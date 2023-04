Prince Harry : ça ne s'arrange pas avec son frère et son père...

PRINCE HARRY. La présence d'Harry est officielle pour le couronnement de Charles III. Le prince voyagera sans son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants. Un signe que les rapports avec la famille royale sont encore tendus suite au départ du couple de ses fonctions royales.

[Mis à jour le 27 avril 2023 à 17h55] Le Prince Harry sera bel et bien présent au couronnement de son père Charles le 6 mai prochain. La question de sa présence a enflammé la presse britannique et les tabloïds du monde entier. Pour autant, Harry viendra seul car sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants Archie et Lilibet ne seront pas du voyage selon BFMTV.

Le prince ne devrait pas s'éterniser durant les trois jours de festivités prévus pour Charles III : il est prévu qu'il n'assiste qu'à la cérémonie dans l'abbaye de Westminster. Un aller-retour express pour résumé. Si la composition des personnes présentes au balcon de Buckingham Palace n'a pas été officialisée, difficile d'imaginer Harry y figurer selon les informations du tabloïd britannique Daily Mail.

Harry ne sera qu'au 10ème rang lors du couronnement. Un autre signe de son importance dans le cérémonial monarchique. Cela peut s'expliquer par le renoncement du prince à ses fonctions royales en 2020. Lui et Meghan ont pris la décision de renoncer à leurs fonctions royales et des privilèges qui vont avec comme leur résidence de Frogmore Cottage, des gardes du corps, etc…

Le couple a contesté devant la justice le retrait de sa protection policière spéciale. Le timing est rempli de sous-entendus car, Charles III l'a fait retirer peu après la parution par Harry de ses mémoires, Le Suppléant, dans lequel le prince tacle plusieurs membres de la famille royale dans un aperçu de sa vie, de son enfance à aujourd'hui

Ce livre est à ajouter à la série-documentaire Harry & Meghan diffusée sur Netflix où le couple a dévoilé les coulisses de leur histoire d'amour et les conditions de leur déménagement outre-Atlantique et à des interviews télévisées comme celle avec Oprah Winfrey où les mariés ont dénoncé la présence de racisme dans la famille royale. Le couple est en opposition totale aux règles de communications classiques de la couronne anglaise. Sous le règne d'Elizabeth II, les problèmes devaient être réglés en interne à tout prix. À un peu plus de deux semaines du couronnement de Charles III, où en sont les relations entre le prince Harry et la famille royale ?

Avant l'annonce de sa présence au couronnement de Charles III, le prince Harry aurait eu des "conversations positives" avec son père, selon les informations du quotidien britannique The Telegraph publiées le 16 avril dernier, qui cite comme source un proche de Harry et Meghan. Mais c'est bien sans sa femme qu'Harry assistera au couronnement de son père. Selon les informations de BFMTV, qui cite Omid Scobie, le biographe de Meghan Markle, l'absence de la duchesse de Sussex a été décidée en raison du fait que l'anniversaire de leur fils Archie tombe le 6 mai, et que leur fille Lilibet, âgée de 1 an, est trop jeune pour assister au couronnement. Des proches de la famille royale ont en tout cas indiqué que l'absence de Meghan Markle a été perçue comme un soulagement du côté de Buckingham, qui craignait que sa présence n'exacerbe les tensions au sein de la famille, rapporte le Daily Mail.

Un autre geste du roi Charles III laisse penser que le souverain s'inscrit dans une démarche de normalisation des relations avec son fils. Comme le rapporte le Daily Mail, une photo dans laquelle on voit notamment Meghan Markle, le prince Harry, son frère William, Kate Middleton, Charles III et Camilla est incluse dans le "programme souvenir officiel" du couronnement de Charles III. Ce dossier de 84 pages est vendu sur le site Royal Collection Shop. Concernant Camilla, la reine consort qui a été étrillée par le prince Harry dans ses mémoires, aucune information n'a circulé sur une éventuelle amélioration de leurs relations.

Si, ces derniers jours, les relations entre le prince Harry et son père montrent des signes d'embellie, celles avec son frère et Kate Middleton semblent toujours aussi tempétueuses. Une source au sein de la famille royale a ainsi indiqué au tabloïd britannique Daily Express, avant qu'Harry n'annonce qu'il assisterait au couronnement, que les relations entre lui et son frère "n'avaient jamais été aussi mauvaises". Comme l'indique BFMTV, Harry a annoncé sa présence à la cérémonie une semaine après la fin du délai dont le couple disposait pour envoyer sa réponse. La source citée par le Daily Express avait indiqué que le prince Harry était "stupéfait" qu'Harry ait dépassé ce délai.

Selon les informations du quotidien belge La Libre, qui cite l'expert royal Robert Jobson, le prince William pousserait même pour que son frère soit destitué de son titre de duc de Sussex. Du côté de Kate Middleton, femme du prince William, rien ne semble non plus indiquer un réchauffement des relations avec Harry. Pour rappel, en janvier dernier, une source avait indiqué au magazine américain Us Weekly que Kate considérait que les actions d'Harry étaient "atroces" et qu'elle était "consternée" par le fait qu'il ait "traîné son nom dans la boue". Cette même source avait ajouté que la princesse de Galles avait "du mal à pardonner".

Le prince Harry voit le jour le 15 septembre 1984 à Londres. Il est le fils cadet du prince Charles et de Lady Diana Spencer ainsi que le petit-fils de la reine Elizabeth II. Il grandit aux côtés de son frère William tandis que leurs parents entretiennent des relations tumultueuses. Le jeune prince Harry perd sa mère dans un tragique accident de voiture alors qu'il n'a pas encore 13 ans. Il est diplômé du collège Eton puis intègre et sert dans l'armée pendant 10 ans. Il parraine de nombreuses associations et apporte son soutien et sa visibilité à diverses causes (enfants pauvres, personnes malades du SIDA, blessés de guerre etc.). Epié dès son plus jeune âge par les paparazzis, il fait l'objet de scandales à plusieurs reprises. Harry est le témoin de son frère William lors de son mariage avec Kate Middleton en 2011.

Après plusieurs relations longues et scrutées par la presse, le prince Harry annonce ses fiançailles avec l'actrice américaine Meghan Markle en 2017. Ils se marient sous les yeux de téléspectateurs du monde entier le 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Leurs fils Archie voit le jour le le 6 mai 2019 à Londres. Le couple ne supportant plus la couverture médiatique des tabloïds anglais, il annonce en janvier 2020 sa volonté de mettre un terme à ses devoirs à l'égard de la famille royale et son intention de se mettre en retrait de celle-ci. Harry et Maghan quittent l'Angleterre pour le Canada puis s'installent en Californie, aux Etats-Unis. Une interview accordée à Oprah Winfrey, riche en révélations sur la famille royale, jette le feu aux poudres entre les princes Harry et William. Le prince Harry se dit notamment très "déçu" par son père Charles. Le 4 juin 2021, le couple donne naissance à une petite fille, Lilibeth Diana . Le prince Harry et sa famille se rendent en juin 2022 en Angleterre afin de célébrer avec le reste de la famille royale le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. En septembre 2022 il en fera de même pour la mort et les obsèques de la reine.

Jeunesse du prince Harry

La princesse Diana tenant dans se bras le jeune Harry en 1986 à Majorque © HUSSEIN ANWAR/SIPA (publiée le 28/06/2022)

Henry Charles Albert David De Galles, surnommé Harry, naît le 15 septembre 1984 au St Mary's Hospital de Paddington à Londres. Petit-fils de la reine Elizabeth II, il est le fils cadet de Lady Diana Spencer et du prince Charles de Galles, héritier au trône britannique. À partir de six ans, Harry rejoint son frère William à la prestigieuse Wetherby School de Londres. Leur mère tente de leur offrir une enfance la plus normale possible.

Le jeune Harry est marqué par les relations houleuses de ses parents puis par la mort tragique de sa mère en 1997 alors qu'il n'a que 12 ans. L'année suivante, il est admis au collège d'Eton où il étudie la géographie, l'art et l'histoire de l'art. Une fois son diplôme obtenu, il prend une année sabbatique et séjourne en Afrique (Lesotho), en Argentine puis en Australie. Ses hobbies sont le polo, le rugby à XV, le ski et le moto-cross.

Engagements et carrière militaire

Prince Harry en 2008 dans un centre pour enfants au Lesotho (Sur de l'Afrique) © HUSSEIN ANWAR/SIPA

Tout juste diplômé, le prince Harry séjourne au Lesotho où il travaille avec des enfants orphelins et produit le film documentaire The Forgotten Kingdom. Entre 2005 et 2006, il réalise une formation d'officier à l'académie royale militaire de Sandhurst et devient sous-lieutenant. Les autorités militaires refusent de l'envoyer combattre en Irak car il deviendrait une cible de choix pour les insurgés. Il est finalement envoyé en mission en Afghanistan sous une fausse identité. Près de dix semaines plus tard, il est évacué en urgence alors qu'un site internet américain révèle que le prince se trouve dans ce pays.

Par la suite Harry devient pilote d'hélicoptère d'attaque Apache mais n'est pas renvoyé sur le terrain en raison des problèmes de sécurité que sa présence impliquerait. En 2015, il démissionne de l'armée car la poursuite d'une carrière administrative à l'état-major ne lui convient pas. Parallèlement à ses engagements militaire, Harry parraine et aide des organismes de bienfaisance. Il est notamment à l'initiative des jeux Invictus, une compétition multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et personnes en situation de handicap.

Mariage du prince Harry et Meghan Markle

Harry et Meghan introduisant leur fils Archie à la reine Elizabeth II quelques jours après sa naissance © Chris Allerton/SussexRoya/SIPA (publiée le 28/06/2022)

Après plusieurs relations longues et scrutées par la presse, le prince Harry annonce ses fiançailles avec Meghan Markle le 27 novembre 2017. Cette dernière est une actrice américaine connue pour son rôle de Rachel Zane dans la série télévisée judiciaire Suits. Le jour suivant, la date de leur mariage est officiellement annoncée pour le 19 mai 2018 en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. En vue du mariage, Meghan Markle est baptisée et confirmée dans la foi anglicane.

Quelques heures avant la cérémonie, la reine octroie à Harry et Meghan les titres de Duc et Duchesse de Sussex. Ils sont acclamés par près de 100 000 visiteurs dans la ville de Windsor et leur mariage est scruté par près de 2 milliards de téléspectateurs. Malgré le succès populaire de la cérémonie, Meghan Markle devient rapidement la cible des tabloïds anglais. Leur premier enfant, Archie Mountbatten-Windsor naît le 6 mai 2019 à Londres. Deux jours plus tard, il est présenté aux médias internationaux dans la galerie Saint-Georges du château de Windsor avant d'être introduit à ses arrière grands-parents.

Rupture de Meghan et Harry avec la famille royale

La première photo de famille rendue publique par Harry et Meghan, en compagnie d'Archie et Lilibeth © EPN/Newscom/SIPA (publiée le 28/06/2022)

En janvier 2020, après des mois de battage médiatique malsain, notamment sur la famille de Meghan Markle, le prince Harry et son épouse expriment officiellement leur volonté de mettre un terme à leurs devoirs à l'égard de la famille royale et leur intention de se mettre en retrait de celle-ci. Ils souhaitent devenir des membres non-actifs de la famille royale, obtenir leur indépendance financière et vivre entre l'Amérique du Nord et l'Angleterre. L'affaire fait grand bruit et la presse à scandales anglaise la surnomme "Megxit", en référence au Brexit.

Le couple doit renoncer au prédicat d'altesses royales mais conserve les titres de duc et duchesse de Sussex. Leur départ entraine la perte de leur droit à une protection policière. Ils doivent également rembourser au contribuable les 2,4 millions de livres dépensés pour la rénovation de Frogmore Cottage, le manoir dans lequel il était prévu qu'ils résident. Harry et Meghan résident quelques mois au Canada, puis s'installent avec leur fils à Beverly Hills puis à Montecito en Californie.

Les époux ne recevant plus aucune rente se lancent dans divers activités afin de financer leur train de vie et les dispositifs nécessaires à leur sécurité. Ils signent notamment un contrat pluriannuel avec la plateforme Netflix (estimé à 100 millions de dollars) afin de produire des séries, documentaires et des programmes pour enfants. Lors de leur participation à l'émission animée par Oprah Winfrey début 2021, ils annoncent que leur deuxième enfant à naître est une fille. Lilibet (communément appelée "Lili") Diana Mountbatten-Windsor naît le 4 juin 2021 à Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles, où la famille s'est installée.

Relation entre Harry et son frère William

Harry et William réunis le 1er juillet 2021 à l'occasion de l'inauguration d'une statue de leur mère Diana, qui aurait eu 60 ans © Dominic Lipinski/AP/SIPA (publiée le 28/06/2022)

Les relations entre les princes Harry et William auraient commencé à se détériorer lors du mariage de Harry avec Meghan Markle. Lorsque le couple a démissionné de ses fonctions royales, la dissension entre les deux frères semble avoir creusé un profond fossé. Le prince William n'aurait par ailleurs pas digéré la manière dont son frère a publiquement parlé de ses relations avec la famille royale à l'occasion de l'interview d'Oprah Winfrey en 2021. Les observateurs de la famille royale espéraient un rapprochement, au moins public, lors du jubilé de la reine en juin 2022 ou encore en septembre, lors de la mort et des obsèques de la reine. L'événement planétaire donnera lieu à de nombreux commentaire, où le moindre détail sera scruté pour évaluer la relation d'Harry avec le reste de sa famille, des invitations aux cérémonies officielles et aux réunions privées, à la tenue que le prince a été autorisé à porter, en passant par les gestes et les regards aux côtés de son frère et de son père, tout juste devenu roi.

A la mi-juillet 2022, un livre choc de Tom Bower "Revenge : Meghan, Harry and the war between the Windsors", revenant sur la rupture de Meghan et Harry avec la famille royale en 2020, avait fait les gros titres pendant plusieurs jours. La perspective de la sortie des mémoires du prince Harry, à l'automne 2022, a aussi pu faire trembler la Couronne britannique, celles-ci étant alors présentées comme "une réponse" à ce livre jugé à charge contre son couple.