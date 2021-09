Mylène Chichportich, femme d'Eric Zemmour : en couple avec le polémiste depuis 39 ans

Eric Zemmour et Mylène Chichportich se sont rencontrés en 1982, alors que le futur journaliste avait seulement 24 ans. Qui est-t-elle ?

Eric Zemmour fait la Une... Non pas pour avoir annoncé sa candidature à la présidentielle 2022, mais pour la couverture de Paris Match l'affichant avec sa conseillère Sarah Knafo. Les deux protagonistes ne confirment pas une éventuelle idylle : ils ont même porté plainte pour atteinte à la vie privée. Eric Zemmour, qui a manifesté sa colère contre l'hebdomadaire, a toujours protégé jusque-là son intimité. Il est marié à Mylène Chichportich, une avocate, qui a toujours préféré ne pas s'exposer médiatiquement.

Mylène Chichportich est née en 1959 à Montreuil, dans une famille aux origines juives tunisiennes. Elle est spécialiste des questions de droit commercial, droit des sociétés, droit bancaire et boursier, droit des contrats et droit civil. C'est le 18 septembre 2013 au barreau de Paris qu'elle prête serment avant de fonder cinq ans plus tard avec (quatre associés) le cabinet Marigny (à proximité de l'Élysée), où elle se spécialise en droit des faillites.

Mylène Chichportich et Eric Zemmour se sont rencontrés en 1982, alors que cette dernière travaillait auprès de Maître Gilles Baronnie, en tant qu'administrateur judiciaire et que le futur polémiste loupait pour la deuxième fois le concours de l'ENA. L'épouse d'Eric Zemmour est présentée par des proches comme une femme au caractère "affirmé" comme tend à le montrer un article dans l'Express. "C'est une battante qui a de l'autorité et de l'ambition" explique Olivier Pardo l'avocat et ami du couple. Selon Anne Méaux, ancienne conseillère en communication de François Fillon et amie d'Eric Zemmour, "elle tient la dragée haute à son mari et n'hésite pas à le recadrer quand elle estime que la notoriété lui fait tourner la tête." Mylène Chichportich n'aime pas la lumière et se détache souvent des propos de son mari, elle a notamment décidé de garder son nom de jeune fille pour exercer son métier. Ensemble, ils ont trois enfants : Thibault, Hugo, et Clarisse, la dernière âgée seulement de 17 ans.

Les photos divulguées dans Paris Match montrent une réelle ambiguïté entre l'ancien chroniqueur télé et sa conseillère, mais qui est-elle réellement ? Sarah Knafo est diplômée de l'ENA depuis 2017 et a travaillé un temps dans des ambassades et dans l'agence de communication Publicis pendant ses études. "C'est une brillante énarque, elle est sortie de la promotion Molière en 2019, et dans la botte, c'est-à-dire dans les premiers postes attribués à la sortie de l'ENA" a expliqué l'hebdomadaire Marianne à son sujet. Intronisée à la Cour des comptes en janvier 2020, elle s'est mise en disponibilité en septembre 2021 comme l'a révélé le Parisien il y a quelques jours. Mais Sarah Knafo est surtout devenue une conseillère importante d'Eric Zemmour. Dès 2016, elle ne cache pas son affinité avec le polémiste. "En tant que Française israélite, je me reconnais dans son parcours d'assimilation et dans son détachement par rapport à l'identité juive" expliquait-t-elle dans le livre du journaliste Alexandre Devecchio. La jeune femme a également été mise en avant dans un reportage de BFM TV en juin dernier et s'est montrée "fermement convaincue du destin national" d'Eric Zemmour.