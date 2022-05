Damien Abad : après son départ de LR, bientôt au gouvernement ?

DAMIEN ABAD. Dans les colonnes du Figaro, le député de l'Ain, Damien Abad, a annoncé jeudi soir qu'il quittait la présidence du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Pressenti pour rejoindre le gouvernement Borne, il a également annoncé se mettre en congés de LR.

[Mis à jour le 19 mai 2022 à 20h20] Rejoindra-t-il le gouvernement Borne ou pas ? Telle est la question à l'heure où le remaniement se fait attendre. Alors que de nombreux membres des Républicains l'appelaient à clarifier sa position, Damien Abad s'est vu demander par Christian Jacob de quitter ses fonctions de président du groupe LR à l'Assemblée nationale jeudi matin. Dans les colonnes du Figaro, ce 19 mai en début de soirée, Damien Abad a officiellement annoncé sa démission. "Je décide aujourd'hui de quitter ma fonction de président du groupe LR à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité", a assuré celui qui a par ailleurs déclaré se mettre en congés de son parti Les Républicains.

"Je reste un homme de droite, mais je ne me reconnais plus dans la démarche de LR", a-t-il expliqué, affirmant que "face au danger populiste, [il] ne croi[t] pas aux clivages anciens, mais au rassemblement de tous ceux qui souhaitent faire avancer notre pays". Doit-on s'attendre à son entrée au gouvernement Borne dans les jours qui viennent, comme certaines rumeurs l'affirment ? "Je n'ai aucun commentaire à faire sur la composition du gouvernement", a-t-il évacué alors que, plus tôt dans la journée, Christian Jacob lui reprochait dans un communiqué de presse d'attendre la décision d'Emmanuel Macron "de le prendre ou de ne pas le prendre au gouvernement" avant de faire son choix.

Christian Jacob demande à Damien Abad de quitter dès maintenant (avant le remaniement donc) la présidence du groupe LR à lAssemblée pic.twitter.com/t7I13C1Zef — Julien Nény (@JulienNeny) May 19, 2022

Damien Abad peut-il rejoindre Emmanuel Macron ?

Seulement quelques jours après la réélection d'Emmanuel Macron, Le Figaro avait révélé une rencontre à l'Élysée entre Damien Abad et Thierry Solère, conseiller politique d'Emmanuel Macron connu pour recruter des nouveaux soutiens à droite. Une rencontre qui "reste de l'ordre de l'échange de vues", assurait son entourage à l'AFP. Mais la nouvelle, qui tombait en plein conseil stratégique LR, le 26 avril, a jeté un froid. D'autant plus que, lors de cette réunion, Damien Abad a choisi de s'abstenir sur le vote de la motion déclarant "l'indépendance" du parti par rapport au bloc macroniste et de toute autre force à l'Assemblée nationale.

"Ce ni-ni ne me convient pas" (Damien Abad au Figaro, le 26 avril)

"Ce 'ni-ni' ne me convient pas. Je sais faire la différence entre Emmanuel Macron et les extrêmes", se justifiait alors Damien Abad, interrogé sur son abstention par Le Figaro. Depuis, régulièrement questionné sur la possibilité de le voir rallier la majorité présidentielle, le député est resté évasif.

Un départ qui pourrait en entraîner d'autres

Quelles conséquences pourrait avoir le départ de Damien Abad ? "Si [LREM] arrivait à débaucher Abad, on serait clairement dans la panade pour les législatives. C'est le patron des députés LR, vous imaginez la confusion dans l'esprit des électeurs ?" confiait il y a plusieurs jours un cadre du parti au Figaro. Un élu LR racontait aussi que Damien Abad aurait "reçu quelques élus en petit comité à l'Assemblée", le lundi 25 avril. "Combien de félons ?" s'interrogeait ce même élu.

Jeudi 19 mai, Damien Abad lui-même l'a assuré dans les colonnes du Figaro : "Il n'y a pas d'unanimité du groupe contre moi, ni pour une opposition frontale et radicale à Emmanuel Macron. J'ai reçu de nombreux messages de soutien de la part de députés LR. Je ne veux pas les mettre en difficulté, mais ils partagent ma ligne politique."