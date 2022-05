Damien Abad : l'ex-LR bientôt ministre ? Des signes qui ne trompent pas

DAMIEN ABAD. Le député de l'Ain, Damien Abad, a annoncé au Figaro qu'il quittait la présidence du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Un poste de ministre se profile, le député de l'Ain est pressenti pour rejoindre le gouvernement Borne...

[Mis à jour le 20 mai 2022 à 13h01] Damien Abad rejoindra-t-il le gouvernement Borne dès le lendemain de sa démission des Républicains ? Il y a en tout cas des signes qui ne trompent pas, alors que l'annonce de la nouvelle équipe ministérielle est attendue ce vendredi 20 mai, dans l'après-midi. Damien Abad, qui était sous pression de nombreux cadres LR pour sa proximité affichée avec Emmanuel Macron et la majorité ces dernières semaines, a confirmé hier, en fin de journée, qu'il quittait la présidence du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et qu'il se mettait "en congé" de son parti. Celui qui s'est vu demander très directement par Christian Jacob de quitter ses fonctions, s'en est expliqué dans les colonnes du Figaro : "Je décide aujourd'hui de quitter ma fonction de président du groupe LR à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité", a-t-il assuré.

"Je reste un homme de droite, mais je ne me reconnais plus dans la démarche de LR", a expliqué Damien Abad, affirmant que "face au danger populiste, [il] ne croi[t] pas aux clivages anciens, mais au rassemblement de tous ceux qui souhaitent faire avancer notre pays". Le timing de cette démission, à moins de 24 heures de l'annonce du gouvernement, et ce discours qui ne demande pas de déchiffrage très poussé, sont en tout cas des signaux clairs d'une nomination prochaine au gouvernement. Mais il y a d'autres indices qui laissent peu de doutes sur les ambitions ministérielles du député de l'Ain, par ailleurs candidat à sa réélection.

Christian Jacob demande à Damien Abad de quitter dès maintenant (avant le remaniement donc) la présidence du groupe LR à lAssemblée pic.twitter.com/t7I13C1Zef — Julien Nény (@JulienNeny) May 19, 2022

Damien Abad peut-il rejoindre le gouvernement Macron ?

Seulement quelques jours après la réélection d'Emmanuel Macron, Le Figaro avait révélé une rencontre à l'Élysée entre Damien Abad et Thierry Solère, conseiller politique du chef de l'Etat, connu pour recruter des nouveaux soutiens à droite. Une rencontre qui "reste de l'ordre de l'échange de vues", assurait son entourage à l'AFP. Mais la nouvelle, qui tombait en plein conseil stratégique LR, le 26 avril, a jeté un froid. D'autant plus que, lors de cette réunion, Damien Abad a choisi de s'abstenir sur le vote de la motion déclarant "l'indépendance" du parti par rapport au bloc macroniste et de toute autre force à l'Assemblée nationale.

"Ce ni-ni ne me convient pas" (Damien Abad au Figaro, le 26 avril)

"Ce 'ni-ni' ne me convient pas. Je sais faire la différence entre Emmanuel Macron et les extrêmes", se justifiait alors Damien Abad, interrogé sur son abstention par Le Figaro. Depuis, régulièrement questionné sur la possibilité de le voir rallier la majorité présidentielle, le député est resté évasif.

Damien Abad figure en tout cas en bonne place parmi les ministres potentiels venant de la droite, avec Caroline Cayeux, maire de Beauvais, ou encore Catherine Vautrin, un temps évoquée pour le poste de Première ministre. Plusieurs fois interrogé sur cette question, Damien Abad s'est pour l'instant contenté de botter en touche : "Je n'ai aucun commentaire à faire sur la composition du gouvernement", a-t-il évacué ce jeudi alors que, plus tôt dans la journée, Christian Jacob lui reprochait dans un communiqué de presse d'attendre la décision d'Emmanuel Macron "de le prendre ou de ne pas le prendre au gouvernement" avant de faire son choix.

Le départ de Damien Abad de LR peut-il en entraîner d'autres ?

Quelles conséquences pourrait avoir le départ de Damien Abad de la présidence du groupe LR à l'Assemblée et de sa mise en congé des Républicains ? "Si [LREM] arrivait à débaucher Abad, on serait clairement dans la panade pour les législatives. C'est le patron des députés LR, vous imaginez la confusion dans l'esprit des électeurs ?" confiait il y a plusieurs jours un cadre du parti au Figaro. Un élu LR racontait aussi que Damien Abad aurait "reçu quelques élus en petit comité à l'Assemblée", le lundi 25 avril. "Combien de félons ?" s'interrogeait ce même élu.

Jeudi 19 mai, Damien Abad lui-même l'a assuré dans les colonnes du Figaro : "Il n'y a pas d'unanimité du groupe contre moi, ni pour une opposition frontale et radicale à Emmanuel Macron. J'ai reçu de nombreux messages de soutien de la part de députés LR. Je ne veux pas les mettre en difficulté, mais ils partagent ma ligne politique."

Pour autant, Les Républicains se sont empressés d'investir un candidat face à Damien Abad pour les élections législatives à venir, dans la 5e circonscription de l'Ain, où il est élu depuis 2012, comme l'a indiqué France Télévisions dès ce jeudi 19 mai. LR mise sur Julien Martinez, conseiller municipal d'Oyonnax, pour perturber la campagne du récent démissionnaire.

Autre signe d'un rapprochement avec la majorité présidentielle et autre motif de courroux chez les dirigeants des Républicains : LREM n'a pour sa part investi aucun candidat face à Damien Abad...

Damien Abad, figure de l'inclusion des personnes handicapées

Damien Abad souffre d'une maladie congénitale rare appelée "arthrogrypose". Cette maladie, dite "syndrome d'immobilité fœtale", provoque avant même la naissance, des anomalies neurologiques et se manifeste par une série de problèmes musculaires aux quatre membres. Les conséquences peuvent aussi être d'ordre squelettique ou viscéral. Si la mortalité à la naissance est importante, la durée de vie d'un malade peut être ensuite normale, mais avec souvent de lourds handicaps.

Damien Abad est le premier élu de la Ve République à porter un handicap aussi lourd. Le président du groupe LR à l'Assemblée jusqu'en 2022, est en ce sens l'une des rares personnalités à incarner l'inclusion des personnes souffrant d'un handicap physique dans le monde politique en France. Il ne s'exprime néanmoins que très rarement à ce sujet. En janvier dernier, sans évoquer son cas personnel, il avait demandé des "excuses publiques" à Eric Zemmour qui avait fustigé "l'obsession de l'inclusion" des enfants handicapés dans les écoles, estimant que leur place était dans "des établissements spécialisés". Dans les colonnes du Figaro, Damien Abad dénonçait une forme "un retour en arrière intolérable" et "un coup de poignard" pour "toutes les familles qui se battent au quotidien pour l'intégration de leurs enfants".

Il faut remonter à une interview de janvier 2020 pour voir Damien Abad évoquer sa maladie : "J'ai toujours fait en sorte que ce ne soit ni un frein ni un moteur en politique", affirmait-il alors. "La toute première fois que vous arrivez sur un marché, pour distribuer des tracts, c'est là que c'est le plus difficile."