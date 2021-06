Valérie Pécresse : après son résultat aux régionales, en route vers 2022 ?

Valérie Pécresse a été réélue à la présidence de la région Ile-de-France à l'issue du 2e tour des élections régionales, très loin devant Julien Bayou et Jordan Bardella. De quoi se projeter sur 2022 ? La candidate de droite a avoué ce lundi y songer...

[Mis à jour le 28 juin 2021 à 10h11] Et maintenant, en route vers l'Elysée ? Valérie Pécresse a réussi son pari en étant réélue à la présidence de l'Ile-de-France à l'issue du 2e tour des élections régionales dimanche 27 juin. Selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur dans la nuit de dimanche à lundi, la candidate de la droite remporte le scrutin avec 45,92% des suffrages. Elle devance de loin le candidat de l'union de la gauche Julien Bayou (33,68%) et le candidat du RN Jordan Bardella (10,79%). Laurent Saint-Martin (Union du Centre) ne récolte que 9,62% des voix. "La victoire est belle. Nous nous sommes battus contre trois fronts : l'extrême droite, la REM avec pas moins de cinq ministres contre nous, et l'extrême gauche, contre laquelle nous avons formé un front avec des républicains des deux rives", a-t-elle salué lundi matin sur le plateau de BFM TV.

Interrogée également sur son avenir, Valérie Pécresse, qui a créé son mouvement Libres une fois LR quitté, n'a pas caché son envie de se lancer dans l'aventure de la présidentielle 2022. Elle entend "consulter" cet été avant de se décider à la rentrée, sans attendre toutefois pour tacler un de ses potentiels rivaux, Xavier Bertrand réélu pour sa part en région Hauts de France. Ces élections régionales ont fait émerger "une équipe de France mais pas un homme providentiel ", a-t-elle jugé avant d'ajouter : " On ne peut plus jouer solo ".

Un sondage indique que 43% des Français la juge bonne candidate pour la droite en 2022

La victoire aux élections régionales revêtait un double enjeu pour Valérie Pécresse. L'emporter lui permettait de poursuivre à la fois les politiques amorcées à la Région mais aussi et surtout sa carrière politique. Durant l'entre-deux-tours la candidate a rappelé que l'issue du scrutin serait décisive, ce sera "stop ou encore Pécresse". Selon un sondage Ifop/Fiducial pour LCI, 43% des Français considèrent que Pécresse est une "bonne candidate" pour la droite en 2022.

A l'annonce de sa victoire vers 20h30 dimanche soir, Valérie Pécresse avait pris la parole dans une déclaration retransmise à la télévision : "Les Franciliennes et les Franciliens ont décidé de me renouveler leur confiance et je les en remercie du fond du cœur. Je pense à tous ceux qui se sont abstenus et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Cette victoire est belle [...]J'ai été et je serai la présidente de tous les Franciliens. Nous avons fait de la sécurité et de la laïcité [...] les points cardinaux de notre programme. Cette victoire est belle car comme en 2015, rien n'était écrit [...] Cette confiance renouvelée des Franciliens m'honore et m'oblige aussi."

Cette confiance renouvelée des Franciliens mhonore, elle moblige aussi. Plus que jamais, je suis déterminée à poursuivre et amplifier mon combat pour nos convictions et les valeurs de la République.



De toutes mes forces!pic.twitter.com/GNJKyKtNwf — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 27, 2021

On connaît les résultats exacts de Valérie Pécresse aux élections régionales à l'issue du second tour. La présidente sortante cumule 45,92% des voix à l'issue du second tour des élections régionales. Lors du premier tour des élections régionales, Valérie Pécresse avait remporté 35,94% des voix, la plaçant largement en tête pour la suite du scrutin. Pour le second tour, la présidente sortante s'opposait à la liste de Jordan Bardella (RN), celle de Laurent Saint-Martin (LREM) et celle de Julien Bayou (Union de la gauche). Julien Bayou a finalement terminé en 2e position mais loin derrière la candidate de la droite, puisque crédité de 33,68% des voix...

La candidate à sa succession s'est servie de son bilan après six ans à la tête de la Région pour appuyer sa candidature. Les efforts faits sur le plan sécuritaire étaient parmi les premiers à être mis en avant. "100% des bus, tramways, trains et gares désormais vidéoprotégés" souligne la président sortante avant de préciser que le dispositif a été financé par la lutte contre la fraude dans les transports. Le soutien matériel et financier apportés aux forces de l'ordre francilienne étaient également mentionnés dans le détail : "construction et rénovation de 82 commissariats et casernes", "équipement de 300 polices municipales", "333 communes équipées en vidéoprotection". Un point plus surprenant mais stratégique face à ses adversaires, l'écologie, est également mentionné parmi les réussites du mandat. Le développement des aides pour l'agriculture biologique ou pour le développement des énergies renouvelables et des transports plus écologiques sont cités en exemples. Le dernier grand axe sur lequel la région se félicite concerne les aides financières déployées pour "réparer les fractures" territoriales qu'elles soient économique ou en lien avec l'accès à la culture et celle pour accompagner les étudiants et les plus fragiles.

En savoir plus

Valérie Pécresse candidate aux régionales, et ensuite ?

La candidate aux élections régionales n'est pas une débutante en politique. Dès 2002 elle est élue députée des Yvelines et est reconduite en 2007, mais troque son rôle contre une place au gouvernement après l'élection de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République. Elle devient successivement ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, porte-parole du gouvernement puis ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. En parallèle de ses fonctions gouvernementales, Valérie Pécresse siège au Conseil régional d'Ile-de-France depuis 2004 et accède à la présidence de la Région lors de sa deuxième tentative en 2015 après dix-sept ans de règne socialiste.

La femme politique se revendique de droite et obtient sa carte membre au RPR, à l'UMP puis aux Républicains jusqu'en 2019 où elle décide de créer son propre parti "Soyons Libres!" qui répond, selon sa description, à une idéologie politique de "droite gaulliste et sociale". Lors des élections régionales de 2021 c'est sous cette étiquette qu'elle candidate à sa succession, toutefois la politique n'a pas coupé tous les ponts avec ses anciens collègues de la droite traditionnelle et se présente avec le soutien du parti LR.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La présidente sortante s'investit pleinement dans la campagne pour les élections régionales mais elle ne cache pas ses ambitions nationales et certains politiques l'imaginent comme prétendante à l'élection présidentielle de 2022. Par prudence ou pour faire durer le suspense, Valérie Pécresse ne s'est pas encore présentée comme candidate à l'Elysée. L'objectif de la tête de liste en Ile-de-France est avant tout de remporter la Région, d'autant plus que du résultat des élections dépend son avenir en politique. "Ce rendez-vous des régionales est un rendez-vous très important avec mes administrés, je leur ai tout donné pendant cinq ans et donc ce sera à eux de décider quel est mon avenir politique. [...] Si les Franciliens pensent que je peux être le rempart qui les protège, ils voteront pour moi, s'ils pensent que quelqu'un d'autre fera mieux le travail, à ce moment-là, ça sonnera effectivement la fin de ma carrière politique" avait-elle déclaré le 12 avril au micro de France Info