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire va faire la Une du magazine de charme, annonce Le Parisien, ce vendredi 31 mars 2023. Dans le cadre d'une interview qu'elle a accordé au titre, elle sera sur la couverture de l'édition qui paraîtra jeudi 6 avril. Une série de photos de la membre du gouvernement a par ailleurs été réalisée et sera diffusée sur quatre pages. Des clichés dans une "pose de façon sexy et enroulée dans un drapeau français" selon le quotidien national. Mais son cabinet réfute l'idée selon laquelle il s'agirait de photos un peu trop osées. "Elle est habillée et porte une robe longue blanche. C'est le cas de toutes les photos", avance son entourage.

Schiappa dans Playboy pour "parler à tout le monde"

Marlène Schiappa sera ainsi la première femme politique a faire la couverture de Playboy. Si le choix du magazine peut surprendre, il est totalement assumé par ses proches, qui se réjouissent que la quadragénaire "parl[e] à tout le monde et a une communication disruptive." L'entretien accordé par la secrétaire d'Etat portera "essentiellement sur la liberté des femmes mais aussi le féminisme, la politique et la littérature." Les violences faites aux femmes, intrafamiliales, l'économie solidaire, l'écologie ou encore le réchauffement climatique seront au menu de la douzaine de pages consacrée à l'interview.

Une nouvelle ligne chez Playboy

Magazine qui a vu le jour aux Etats-Unis, Playboy a débarqué en France en 1973. A l'époque, des actrices françaises, telles que Jane Birkin ou Romy Schneider, posent en une du titre. Les ventes se poursuivent dans les années 1980, avant une chute au cours des années 1990 et l'édition française se rapproche de ce qui paraît outre-Atlantique. Le magazine vivote et cesse de paraître en janvier 2011. Cinq ans plus tard, une nouvelle édition est mise à la vente. Depuis décembre 2016, Playboy est désormais trimestriel, avec une nouvelle ligne, "sans nudité frontale" avait indiqué David Swaelens-Kane au Point. Sur le site internet du titre, la dernière édition remonte à l'été 2021.