Adrien Quatennens et la gifle à son épouse : le député va-t-il démissionner ?

QUATENNENS. Visé par une enquête judiciaire et ayant reconnu avoir giflé son épouse, Adrien Quatennens a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions au sein de LFI mais n'a pas renoncé à son mandat de député. L'élu du Nord va-t-il démissionner ?

[Mise à jour le 20 septembre à 9h29] Adrien Quatennens s'est déjà mis en retrait de sa fonction de "coordinateur de La France insoumise" mais cela sera-t-il suffisant ? Le député du Nord est dans la tourmente depuis que son nom est associé à la main courante que sa femme, Céline Quatennens, a déposé contre lui pour signaler des violences conjugales. Après que l'affaire a été révélée par Le Canard enchaîné le couple qui vit un divorce difficile et voulait rester discret a été contraint de s'expliquer et l'insoumis a dû faire un pas de côté par rapport à ses fonctions politiques. Une décision prise seul et saluée par ses camarades de LFI mais jugée insuffisante pour la députée écologique Sandrine Rousseau. Lundi 19 septembre sur France 5, l'élue a demandé le retrait d'Adrien Quatennens de la vie publique : "Il doit se retirer de toute parole publique, ce n'est pas possible, il ne peut pas être mis en valeur ou mis en avant tant que l'instruction n'est pas terminée". Une prise de position qui soulève une question : Adrien Quatennens doit-il ou va-t-il démissionner de sa fonction de député ?

"Il y a un enjeu à ce que les politiques montrent l'exemple", a ajouté Sandrine Rousseau dans l'émission C à vous mettant à mal l'exemplarité de l'élu insoumis du Nord qui a lui-même reconnu dans un communiqué publié le 18 septembre avoir giflé sa femme. Or "une gifle, c'est un délit" a poursuivi la députée parisienne pour qui le maintien d'Adrien Quatennens dans la vie politique est un mauvais signal envoyé aux victimes de violences conjugales alors même que LFI et la coalition de la gauche, la NUPES, ont fait campagne sur ce thème durant les législatives. Adrien Quatennens n'a pour l'heure pas réagi à ces déclarations. Le député est depuis le 19 septembre visé par une enquête judiciaire ouverte par le parquet de Lille et outre des conséquences politiques apparemment inévitables, l'insoumis encourt également des risques judiciaires. Même s'il est "seulement" visé par une main courant, le parquet a fait savoir que l'absence de dépôt de plainte par la victime entendue dans le cadre de la procédure pénale [...] ne fait évidemment pas obstacle à des poursuites". Mais alors que risque le bras droit de Jean-Luc Mélenchon ?

Quels faits de violences Adrien Quatennens a-t-il reconnu ?

Dans le communiqué diffusé dimanche, Adrien Quatennens est revenu sur les faits de violences qui pèsent contre lui. Le député LFI a avoué avoir "donné une gifle" à sa compagne, il y a un an, "dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle." Par ailleurs, il a expliqué avoir "saisi le poignet" de sa compagne lors d'une dispute. Puis, lors d'une autre -la dernière selon ses dires-, il a indiqué avoir pris le téléphone de sa femme, laquelle lui a alors sauté sur le dos. "Je me suis dégagé et, en me relâchant, elle s'est cognée le coude", a-t-il détaillé.

Que risque Adrien Quatennens pour avoir donné une gifle à sa femme ?

L'épisode de la gifle donnée par Adrien Quatennens à sa femme est le plus marquant. Si politiquement, l'avoir reconnu pourrait ne pas être sans conséquences pour celui qui était le numéro 2 de LFI, judiciairement, un risque existe également. Car même s'il est simplement cité dans une main courante et non visé par une plainte, des poursuites judiciaires peuvent être initiées par le parquet.

Dans la loi, il existe plusieurs types de gifle. D'abord, celle étant jugée "simple", "comme violence légère." Elle est définie par l'article R 624-1 du code pénal qui encadre les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. Elle est sanctionnée d'une amende maximum de 750 euros.

Par ailleurs, une gifle peut également être qualifiée de "violence volontaire plus ou moins aggravante", cette appréciation étant évaluée selon le nombre d'ITT (plus ou moins de huit jours). Ainsi, les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours (même 0) sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises sur conjoint. Les violences ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours sont punies cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur conjoint.

Quelles réactions chez LFI

Au sein de la Nupes, les réactions face à l'affaire Quatennens ont été pour le moins éclectiques ces derniers jours. Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a carrément suscité un tollé en apportant dans un premier temps son soutien à Adrien Quatennens, préférant davantage accabler la police, les médias et les internautes que le numéro 2 de LFI. "La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection", a ainsi estimé dimanche matin sur Twitter l'ex-candidat à la présidentielle. Une remarque jugée "glaçante", "d'un autre monde" ou encore "lamentable" et sur laquelle Jean-Luc Mélenchon est finalement revenu un peu plus tard dans la journée, précisant que son "affection pour lui [Adrien Quatennens ndlr.] ne veut pas dire [qu'il est] indifférent à Céline". "Mais je le dis : une gifle est inacceptable dans tous les cas", a assuré le leader insoumis.

De son côté, Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, a qualifié d'"inévitable", mais "juste" la mise en retrait d'Adrien Quatennens, tandis que Sandrine Rousseau a appelé, sur les ondes de Radio J, l'élu à se mettre totalement "en retrait de toute parole publique". "Ce n'est pas possible de représenter les hommes et les femmes […] quand on s'est rendu coupable de tels actes", a estimé la députée EELV qui attend désormais des "sanctions" de la part de LFI. Une position qui l'oppose à Mathilde Panot, pour qui la décision d'Adrien Quatennens était "courageuse", mais qui prône désormais un temps de discussion et de réorganisation. Toujours sur le plateau du Grand Jury de RTL-LCI-Le Figaro dimanche, Mathilde Panot n'a cependant pas fermé la porte à un éventuel retour sur le devant de la scène d'Adrien Quatennens : "Nous qui sommes attachés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne pensons pas qu'un homme, même s'il a commis à un moment un acte de violence, est un homme qui est violent à vie, que ce serait naturel."

Le journal utilise des termes très explicites pour rendre compte des relations tendues entre Adrien Quatennens et son épouse. "Adrien Quatennens est soupçonné de s'être livré à des violences conjugales.". Le Canard rappelle aussi la démarche de l'épouse du député et sa volonté de ne pas porter plainte. Le journal a également contacté l'avocat du parlementaire, qui insiste sur le fait que cette main courante a été déposée "à la suite d'une dispute dans le but de se prémunir en cas de litige autour de ce divorce". Mais c'est surtout l'aspect politique de cette affaire qui fait l'objet de l'article du Canard Enchaîné. "Déjà, la mise en cause par plusieurs femmes d'un fidèle de Jean-Luc Mélenchon, Eric Coquerel [...] avait mis le feu au sein de La France Insoumise", écrit le journal qui cite un élu LFI, manifestement inquiet : "Adrien est l'un de ceux qui incarnent l'avenir du parti, l'après-Mélenchon. Cette nouvelle affaire ne peut que provoquer un tremblement de terre".

Qu'est-ce qu'une main courante, dont fait l'objet Adrien Quatennens ?

Adrien Quatennens n'est pas visé par une plainte. C'est une main courante qui a été déposée à son encontre, par sa compagne Céline. Et la différence est loin d'être anodine. La main courante n'a pas pour objectif "d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur des fait, mais de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre", explique le site Service public, donnant même un exemple qui pourrait s'apparenter à la procédure visant Adrien Quatennens : "dater le départ de votre époux(se) du domicile peut par exemple servir en cas de divorce."

Mais le couple Quatennens doit pourtant bien désormais composer avec une exposition médiatique très forte. Pour deux raisons : d'abord parce que le parquet de Lille a été saisi du dépôt de la main courante, comme l'indique BFMTV, bien que celui-ci n'ait pas voulu s'exprimer dans la presse pour commenter l'information. Et comme on pouvait logiquement s'y attendre, le parquet a donné une suite judiciaire à l'affaire en demandant le lancement d'une enquête. Le parquet décide régulièrement d'obtenir les éclaircissements d'une enquête lorsqu'il s'agit d'un conflit familial pour s'assurer que la volonté de ne pas déposer plainte est bien réelle et qu'il n'y a pas de situation d'emprise psychologique. C'est même la procédure à suivre par les fonctionnaire de police en cas de suspicion de violences intrafamiliales. Et cela, même si les deux personnes composant le couple demandent expressément qu'il n'y ait pas de suite judiciaire

Qui est Céline Quatennens, la compagne d'Adrien, député LFI ?

Adrien Quatennens est toujours resté très discret sur sa vie privée, ne s'affichant jamais publiquement en couple. Pourtant, le député LFI du Nord est bien marié, à une prénommée Céline. Mais le couple est donc en instance de divorce, ainsi qu'il l'a annoncé dans un communiqué. Jamais mentionnée dans les portraits consacrés au trentenaire insoumis, elle semble donc préférer l'ombre. Ensemble, le couple a une fille, comme s'en était fait l'écho La Voix du Nord.