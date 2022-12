Elon Musk : "Dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez bête"... Une vraie démission ?

Elon Musk a annoncé qu'il allait quitter la direction effective du groupe Twitter, mais souhaite la bonne personne pour le poste. Et le milliardaire compte bien être encore parmi les têtes pensantes de la maison.

Trop de casquettes pour un seul homme ? Un instant de lucidité l'amenant à rassurer les investisseurs et les acteurs de le tech ? Difficile de savoir ce qui a vraiment poussé Elon Musk à annoncer sa sortie de piste. Mardi 20 décembre, il a fait savoir qu'il allait en effet faire un pas de côté pour céder sa place à la tête de Twitter. Tout en nuançant son propos : "Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez bête pour reprendre mon job ! Ensuite, je me contenterai de diriger les équipes chargées des logiciels et des serveurs", a-t-il publié dans un tweet.

Premier élément à prendre en compte donc : cette démission est conditionnée à ce que la personne idoine soit trouvée par le principal intéressé. C'est lui qui choisira son remplaçant, a-t-il bien précisé. Et manifestement, les critères de sélection sont très singuliers : sera intronisée une personne ayant un profil qui correspond à ce qu'attend Elon Musk. Et le milliardaire n'est pas du genre à laisser les rênes sans droit de regard, il est assez probable que le prochain patron de Twitter soit très à l'écoute de son propriétaire...

Elon Musk apparait en tout cas en concordance avec sa promesse de partir si cela était le souhait des utilisateurs de Twitter. Une consultation dimanche 18 décembre 2022 avait été lancée par le milliardaire sur son réseau, avec une question simple : "Dois-je démissionner de la direction exécutive de Twitter ? Je me tiendrai aux résultats de ce sondage". La consultation a été paramétrée pour s'achever lundi 19 décembre et les résultats étaient très clairs : "57,5% des quelque 17,5 millions de personnes ayant voté ont répondu "oui". Elon Musk donne le change et reste sur sa ligne "Vox Dei, Vox Populi" qu'il avait instaurée à son arrivée. C'est avec ces termes latins qu'Elon Musk avait justifié le retour de Donald Trump sur Twitter, après avoir organisé un sondage en ligne sur son propre compte Twitter sur le sujet. Et le milliardaire tient depuis plusieurs semaines à faire entendre cette petite musique : sur son réseau social, l'avis des utilisateurs doit être pris en compte.

Elon Musk va donc démissionner de son poste actuel, sauf retournement de situation qui viendrait très significativement altérer sa crédibilité. Le patron de Twitter, qui a racheté le réseau social récemment, s'est aussi engagé à insuffler davantage de consultations et de transparence dans la gestion du groupe, après de nombreuses critiques sur des décisions unilatérales. Après avoir supprimé ou rétabli des comptes, licencié de nombreux cadres du groupe et modifié les règles en matière de publication de liens vers des réseaux sociaux concurrents, Elon Musk a promis que "changements politiques majeurs" sur le réseau social seraient systématiquement soumis à une consultation. Mais les sondages appelés à se multiplier ne devraient concerner que les utilisateurs payants.

Une sortie de piste calculée ?

Le retrait d'Elon Musk pourrait être aussi mis en scène. Il y a quelques jours, un important actionnaire de Tesla, Leo KoGuan, avait accusé l'homme le plus riche du monde de n'avoir pas tenu ses engagements envers Tesla, entreprise qui appartient également au milliardaire. "Elon a abandonné Tesla et Tesla n'a pas de PDG en activité" a-t-il tweeté. Le rachat de Twitter par le fantasque homme d'affaire ne lui prend pas seulement du temps mais aussi de l'argent, des milliards.

Source d'agacement des actionnaires : le fait que Musk ait vendu nombreuses une partie de ses actions pour financer le réseau social. Selon le média spécialisé Capital citant un courtier, Elon Musk aurait utilisé Tesla comme son "propre distributeur automatique de billets" pour financer les pertes liées à Twitter, déserté par les annonceurs. Une politique croisée qui n'est pas sans danger pour Tesla car le cours de l'action Tesla a chuté de 28% depuis ce 27 octobre, date de "libération" de l'oiseau bleu.

En savoir plus

Avec le rachat en cours de Twitter, Elon Musk s'inscrit en fait dans la lancée de 20 ans de coups médiatiques et buzz autour de ses marques Tesla et Space X. Qui est l'homme d'affaires, comment a-t-il bâti son incroyable fortune ? Voici en quelques points ce qu'il faut savoir sur Elon Musk.

Biographie courte d'Elon Musk. Elon Reeve Musk, né en 1971 en Afrique du Sud, est un homme d'affaires, ingénieur et entrepreneur américain. Très jeune, il fait preuve d'une étonnante habileté entrepreneuriale, scientifique et informatique. Après avoir effectué des études au Canada et aux Etats-Unis, il fonde ses premières entreprises et gagne beaucoup d'argent en vendant ses parts chez PayPal. Il devient le PDG de Tesla Motors en 2008, société concevant des véhicules électriques. Il fonde l'entreprise Space Exploration Technologies (SpaceX) en 2002 afin de concurrencer la NASA et d'abaisser les coûts de la conquête spatiale. Au cours des années 2010, il devient l'un des hommes les plus puissants et les plus riches du monde. Le 25 avril 2022, il rachète le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars.

Pourquoi Elon Musk a-t-il racheté Twitter ?

Au début de l'année 2022, Elon Musk s'intéresse de plus en plus au réseau social Twitter. Fin mars 2022, il demande à ses abonnés si selon eux ce réseau social protège la liberté d'expression, et évoque la possibilité de créer un réseau concurrent. Une semaine plus tard, il entre dans le capital de la société en achetant 9,2% des actions. Il devient ainsi le premier actionnaire, ce qui fait bondir le cours de l'action. Dès le lendemain, un bouton modifier est intégré au réseau social, ce qui permet de corriger un tweet publié. Alors qu'il aurait dû intégrer le conseil d'administration de la plateforme, il semble que des tensions apparaissent entre lui et le directeur générale de Twitter, Parag Agrawal.

Finalement, le 14 avril, Elon Musk présente une offre d'achat pour l'ensemble des actions de Twitter. Il propose d'acheter de payer 54,20 dollars l'action, annonçant qu'il s'agit là "de sa meilleure offre et de son offre finale". Ce à quoi la direction de Twitter répond qu'elle étudie avec attention son offre "non sollicitée et non contraignante". Une dizaine de jours plus tard, le 25 avril 2022, acquière la totalité des parts de Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars. Elon Musk est connu pour sa conception libertarienne de la liberté d'expression et compterait appliquer cette compréhension du monde au réseau social.

"L'oiseau est libre". C'est avec cette courte déclaration qu'Elon Musk a officialisé son rachat du réseau social Twitter très tôt dans la matinée du vendredi 28 octobre 2022. Une date qui était aussi le dernier délai offert par la justice pour mettre fin à la transaction entre le milliardaire américain et l'ancienne direction de la plateforme à l'oiseau bleu qui s'éternise depuis le printemps 2022. Mais après des mois de désaccords notamment sur le nombre de faux comptes qui aurait été sous-évalué selon le patron de Space X et Tesla et une rétractation en juillet, Elon Musk a fini par racheter Twitter au prix proposé en avril dernier, soit 44 milliards de dollars. Un achat réalisé non sans rancœur et en partie contraint car si l'homme le plus riche du monde s'est emparé de la société américaine c'est aussi pour éviter un procès. Dans son tweet annonçant le rachat du réseau, le milliardaire fantasque évoque toutefois d'autres raisons comme la volonté de construire "une ville numérique commune où un large éventail de croyances pourra être débattu de manière saine, sans recourir à la violence". Il a ajouté "ne pas le faire pour l'argent" mais pour "aider l'humanité" et pour "le bien de la civilisation"

Le rachat de Twitter par Elon Musk ne vient pas sans changement radical et le milliardaire a déjà annoncé le licenciement de l'ancien patron de Twitter Parag Agrawal et deux autres dirigeants de la plateforme selon les informations du Washington Post. Ces départs forcés pourraient être les premiers d'une longue liste puisque la semaine dernière le même journal annonçait les prochains licenciements de 75% des 7 500 employés.

Le milliardaire Elon Musk justifie son rachat de Twitter par sa volonté de défendre la liberté d'expression. L'homme souhaite que Twitter puisse être une plateforme où toutes les opinions peuvent s'exprimer sans devenir un lieu "infernal". Il est "important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence", a écrit le nouveau propriétaire du réseau social aux annonceurs de la plateforme. Elon Musk a toutefois rassuré en indiquant que les stratégies de régulations et de modérations seraient entièrement revus mais pas supprimés. Parmi les autres changements suggérés par l'entrepreneur : le recours à la publicité maintenu alors que le projet de l'ancienne direction était de réduire la place réservée aux annonceurs.

Au-delà de la défense de la liberté d'expression, le rachat de Twitter par Elon Musk s'inscrit dans un projet plus ambitieux du milliardaire : "X" qui est censé devenir une application à tout faire. A long terme, le réseau social pourrait donc cumuler et proposer différents services de la messagerie, au service de paiement en passant par la commande de service et bien sûr les fonctionnalités traditionnelles du réseau social. Mais le projet s'annonce long et surtout cher lors qu'Elon Musk juge déjà avoir payé trop cher pour s'offrir l'oiseau bleu.

Où est né Elon Musk et quelles études a-t-il faites ?

Elon Reeve Musk naît le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il grandit au sein d'une famille aisée. Son père est un riche ingénieur et promoteur immobilier sud-africain tandis que sa mère est nutritionniste et mannequin canadienne. À l'âge de huit ans, ses parents divorcent, il prend l'habitude de lire deux livres par jour couvrant de nombreuses disciplines. Le jeune Elon Musk fait preuve de bonnes dispositions à l'entreprenariat et en informatique. Il vend son premier programme de jeu vidéo contre 500 dollars à 12 ans. A la fin de ses études secondaires, il annonce à ses parents vouloir étudier aux Etats-Unis. Il obtient la nationalité canadienne et évite ainsi d'effectuer son service militaire, alors que l'apartheid règne toujours dans son pays d'origine. Il intègre l'université Queen's à Kingston, au Canada. Son père lui ayant coupé les vivres à son départ, il finance ses études en travaillant à temps partiel. Puis en 1992, il est transféré à l'université de Pennsylvanie aux Etats-Unis où il obtient une licence en physique et en économie. En 1995, il est bénéficiaire d'une bourse lui permettant de poursuivre un doctorat en physique énergétique à l'université Stanford. Néanmoins, il réalise à cette période le potentiel du développement d'internet et quitte Stanford au bout de deux jours.

Quel est le QI d'Elon Musk ?

Elon Musk est-il doté d'une grande intelligence qui l'aurait aidé à réaliser ses innombrables projets ces dernières années ? L'homme d'affaire aurait un quotient intellectuel (QI) de niveau génétique très élevé mais aucune source sûre n'a confirmé son QI. Le 8 mai 2021, Elon Musk déclare être atteint du syndrome d'Asperger, lors de l'émission Saturday Night Live. Cette forme d'autisme se caractérise notamment par des difficultés significatives dans les relations sociales.

Comment Elon Musk est-il devenu riche ? A-t-il inventé PayPal ?

Portrait d'Elon Musk jeune, dans les années 2000 © SIPANY/SIPA (publiée le 26/04/2022)

A travers ses investissements, Elon Musk ambitionne de changer le monde et l'humanité, tout en réduisant le réchauffement climatique. En 1995, il cofonde Zip2, une société éditrice d'un logiciel de publication de contenu en ligne pour les informations des entreprises. Quatre ans plus tard, cette entreprise est rachetée pour 307 millions de dollars par le fabricant d'ordinateurs Compaq. En 1999, il fonde une banque en ligne nommée X.com, société qui rachète PayPal, spécialisée dans le transfert d'argent en ligne. La revente de PayPal quelques mois plus tard à Ebay pour 1,5 milliards de dollars fait sa fortune en 2002. Après avoir conquis internet, il se lance dans la conquête spatiale.

En 2002, déçu par le manque d'ambition de la NASA et convaincu qu'à l'avenir, la survie de l'humanité passe par son installation sur d'autres planètes, il fonde Space Exploration Technologies (SpaceX). En fabriquant du matériel et des véhicules spatiaux plus abordables et surtout réutilisables, il ambitionne de coloniser la planète Mars. Cette entreprise est un succès, il lance une série de fusées baptisées Falcon qui concurrencent les grandes sociétés spatiales. Il développe le vaisseau spatial Dragon, qui transporte des fournitures à la Station spatiale internationale et est conçu pour transporter jusqu'à sept astronautes. SpaceX développe également le programme Starlink pour rendre un accès à haut débit à Internet par satellites sur Terre.

Il développe d'autres entreprises, à l'image d'Hyperloop, projet visant à développer un TGV subsonique capable de se déplacer à 1 200 km/h en emportant des passagers dans des capsules. Il fonde également Neurolink, dont l'objectif est de relier le cerveau humain à des circuits intégrés afin de fusionner les intelligences humaines et artificielles. Néanmoins, il est principalement connu du grand public grâce à son implication dans le développement de la société Tesla.

Elon Musk PDG de Tesla

Elon Musk à la soirée d'ouverture de Tesla GigaTexa en 2022 à Austin, USA © Austin American-Statesman-USA TO

Elon Musk intègre le capital de la société Tesla en 2004, entreprise de voitures électriques de la Silicon Valley. Depuis 2008, il en est le PDG. La première voiture produite, le Roadster, est électrique et très puissante. Il s'agit d'une voiture de sport capable de parcourir 394 km avec une seule charge. Elle peut passer de 0 à 60 miles (97 km) par heure en moins de quatre secondes. En 2009, il lance la Tesla Model S, une berline électrique plus économique qui est acclamée par les critiques automobiles pour ses performances et son design. Après avoir créé un modèle de SUV de luxe, le Model X, en 2015, l'entreprise se lance dans la conception de véhicules électriques plus accessibles. Le Modèle 3, véhicule moins cher que ses prédécesseurs, entre en production en 2017.

A combien s'élève la fortune d'Elon Musk ? Quel est son salaire ?

En 2013, Elon Musk est désigné par Forbes : homme d'affaires de l'année. Cinq ans plus tard, ce même magazine le classe 25ème sur la liste des personnalités les plus puissantes du mondes. Il est de notoriété publique qu'il a fait la promotion de certaines cryptomonnaies par tweets, ce qui a fait monter le cours des actions. Ces mises en avant successives ont contribué à l'enrichir. A compter de janvier 2018, son salaire en tant que PDG de Tesla devient une compensation indexée sur ses performances. En janvier 2021, avec ses 188,5 milliards de dollars, Musk devient une première fois l'homme le plus riche du monde, tandis que Jeff Bezos et Bernard Arnault le talonnent de près. En 2022, Elon Musk est officiellement l'homme le plus riche de la planète, dépassant son rival en affaires Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. En avril 2022, la fortune d'Elon Musk est évaluée à 273 milliards de dollars.

Elon Musk a-t-il des enfants ? Taluhah Riley, Amber Heard, Grimes... Qui est sa compagne ?

Elon Musk accompagné de la chanteuse Grimes, mère son fils X Æ A-XII © Charles Sykes/AP/SIPA (publiée le 26/04/2022)

Elon Musk épouse en 2000 la romancière canadienne Justine Wilson qu'il a rencontré lorsqu'il fréquentait l'Université Queen's. Leur premier enfant décède subitement après dix semaines de vie, emporté par la mort subite du nourrisson. Ils ont ensuite cinq enfants : une paire de jumeaux puis des triplés. Il se séparent et divorcent en 2008. Elon Musk se marie dans les années 2010 à deux reprises avec l'actrice britannique Talulah Riley, ils divorcent deux fois : en 2013 puis en 2016. Il entretient une relation pendant quelques mois avec Amber Heard, peu après que celle-ci ait divorcé de l'acteur Johnny Depp. En 2018, il rend publique sa relation avec la chanteuse canadienne Grimes, de son vrai nom Claire Boucher. En mai 2020, ils accueillent un fils baptisé X Æ A-XII. Le couple se sépare définitivement en septembre 2021.

Elon Musk a récemment vendu les sept maisons californiennes qu'il possédait afin de se recentrer sur sa mission d'envoyer des personnes sur Mars, selon ses dires. Il a vécu un temps dans une maison mobile de 40m2 près du siège social de SpaceX à Boca Chica, au Texas. Ces derniers temps, il ne possède aucun "domicile fixe" et loge chez des amis.

Pourquoi Elon Musk est-il une figure si controversée ?

Elon Musk, en septembre 2018 lors de l'enregistrement du podcast animé par Joe Rogan © ZCHE/WENN.COM/SIPA (publiée le 27/04/2022)

Elon Musk est un habitué des coups d'éclats sur les réseaux sociaux et internet. Ses frasques, sa mégalomanie et ses petites phrases (des tweets) font de lui un appât médiatique. S'il assume travailler beaucoup, l'homme d'affaires serait particulièrement exigeant envers ses salariés. Sa gestion de la crise du Covid-19 dans ses entreprises, notamment chez Tesla, avait créé la polémique en 2020. Le Washington Post avait assuré que plusieurs salariés californiens avaient reçu une lettre de licenciement après avoir opté pour le télétravail... Quelques semaines après qu'Elon Musk ait conseillé à ses salariés de télétravailler s'ils le souhaitaient ! Ancien de SpaceX, Kevin Brogan avait décrit des conditions de travail difficiles dans une biographie d'Elon Musk publiée en 2017 (Elon Musk : Tesla, Paypal, SpaceX : l'entrepreneur qui va changer le monde, aux édition Eyrolles). Il y détaillait des "objectifs impossibles" à atteindre. "Musk réclame souvent des propositions très détaillées sur la réalisation des projets, des prévisions jour par jour, heure par heure et même des comptes à rebours minute par minute. Il fallait même demander la permission pour aller aux toilettes", y détaille-t-il aussi dans un extrait repris par France Info.

En septembre 2018, il est filmé lors de l'enregistrement d'un podcast très populaire aux Etats-Unis en train de fumer du cannabis. Vidéo qu'il partage sur son compte Twitter dans la foulée. Son comportement inquiète non seulement les investisseurs mais aussi la NASA, qui collabore avec son entreprise SpaceX. La vidéo est parodiée et donne naissance à un meme qui se diffuse rapidement sur les réseaux sociaux.

En août 2018, Elon Musk publie un tweet affirmant qu'il envisage de retirer Tesla de la bourse à 420 dollars (par action). Cette annonce s'avère mensongère car aucun financement n'est prévu pour cette opération qui aurait coûté des dizaines de milliards de dollars. Après quoi, l'action perd près de 30% de sa valeur initiale. Le mois suivant la Bourse américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), déclare poursuivre Elon Musk en justice et l'accuse d'avoir trompé les investisseurs. La SEC et l'homme d'affaires trouvent finalement un accord à l'issu duquel il s'engage à démissionner du poste de président du conseil d'administration de Tesla. L'entreprise elle-même est condamnée à une amende de 200 millions de dollars, somme que Musk investit en guise de compensation. Il est finalement contraint à restreindre sa communication concernant cette firme, y compris sur les réseaux sociaux.