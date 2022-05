Décès de Baby Driver (Yacine) : une mort soudaine liée à une maladie foudroyante

BABY DRIVER. L'influenceur Baby Driver, Yacine de son prénom, est décédé le 23 mai. A 25 ans, il était très actif sur les réseaux sociaux, en particulier sur Snapchat. Depuis les messages de deuil postés par sa famille, sa communauté de fans lui rend hommage.

[Mis à jour le 24 mai à 15h02] Il se battait contre la maladie depuis des mois. A seulement 25 ans, l'influenceur Baby Driver est mort d'un cancer. Parieur sportif très suivi sur les réseaux sociaux, il se rendait régulièrement à Dubaï, la ville de prédilection des influenceurs français. L'annonce de sa mort a été faite par sa famille endeuillée sur son compte Instagram. De son prénom Yacine, était suivi par plus de 145 000 fans sur Instagram. Il était connu pour son activité sur Snapchat, où il montrait ses pris sportifs très risqués et exposait son train de vie luxueux. Ayant déniché son pseudo dans le film homonyme d'Edgar Wright, dans lequel jouait Ansel Elgort, il était passionné d'automobile et se filmait régulièrement au volant. Récemment, il avait écopé d'un an de prison avec sursis, mais aussi d'une amende de 3000 euros pour l'une de ses vidéos. Il avait également un certain nombre de détracteurs qu'il se plaisait à provoquer dans ses publications. Les proches de Yacine demandent à sa communauté de fans de respecter cette période de deuil.

Le lundi 23 mai, nous apprenions le décès de l'influenceur Baby Driver. Agé de 25 ans, Yacine souffrait depuis quelques mois déjà d'un cancer incurable. Ce sont les proches de l'influenceur qui ont informé ses abonnés de son décès sur les réseaux sociaux, en particulier via plusieurs publications sur son compte Instagram. Ils avaient déjà posté des messages la semaine passée : on y apprenait que l'état de l'influenceur se dégradait progressivement.

Le 19 mai déjà, ses proches avaient supprimé toutes ses publications pour pouvoir communiquer sur sa maladie : "Bonjour à tous, ici la famille de Yacine. Il a décidé de nous donner ses réseaux afin que l'on s'exprime à son sujet", avaient-ils d'abord posté. Ils avaient tenu à remercier sa communauté pour les "messages de soutien et d'amour envers Yacine", mais aussi pour toutes les prières. Ils avaient alors révélé la cause de son absence : "Il a un cancer très agressif qui l'emporte petit à petit depuis quelques mois à l'hôpital. Nous vous remercions de respecter l'intimité de Yacine et de sa famille en ces temps extrêmement douloureux et difficiles".

Finalement, le 23 mai, sa famille a annoncé la funeste nouvelle sur Instagram : ""Bonjour à tous, c'est toujours la famille de Yacine. Yacine nous a quittés...". Ils ont tenu à ce que leur deuil et et leur intimité soient respectés : "Merci de continuer à respecter son intimité et celle sa famille en ce moment de deuil", en précisant que "les questions intrusives et la recherche de détails'" étaient "malvenus". En faisant défiler la publication, on peut lire des prières en langue arabe, accompagnées de la phrase : "Nous ne souhaitons aucune polémique ni aucune intrusion, juste des prières pour que Yacine repose en paix au paradis". Les internautes ont tout de même tenu à commenter pour exprimer leur peine, leur choc et leurs condoléances.