"Damien Abad : les déclarations du ministre sur son handicap, l'arthrogrypose"

DAMIEN ABAD. D'habitude très discret sur sa maladie, Damien Abad s'est exprimé sur le sujet pour assurer que son handicap l'empêche "matériellement" d'agresser sexuellement une personne alors que deux femmes l'accusent de viol.

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 12h06] Damien Abad a toujours fait preuve de discrétion sur sa maladie, l'arthrogrypose. Pourtant, le ministre des Solidarités, nommé au gouvernement le 20 mai, s'est livré à plusieurs déclarations sur son handicap ces derniers jours, après les révélations de Médiapart sur les accusations d'agressions sexuelles qui le visent. Les faits présumés, détaillés par les deux plaignantes, remonteraient à 2010 et 2011. L'ancien président du groupe des Républicains a l'Assemblée nationale conteste les allégations "avec la plus grande fermeté" et avance son handicap comme le principal argument de sa défense. Il a expliqué lors d'une brève conférence de presse organisée dans l'Ain le 23 mai que la maladie dont il souffre l'empêche de contraindre une femme à avoir un rapport sexuel non consenti. Damien Abad estime que la situation l'oblige à "dévoiler [son] intimité en détails en expliquant que les faits qui [lui] sont imputés sont matériellement impossible" et donc à aller contre le principe qu'il s'est fixé d'"évit[er] de mette mon handicap en avant".

"Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi", a indiqué le politique devant le presse faisant référence à son communiqué égalent publié dans Mediapart dans la foulée des témoignages des deux accusatrices. Dans ses déclarations, Damien Abad a affirmé qu'il lui "est impossible physiquement de commettre les actes décrits" dans les témoignages des plaignantes. "Dans ma position, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire. […] En outre, je suis dans l'incapacité de porter une personne, de la transporter et de la déshabiller", a poursuivi le ministre des Solidarités. La défense du ministre repose essentiellement sur ces explications et sur sa parole, il a d'ailleurs insisté face aux journalistes : "Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie". Les différents témoignages d'élus et de personnes proches du député de l'Ain évoquent des comportements inappropriés et des techniques de drague lourdes mais ne mentionnent jamais le handicap de Damien Abad. Seule une ancienne aide-soignante qui a eu Damien Abad comme patient pendant quatre ans s'est exprimé à ce sujet et a abondé dans le sens du député. La professionnelle de santé a témoigné sur RMC le 24 mai et a estimé qu'avec sa maladie le ministre n'est pas en mesure d'agir comme le décrivent les deux femmes. Avant que ces accusations d'agressions sexuelles éclatent au grand jour, Damien Abad faisait preuve d'une discrétion maximale au sujet de sa maladie.

L'ancienne aide-soignante de Damien Abad témoigne en sa faveur

Damien Abad assure seul sa défense face aux accusations de viols. Les explications selon lesquelles le handicap du ministre l'empêcherait de commettre les faits qui lui sont reprochés trouvent un écho dans le témoignage d'une ancienne aide-soignante du député de l'Ain publié ce mardi 24 mai sur RMC. "J'ai beaucoup de mal à croire" les accusations a déclaré celle qui a pris soin de Damien Abad pendant quatre ans. Elle détaille les capacités de l'homme de 42 ans et surtout leurs limites : "Il a besoin des bras des autres. [...] Il ne peut pas dégrafer quoi que ce soit. Maintenir une personne, il ne peut pas." Au vu de ces éléments, la professionnelle de santé juge difficile la possibilité pour le politique de contraindre une personne à avoir des rapports intimes. "A mon avis, il faut que la personne soit consentante pour avoir des relations sexuelles avec lui. Il doit falloir l'aider. Je ne vois pas comment il peut procéder, comment il peut la déshabiller. C'est impossible qu'il ait pu faire ça tout seul", poursuit-elle dans les colonnes du média.

Selon cette théorie, les témoignages des deux accusatrices est remis en cause mais loin de l'aide-soignante l'idée de décrédibiliser les propos des deux femmes : "Je ne remets pas en question les propos de ces filles, assure Muriel. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je ne suis pas la seule à connaitre ce qu'il peut ou ne peut pas faire".

Damien Abad souffre d'une maladie congénitale rare appelée "arthrogrypose". Cette maladie, dite "syndrome d'immobilité fœtale", provoque avant même la naissance, des anomalies neurologiques et se manifeste par une série de problèmes musculaires aux quatre membres. Les conséquences peuvent aussi être d'ordre squelettique ou viscéral. Si la mortalité à la naissance est importante, la durée de vie d'un malade peut être ensuite normale, mais avec souvent de lourds handicaps.

"J'ai toujours fait en sorte que ce ne soit ni un frein ni un moteur en politique" (Damien Abad au sujet de son handicap dans Le Parisien, en janvier 2020)

Damien Abad sera le premier élu de la Ve République à porter un handicap aussi visible. Le président du groupe LR à l'Assemblée jusqu'en 2022 est, en ce sens, l'une des rares personnalités à incarner l'inclusion des personnes souffrant d'un handicap physique dans le monde politique en France. Le nouveau ministre ne s'exprime néanmoins que très rarement à ce sujet. En janvier dernier, sans évoquer son cas personnel, il avait demandé des "excuses publiques" à Eric Zemmour, qui avait fustigé "l'obsession de l'inclusion" des enfants handicapés dans les écoles, estimant que leur place était dans "des établissements spécialisés". Dans les colonnes du Figaro, Damien Abad dénonçait "un retour en arrière intolérable" et "un coup de poignard" pour "toutes les familles qui se battent au quotidien pour l'intégration de leurs enfants".

Il faut remonter à une interview de janvier 2020 au Parisien pour voir Damien Abad évoquer sa maladie : "J'ai toujours fait en sorte que ce ne soit ni un frein ni un moteur en politique", affirmait-il alors. "La toute première fois que vous arrivez sur un marché, pour distribuer des tracts, c'est là que c'est le plus difficile."

Ce handicap de Damien Abad a été évoqué explicitement par les deux femmes qui l'ont accusé d'agressions sexuelles. Les deux plaignantes ont assuré à Médiapart que Damien Abad se serait servi de ce handicap afin de les faire culpabiliser : "Je suis maintenant persuadée qu'il utilise son handicap pour inspirer de la pitié, qu'il était parfaitement conscient de ne pas respecter mon consentement", a ainsi expliqué l'une d'elles. "J'aurais viré n'importe qui mais Damien avait un handicap" dit-elle encore, affirmant n'avoir pas voulu le "blesser" au moment des faits présumés. L'autre plaignante, elle aussi, explique que l'handicap de Damien Abad l'a empêchée de le repousser : "Je ne l'ai jamais trop remballé, rembarré ou brusqué, y compris le lendemain des faits, parce qu'on ne fait pas ça avec une personne avec un handicap."

Damien Abad a été nommé par Emmanuel Macron ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées le 20 mai 2022. Un poste où il devrait être très exposé médiatiquement. L'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée est par cette occasion passé dans le gouvernement et donc dans la majorité. Le fruit d'un processus de plusieurs semaines. Seulement quelques jours après la réélection d'Emmanuel Macron, Le Figaro avait en effet révélé une rencontre à l'Élysée entre Damien Abad et Thierry Solère, conseiller politique du chef de l'Etat, connu pour recruter des nouveaux soutiens à droite. Une rencontre qui restait "de l'ordre de l'échange de vues", assurait son entourage à l'AFP. Mais la nouvelle, qui tombait en plein conseil stratégique LR, le 26 avril, avait jeté un froid. D'autant plus que, lors de cette réunion, Damien Abad avait choisi de s'abstenir sur le vote de la motion déclarant "l'indépendance" du parti par rapport au bloc macroniste et de toute autre force à l'Assemblée nationale.

"Ce 'ni-ni' ne me convient pas. Je sais faire la différence entre Emmanuel Macron et les extrêmes", se justifiait alors Damien Abad, interrogé sur son abstention par Le Figaro. Sous pression de nombreux cadres LR pour sa proximité affichée avec la majorité depui, l'élu a finalement annoncé qu'il quittait la présidence du groupe LR à l'Assemblée nationale et qu'il se mettait "en congé" de son parti. Une décision prise à moins de 24 heures de sa nomination au gouvernement.

"Je reste un homme de droite, mais je ne me reconnais plus dans la démarche de LR" (Damien Abad au Figaro)

Damien Abad s'en est expliqué de nouveau dans les colonnes du Figaro : "Je décide aujourd'hui de quitter ma fonction de président du groupe LR à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité", a-t-il assuré. "Je reste un homme de droite, mais je ne me reconnais plus dans la démarche de LR", a notamment expliqué Damien Abad, affirmant que "face au danger populiste, [il] ne cro[yait] pas aux clivages anciens, mais au rassemblement de tous ceux qui souhaitent faire avancer notre pays".

Le départ de Damien Abad de la présidence du groupe LR à l'Assemblée et sa mise en congé des Républicains juste avant les législatives est un coup dur pour le parti fondé par Nicolas Sarkozy en 2015 sur les cendres de l'UMP. "Si [LREM] arrivait à débaucher Abad, on serait clairement dans la panade pour les législatives. C'est le patron des députés LR, vous imaginez la confusion dans l'esprit des électeurs ?" confiait il y a plusieurs jours un cadre du parti au Figaro. Un élu LR racontait aussi que Damien Abad aurait "reçu quelques élus en petit comité à l'Assemblée", dès le lundi 25 avril. "Combien de félons ?" s'interrogeait ce même élu.

Jeudi 19 mai, Damien Abad lui-même l'a assuré dans les colonnes du Figaro : "Il n'y a pas d'unanimité du groupe contre moi, ni pour une opposition frontale et radicale à Emmanuel Macron. J'ai reçu de nombreux messages de soutien de la part de députés LR. Je ne veux pas les mettre en difficulté, mais ils partagent ma ligne politique."Damien Abad est pour sa part toujours candidat pour les élections législatives à venir, dans la 5e circonscription de l'Ain, où il est élu depuis 2012. Pour rester au gouvernement, il lui faudra donc remporter le scrutin. Et Les Républicains devraient lui compliquer la tâche, le parti s'étant empressé d'investir un candidat face à lui, comme l'a indiqué France Télévisions dès ce jeudi 19 mai. LR mise sur Julien Martinez, conseiller municipal d'Oyonnax, pour perturber la campagne du récent ministre. LREM n'avait pour sa part investi aucun candidat face à Damien Abad. Un autre signe de rapprochement avec la majorité présidentielle et un autre motif de courroux chez les dirigeants des Républicains avant sa nomination.

Damien Abad était donc jusqu'à présent député LR de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Né le 5 avril 1980 à Nîmes, il est issu d'une famille qui a fui l'Espagne de Franco pendant les années 1930-1940. Le nom d'Abad est d'ailleurs d'origine languedocienne et catalane. Damien Abad suit une scolarité brillante, malgré son handicap lié à une maladie neurologique, l'arthrogrypose (lire plus bas). Il sortira major de Sciences Po Bordeaux et est diplômé de Sciences Po Paris dans les années 2000, où il deviendra maître de conférences. Il ne parviendra pas cependant à intégrer l'ENA, échouant à deux reprises au Grand oral de l'école d'administration.

Jeune, Damien Abad se rapproche très tôt de la politique, en travaillant pour les groupes centristes à l'Assemblée nationale sur les questions budgétaires et fiscales. Il sera candidat dès 2007 aux législatives dans les Yvelines, mais obtiendra moins de 5% des voix au premier tour. Fondateur des "Jeunes Centristes" en 2008, il devient Secrétaire général adjoint du Nouveau Centre deux ans plus tard. Damien Abad se cherche alors un territoire comme point de chute et est successivement élu conseiller municipal de Vauvert (Gard), député européen dans la circonscription Sud-Est à la faveur d'une alliance UMP-NC en 2009, puis conseiller régional de Rhône-Alpes et enfin conseiller départemental de l'Ain, trouvant enfin un département d'adoption et un nouveau parti : l'UMP. Lors des législatives 2012, il est élu député dans la 5e circonscription de l'Ain, nouvellement créée. Il a été réélu en 2017 avec 35% des voix au premier tour et 67% au second, face à une candidate de la République en Marche.

Damien Abad est connu pour avoir été l'un des plus jeunes élus du Parlement européen, benjamin des eurodéputés français. Il sera aussi un des six plus jeunes députés de France à l'Assemblée nationale. Soutient de Bruno Le Maire pour la primaire de la droite en 2016 et néanmoins fidèle à François Fillon pendant la campagne de 2017, il sera un temps vice-président des Républicains après avoir soutenu Laurent Wauquiez pour la direction du parti. Il avait soutenu Xavier Bertrand en amont de l'élection présidentielle de 2022 et s'affichait depuis comme favorable à un rapprochement avec LREM.