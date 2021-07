Jeff Bezos : revivez le vol de la fusée Blue Origin en vidéo

BLUE ORIGIN. C'est mission réussie pour Jeff Bezos et ses trois coéquipiers qui ont pu profiter de quelques minutes dans l'espace à bord de la fusée New Shepard. Voici les images du vol.

[Mis à jour le 20 juillet 2021 à 16h05] Jeff Bezos est donc allé dans l'espace. Le milliardaire et ses trois compagnons, vêtus de combinaisons bleues, ont pu voyager au-delà de l'atmosphère à bord de la fusée New Shepard pour un vol qualifié d'historique par l'ex-PDG d'Amazon. La capsule est retombée sur Terre après dix minutes de vol. Là-haut, les passagers ont pu observer la Terre et le noir de l'univers depuis les fenêtres de la capsule.

Neuf jours après le vol du milliardaire Richard Branson, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a décollé ce mardi 20 juillet à 15h11, pour le premier vol habité de son entreprise Blue Origin. Le fondateur d'Amazon et son frère Mark ont été accompagnés aujourd'hui par la pilote Wally Funk, âgée de 82 ans et par le premier client payant, un jeune Néerlandais de 18 ans, Olivier Daemen. Les deux passagers sont devenus respectivement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune de l'histoire. Ce vol est le premier à transporter des personnes, même si la capsule New Shepard a déjà effectué 15 vols non habités.

Après un décollage à 15h11 à la verticale à plus de 3 700 km/h, soit plus de trois fois la vitesse du son, la capsule s'est séparée de la fusée à environ 75 km de hauteur pour continuer sa trajectoire et dépasser les 100 km d'altitude au-delà de la ligne de Kármán, limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. A bord, les passagers ont pu flotter quelques minutes et admirer la vue de la Terre depuis l'espace. Le propulseur est revenu de façon autonome à sa base, tandis que la capsule est descendue à l'aide de trois parachutes et s'est posé dans le désert texan. A sa sortie, Jeff Bezos a affiché un large sourire.

[À LA UNE À 8H] Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, rejoint mardi le club des astronautes à bord du premier vol habité pour son entreprise Blue Origin, marquant ainsi une nouvelle étape pour la bourgeonnante industrie du tourisme spatial #AFP pic.twitter.com/qCrbNGcLar — Agence France-Presse (@afpfr) July 20, 2021

Le vol de la fusée New Shepard a décollé ce 20 juillet à 15h11 (heure de Paris) depuis Launch Site One, installation située dans l'ouest du Texas. Le vol a été retransmis en direct sur le site officiel de Blue Origin ainsi que sur la chaîne YouTube ; la vidéo est est également disponible ci-dessous.

Après avoir quitté la direction d'Amazon il y a quelques semaines, Jeff Bezos se consacre à un nouveau défi, la conquête de l'espace. La création de Blue Origin a pour but de rendre accessible l'espace. "Il s'agit de construire une route vers l'espace pour que les générations futures puissent y faire des choses incroyables", a expliqué le milliardaire dans une interview sur la chaîne NBC. Blue Origin prévoit deux autres vols cette année et bien d'autres encore dans un futur proche.

EN SAVOIR PLUS - QUI EST JEFF BEZOS ?

Biographie courte de Jeff Bezos - Jeff Bezos est un entrepreneur et homme d'affaires américain né le 12 janvier 1964 aux Etats-Unis. Au lycée, il crée sa première entreprise. Connu pour être le fondateur d'Amazon, société de vente de produits culturels puis marchands, Jeff Bezos est, aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde. Créée en 2000, Blue Origin est spécialisée dans les vols spatiaux afin de réduire le coût de l'accès à l'espace.

Jeff Bezos est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Au moment de sa naissance, sa mère, Jacklyne Gise, a 16 ans et son père, Ted Jorgensen, à peine majeur l'abandonne. Sa mère fait alors connaissance avec Miguel Bezos, un immigré cubain étudiant à l'université d'Albuquerque. En 1968, le couple décide de se marier et Jeff prend alors le nom de son père adoptif, Bezos. Enfant surdoué, Jeff Bezos crée sa première entreprise au lycée. En 1986, il obtient un bachelor en sciences de l'informatique à l'université de Princeton et travaille pour plusieurs entreprises financières de Wall Street.

Passionné de lecture, Jeff Bezos veut créer la plus grande librairie sur Terre. Le 5 juillet 1994, à l'âge de 30 ans, il décide de fonder Amazon depuis son garage, qui est au départ une librairie en ligne avec des millions de titres. Pour aider l'entreprise à décoller, ses parents investissent environ 250 000 $. L'année suivante, Jeff Bezos ouvre son premier site. En peu de temps, l'entreprise se diversifie et ne vend plus que des livres, mais des radios, des perceuses, etc. En 2009, Amazon lance Kindle, une gamme de liseuses pour lire des livres électroniques. Amazon est devenu la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne.

L'homme le plus riche du monde a annoncé son départ de l'empire Amazon le lundi 5 juillet. L'homme d'affaires de 57 ans laisse sa place de directeur général à Andy Jassy, mais reste tout de même le président exécutif du conseil d'administration. Jeff Bezos souhaite désormais se consacrer à la conquête de l'espace avec sa société Blue Origin. La concurrence fait rage entre la société qu'il a fondée, le groupe SpaceX dirigé par Elon Musk, et Virgin Galactic fondé par Richard Branson.

En 2000, Jeff Bezos crée Blue Origin, société spécialisée dans la production aérospatiale et les voyages spatiaux. Le but est de développer de nouvelles technologies afin d'abaisser les coûts d'accès à l'espace. Blue Origin met au point le New Shepard, une fusée réutilisable destinée au tourisme spatial qui a effectué son premier lancement en 2015. Après une quinzaine de lancements réalisés avec succès, le fondateur décollera pour l'espace pour la première fois en 2021.

Véhicule spatial New Shepard de Blue Origin sur le site de lancement au Texas © SIPANY/SIPA

Selon le magazine Forbes, le fondateur d'Amazon est l'homme le plus riche au monde, avec une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars. Il devient même la première personne de l'histoire à posséder une fortune supérieure à 200 milliards de dollars. Il passe devant Bill Gates, fondateur de Microsoft et Warren Buffett. En 2020, il annonce vouloir s'investir financièrement pour lutter contre le changement climatique.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Jeff Bezos rencontre MacKenzie Tuttle alors qu'il était vice-président d'une entreprise à New York. Le couple se marie en 1993 et a quatre enfants, trois fils et une fille, adoptée en Chine. Après 25 ans de vie commune, Jeff Bezos et sa femme annoncent leur divorce sur Twitter, un divorce à plus de 38 milliards de dollars. Le fondateur d'Amazon est aujourd'hui en couple avec la présentatrice Lauren Sánchez.