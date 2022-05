Damien Abad : ministre de Macron ? Départ de LR ? Ses réponses attendues

DAMIEN ABAD. Investi par Les Républicains pour les législatives, Damien Abad hésiterait à rejoindre le camp Macron. Un poste de ministre pourrait être en jeu mais sans certitude le député refuse de renoncer à la présidence du groupe LR à l'Assemblée.

[Mis à jour le 19 mai 2022 à 15h39] Quittera ou ne quittera pas Les Républicains ? Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale semble se poser des questions mais sa famille politique ne lui laisse plus le choix. Selon Christian Jacob, patron du parti de droite exige dans un communiqué publié le 19 mai 2022 que l'ambiguïté sur le rapprochement entre l'élu et la majorité présidentielle soit levée. "J'ai signifié [à Damien Abad] qu'on ne pouvait pas attendre le bon vouloir de Monsieur Macron de le prendre ou de ne pas le prendre au Gouvernement et qu'il devait dès maintenant quitter ses fonctions de Président du Groupe", écrit-il. Car c'est là que réside la vraie interrogation, le député de la 5ème circonscription de l'Ain a bon espoir d'être nommé ministre en se rapprochant du camp présidentiel. Un ralliement qui semble le tenter, comme certains de ses collègues républicains, depuis la défaite cuisante de Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle (4,78%). Des fuites et une liste officieuse partagée par un journaliste de Public Sénat, à prendre avec précaution, laissent entendre que Damien Abad pourrait être installé au gouvernement, éventuellement au ministère de la Santé.

Sommé par Les Républicains de donner une réponse, Damien Abad a indiqué sur Twitter qu'il rendra sa décision dans la soirée du 19 mai dans les colonnes du Figaro : "J'ai toujours pris mes responsabilités et, une fois encore, je les prendrai : avec clarté et franchise." Reste à savoir si la prise de parole interviendra avant ou après l'annonce du remaniement et la nomination des nouveaux ministres attendues très prochainement.

De cette décision dépendront aussi les couleurs sous lesquelles Damien Abad se présentera aux élections législatives dans la 5ème circonscription de l'Ain les 12 et 19 juin. Les Républicains avaient naturellement prévu de le réinvestir mais c'était avant que les doutes sur sa fidélité surgissent. Il y a eu d'abord un message de soutien enthousiaste de Damien Abad à Emmanuel Macron, le soir du 2e tour de la présidentielle. "J'adresse mes sincères félicitations à Emmanuel Macron. Ce soir, la France a fait un choix clair. Dans l'intérêt de notre pays et pour les Français, je souhaite cinq années de réussite à notre Président de la République", écrit alors l'élu LR sur Twitter. S'il n'est pas le seul chez LR à féliciter le président réélu, son zèle ne passe pas inaperçu. Puis le choix de LREM de ne pas présenter de candidat de la majorité présidentielle face à Damien Abad.

Damien Abad peut-il rejoindre Emmanuel Macron ?

Seulement quelques jours après la réélection d'Emmanuel Macron, Le Figaro révèle une rencontre à l'Elysée entre Damien Abad et Thierry Solère, conseiller politique d'Emmanuel Macron connu pour recruter des nouveaux soutiens à droite. Une rencontre qui "reste de l'ordre de l'échange de vues", assure son entourage à l'AFP. Mais la nouvelle, qui tombe en plein conseil stratégique LR, le 26 avril, jette un froid. D'autant plus que, lors de cette réunion, Damien Abad choisit de s'abstenir sur le vote de la motion déclarant "l'indépendance" du parti par rapport au bloc macroniste et de toute autre force à l'Assemblée nationale.

"Ce ni-ni ne me convient pas" (Damien Abad au Figaro le 26 avril)

"Ce "ni-ni" ne me convient pas. Je sais faire la différence entre Emmanuel Macron et les extrêmes", se justifie alors Damien Abad, interrogé sur son abstention par Le Figaro. Depuis, régulièrement questionné sur la possibilité de le voir rallier la majorité présidentielle, le député reste évasif. Mais s'il venait à se décider au ralliement, Damien Abad devrait s'attendre à perdre son investiture LR. Car Christian Jacob, le président des Républicains, l'a dit et répété : "Il n'y a pas de double appartenance politique possible". Posture relayée par Gilles Platret : "La ligne des Républicains est claire : indépendance et donc aucune entrée dans la majorité présidentielle. Dès lors, le président du groupe LR à l'Assemblée, qui n'est hélas pas sur cette ligne, doit clarifier sa situation. Il s'honorerait à démissionner de sa présidence", a écrit le vice-président du parti Les Républicains sur Twitter, mardi 3 mai.

Un départ qui pourrait en entrainer d'autres

Quelles conséquences aurait le départ de Damien Abad ? "Si [LREM] arrivait à débaucher Abad, on serait clairement dans la panade pour les législatives. C'est le patron des députés LR, vous imaginez la confusion dans l'esprit des électeurs ?" confie un cadre du parti au Figaro. Un élu LR raconte aussi que Damien Abad aurait "reçu quelques élus en petit comité à l'Assemblée", le lundi 25 avril. "Combien de félons ?" s'interroge ce même élu.

Pourtant, si Damien Abad décidait de rallier Emmanuel Macron aujourd'hui, non seulement il perdrait son investiture LR, mais en obtiendrait-il une de la part de LREM ? Peu probable, à moins d'un accord secret passé avec le parti d'Emmanuel Macron. Les investitures du camp présidentiel devraient être officiellement entérinées d'ici la fin de la semaine.