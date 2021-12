"Mylène Chichportich : la femme d'Eric Zemmour pendant 39 ans le soutient à Villepinte"

Mylène Chichportich, mariée à Eric Zemmour depuis près de 40 ans et éclipsée par le bruit médiatique autour de Sarah Knafo ces derniers mois, était bel et bien présente au meeting de Villepinte ont constaté Le Point et l'AFP...

[Mis à jour le 26 décembre 2021 à 16h33] Son nom a été abondamment répété ces dernières semaines, ou en tout cas depuis que les médias décortiquent l'entourage proche d'Eric Zemmour. Mylène Chichportich, celle qui a été la femme de l'ancien journaliste pendant 39 ans, a fait une apparition aussi discrète que remarquée ce dimanche 5 décembre 2021, au meeting chahuté du candidat à la présidentielle, à Villepinte. Le journal Le Point rapporte que Mylène Chichportich était présente dans la foule de partisans du polémiste d'extrême droite réunis pour son premier grand rendez-vous de campagne. Celle-ci était même accompagnée de leurs trois enfants indique l'hebdomadaire. Une information confirmée par un cliché de l'AFP (voir ci-dessus). Si d'aucuns verront dans sa présence à Villepinte un soutien politique à Eric Zemmour, Mylène Chichportich n'a pourtant pas pris la parole, ni sur scène ni en coulisses, lors de ce meeting où des échauffourées avec des militants antiracistes ont eu lieu.

Mylène Chichportich n'a donc pipé mot, elle qui a toujours tenu à rester publiquement à distance de son mari et de ses prises de positions. Avocate de profession, elle a en effet toujours refusé de s'exposer médiatiquement. La volonté, sans doute, de ne pas tout mélanger. Née en 1959 à Montreuil, dans une famille aux origines juives tunisiennes Mylène Chichportich est spécialiste des questions de droit commercial, droit des sociétés, droit bancaire et boursier, droit des contrats et droit civil. C'est le 18 septembre 2013 au barreau de Paris qu'elle prête serment avant de fonder cinq ans plus tard avec (quatre associés) le cabinet Marigny (à proximité de l'Élysée), où elle se spécialise en droit des faillites.

La femme d'Eric Zemmour aurait pu rester dans l'ombre si le mercredi 22 septembre 2021, des photos volées du candidat, à la mer dans le Var, serrant dans ses bras une femme, n'avaient été publiées par Paris Match. La couverture choc (et d'ailleurs polémique) de l'hebdomadaire a alors mis en pleine lumière Sarah Knafo, l'une des plus proches conseillères du polémiste dans la course à l'Elysée. Malgré la plainte d'Eric Zemmour et de Sarah Knafo pour atteinte à la vie privée, le battage médiatique s'est mis en route et Mylène Chichportich en est devenue l'une des principales protagonistes, à son insu.

Si depuis plus de 15 ans Eric Zemmour est un personnage extrêmement médiatisé et très présent sur les plateaux de télévision, sur les ondes de radio ou dans la presse écrite, l'ancien chroniqueur de "On n'est pas couché" (2006-2011) a toujours préservé l'intimité de sa vie privée. Aucun commentaire de ou sur Mylène Chichportich n'est venu de son équipe de campagne depuis l'affaire Sarah Knafo. La présence de l'avocate à Villepinte, à quelques encablures de la jeune énarque, aura été sa première apparition depuis qu'Eric Zemmour ambitionne d'accéder à l'Elysée.

Mylène Chichportich et Eric Zemmour se sont rencontrés en 1982, alors que cette dernière travaillait auprès de Maître Gilles Baronnie, en tant qu'administrateur judiciaire et que le futur polémiste loupait pour la deuxième fois le concours de l'ENA. L'épouse d'Eric Zemmour est présentée par des proches comme une femme au caractère "affirmé" comme tend à le montrer un article dans l'Express. "C'est une battante qui a de l'autorité et de l'ambition" explique Olivier Pardo l'avocat et ami du couple.

Selon Anne Méaux, ancienne conseillère en communication de François Fillon et amie d'Eric Zemmour, Mylène Chichportich "tient la dragée haute à son mari et n'hésite pas à le recadrer quand elle estime que la notoriété lui fait tourner la tête." Mylène Chichportich n'aime pas la lumière et se détache souvent des propos de son mari, elle a notamment décidé de garder son nom de jeune fille pour exercer son métier. Ensemble, le couple a eu trois enfants : Hugo (né en 1997), Thibault (né en 1998) et Clarisse (née en 2004), tous les trois présents à Villepinte début décembre eux aussi.