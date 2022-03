Mort d'Yvan Colonna : un décès et des émeutes en Corse ?

COLONNA. Yvan Colonna est mort dans la soirée du 21 mars. Au lendemain du décès, le gouvernement appelle "au calme" en Corse alors que l'île est en proie à des émeutes et des débordements depuis l'agression de l'assassin du préfet Erignac à la prison d'Arles.

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 9h14] Dans le coma depuis trois semaines, Yvan Colonna a finalement succombé à ses blessures. Plusieurs sources dont la famille du prisonnier ont annoncé la mort de l'indépendantiste corse dans la soirée du lundi 21 mars 2022 à l'hôpital de Marseille, trois semaines après son agression à la prison d'Arles. Après avoir confirmé le décès d'Yvan Colonna, les avocats de l'homme et de sa famille ont appelé à respecter le deuil des proches. "L'heure est au recueillement et dans un second temps, les responsabilités qui apparaissent avec évidence devront être assumées par les intéressés. [...] Dans quelques jours nous reprendrons les actions judiciaires que nous avons engagées", a indiqué Emmanuel Mercinier-Pantalacci, avocat d'Yvan Colonna, sur Franceinfo au lendemain de la mort de l'assassin du préfet Erignac. Le magistrat fait référence au "statut de détenu particulièrement signalé qui a été maintenu" pour Yvan Colonna et dont il juge le gouvernement français responsable et à "l'interdiction qui a été faite à Yvan Colonna de purger la peine près de son foyer contrairement à ce que prévoit la loi."

Le transfert d'Yvan Colonna dans la prison de Borgo sur l'île de Beauté était une requête de longue date et les proches du défunt assurent aujourd'hui que si l'homme avait été transféré il n'aurait pas été agressé. Depuis le 2 mars 2022 et l'agression d'Yvan Colonna, les émeutes de nationalistes et d'indépendantistes se sont multiplié entrainant de nombreux débordements en Corse et la mort du détenu fait craindre de nouvelles manifestations virulentes sur l'île. Invité d'Europe 1 mardi 22 mars, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a appelé "au calme et au dialogue" promettant que "toute la lumière sera faite sur l'enchaînement qui a conduit à cette situation qui n'est pas acceptable". Le membre du gouvernement a présenté ses condoléances à la famille d'Yvan Colonna et assure que tous les moyens sont mis en œuvre pour obtenir le fin mot de l'histoire : une enquête judiciaire a été ouverte le 3 mars par le parquet national antiterroriste et le Parlement s'est aussi saisi de l'affaire avec des auditions. Gabriel Attal n'exclut pas l'hypothèse d'une faille dans le système pénitentiaire dénonçant un "dysfonctionnement grave". Le gouvernement a déjà tenté d'apaiser la situation et les heurts en Corse avec le déplacement du ministre de l'Intérieur sur l'île de Beauté en fin de semaine, Gérald Darmanin avait alors ouvert le dialogue sur l'autonomie de la région.

Yvan Colonna qui avait été reconnu coupable de l'assassinat du préfet de Corse-du-Sud, Claude Érignac, en 1998, purgeait sa peine en prison depuis 2003 lorsqu'il a fait l'objet d'une violente agression par un autre détenu, le 2 mars dernier, à la prison de Arles. Annoncé mort un temps, il se trouvait en réalité dans un coma post-anoxique, à la suite d'une privation d'oxygène dans le cerveau, comme l'avait indiqué l'un de ses avocats, Me Emmanuel Mercinier-Pantalacci. Admis à l'hôpital Nord de Marseille, celui qui est régulièrement appelé en Corse le "berger de Cargèse" se trouvait donc dans un état préoccupant. Une situation qui avait conduit la justice à lui accorder, jeudi 17 mars, une suspension de peine "pour motif médical". Le militant nationaliste corse est finalement décédé à l'âge de 61 ans.

Yvan Colonna violemment agressé en prison

Mercredi 3 mars, dans la matinée, Yvan Colonna, emprisonné à Arles depuis 2013, a été violemment agressé par un autre détenu. C'est au cours d'une séance sportive, dans la salle de musculation du centre pénitentiaire avance Le Figaro, qu'Yvan Colonna a été pris à partie et étranglé par un homme, pour des raisons qui n'ont pas encore été déterminées. Le Corse était seul dans la pièce, en train d'effectuer une séance d'exercices physiques, lorsqu'un autre détenu pénètre dans la pièce pour y faire le ménage, selon le récit du Monde. Le sexagénaire a, semble-t-il, été étranglé et étouffé avec un sac plastique après s'être fait piétiné et tabassé par ce co-détenu. Il a rapidement été transféré en urgence à l'hôpital d'Arles en fin de matinée, admis en réanimation et placé sous respirateur. Son pronostic vital était par ailleurs engagé dès son arrivée au centre hospitalier. Il a ensuite été transféré du côté de Marseille.

Qui est l'agresseur d'Yvan Colonna ?

Selon plusieurs médias, Yvan Colonna a été attaqué par Franck Elong-Abé, un détenu de nationalité camerounaise, condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et ancien djihadiste en Afghanistan. France 3 Corse précise qu'il s'agit d'un homme de 36 ans, connu pour radicalisation islamiste. Avant d'être incarcéré à Arles, Franck Elong-Abé l'était à Condé-sur-Sarthe (Orne), dans une prison où il a été condamné à de multiples reprises pour plusieurs incidents, dont une prise d'otage en 2019 et une mise à feu de sa cellule.

Yvan Colonna condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac

Le 6 février 1998, le préfet de Claude Erignac est abattu de trois balles de calibre 9mm dans le dos, tirées par un homme depuis un pistolet volé à des gendarmes quelques mois plus tôt. Dénoncé par les personnes avec qui il avait co-organisé son entreprise meurtrière, Yvan Colonna prend la fuite et est en cavale jusqu'au 4 juillet 2003, date à laquelle il est arrêté. Après un procès en première instance, un appel et un pourvoi en cassation, Yvan Colonna est définitivement condamné pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste". Il a toujours réfuté les accusations prononcées à son encontre.