Eric Coquerel : le président de la commission des finances déjà sous le feu des critiques

A peine élu à la présidence de la commission des finances, le député Nupes Eric Coquerel est critiqué par une partie de la classe politique. L'Insoumis a pour l'heure le soutien de son parti.

Voici une nouvelle nomination qui fait mouche. C'est celle d'Eric Coquerel, le député réélu de Seine-Saint-Denis et encarté Nupes. Avec 21 voix récoltées, le député LFI a obtenu la tête de la très convoitée commission des finances de l'hémicycle du Palais-Bourbon le jeudi 30 juin. Lors d'un troisième tour décisif à la majorité relative, il a battu le candidat du RN, Jean-Philippe Tanguy, qui n'a obtenu pour sa part que 9 voix. Il dirige désormais cette commission au rôle très stratégique d'examen des budgets avant leur arrivée à l'Assemblée, et pourra personnellement avoir accès aux infirmations couvertes pas le secret fiscal. Un poste majeur décroché donc... Mais après de longues tractations. Il aura fallu trois suspensions de séances et trois tours de scrutin pour que les députés tranchent. Et pour cause : l'hésitation était de mise, tant le profil d'Eric Coquerel ne fait pas l'unanimité.

Les premières critiques sont nées à droite de l'échiquier politique, où des cadres des Républicains s'inquiétaient de la candidature de l'Insoumis depuis plusieurs semaines, estimant qu'il risquait se se servir de manière politique et stratégique des informations couvertes par le secret fiscal auxquelles son poste lui donne accès. Ces craintes ont notamment été formulées par Eric Woerth, qui, dans un entretien avec Le Figaro, disait vouloir éviter que ce poste revienne à un Insoumis. Assurant qu'il n'envisageait pas de faire une "chasse aux sorcières personnelles", Eric Coquerel a toutefois déclaré aux journalistes de LCP le 30 juin : "Par contre, si je peux me servir de lever des secrets fiscaux pour travailler avec la commission sur les questions d'évasion fiscale, je ne m'en priverai pas."

Mais, outre les invectives politiques, d'autres accusations, plus graves, pèsent sur le nouveau président de la commission des finances. Des rumeurs d'éventuelles agressions sexuelles commises par Eric Coquerel circulent ces derniers jours. Elles ont été propulsées sur le devant de la scène médiatique hier soir, lorsque la militante féministe Rokhaya Diallo a déclaré sur RTL : "J'ai plusieurs sources au sein de LFI. J'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années (...) Donc je suis très étonnée de ce choix". Pour l'heure, le parti LFI a démenti cette accusation en déclarant : "Notre comité est à disposition pour écouter les femmes", écrit LFI à la presse. Mais nous déplorons la mise en circulation de rumeurs ne s'appuyant sur aucun élément concret". Manuel Bompard, député LFI de Marseille, est allé dans ce sens en prenant la défense d'Eric Coquerel sur le plateau de BFMTV : "C'est très grave ce que fait Rokhaya Diallo, elle jette des accusations sans aucune preuve, sans aucun élément concret (...) Si elle a des informations, qu'elle oriente les personnes qui ont ces informations vers les instances qui ont été mises en place au sein de notre mouvement, elles seront traitées".

Eric Coquerel a donc obtenu le prestigieux poste de président de la commission des finances le 30 juin 2022. Il a battu son principal adversaire, le candidat du RN Jean-Philippe Tanguy, lui aussi membre d'un des groupes de l'opposition. De fait, depuis 2007, seule un député qui n'appartient à la majorité peut accomplir cette mission de contrôle, comme le précise l'article 39 du règlement de l'Assemblée : "Ne peut être élu à la présidence de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition". Grâce à ce poste, Eric Coquerel aura accès, pendant un an (durée de ce mandat), à des documents couverts par le secret fiscal, et détiendra le dernier mot sur chaque décision et chaque modification : il devra se prononcer sur les enquêtes des rapporteurs de la commission qui enquêtent sur le financement des dépenses publiques. Il pourra également rejeter les amendements apportés aux différents projets de loi : pour cela, il ne lui suffira que de prouver que leur financement pose problème.

Cette élection suscite de nombreuses craintes à droite, où l'on s'inquiète d'une utilisation abusive de cet organe de contrôle budgétaire. Gilles Carrez notamment, ex-député LR lui-même président de cette commission de 2012 à 2017, a déclaré sur franceinfo le 30 juin : "Je ne veux surtout pas faire de procès d'intention à Éric Coquerel mais j'ai entendu certaines de ses déclarations dans les médias, laissant entendre qu'il trouvait tout à fait normal qu'on mette sur la place publique tel ou tel dossier fiscal de grandes entreprises". L'ex-LR et désormais macronien Eric Woerth se montrait lui aussi préoccupé par le profil de l'Insoumis : dans un entretien avec Le Figaro le 21 juin dernier, il déclarait : "Les Insoumis ont visiblement en tête de faire du contrôle fiscal", jugeant que leur nomination serait "comme si des juges à la commission des lois faisaient des jugements". Il avait également tenu à rappeler que le rôle de cet organe était de "contrôler l'action du gouvernement et des politiques publiques, pas de s'intéresser aux dossiers des uns et des autres". De la même manière, Olivier Marleix, nouveau patron du groupe LR, confiait le 22 juin dernier au journal Les Echos qu'il aurait préféré que la coalition de gauche choisisse un candidat au "profil plus consensuel" à l'instar de la socialiste Valérie Rabault, qui fut rapporteur général du Budget durant le mandat de François Hollande. Pour sa part, Eric Coquerel a assuré au micro de Sud Radio le 24 juin dernier qu'il n'imaginait pas se "servir de la présidence de la commission des Finances pour organiser une chasse aux sorcières fiscale", mais pour "mieux combattre l'évitement fiscal à la Mc Donald's".

C'est très jeune qu'Eric Coquerel a fait ses premiers pas en politique : à 14 ans, il prend part à des manifestations contre la loi Débré. Se revendiquant d'abord de l'anarchisme, il rejoint la Ligue communiste révolutionnaire en 1983. Diplômé de l'Université Paris-Diderot, il décroche un poste de communicant, avant de s'engager plus en avant dans la politique en changeant de sensibilité idéologique : en 1998, il quitte la Ligue communiste révolutionnaire qui s'est rapprochée du parti Lutte Ouvrière. Il opte alors pour le Mouvement républicain et citoyen en 2003 -dont la ligne est un gaullisme dit de gauche et un protectionnisme modéré- et très vite, en devient un membre important (il en fut l'un des quatre secrétaires nationaux). Mais son aspiration politique diffère un peu de ce mouvement et, en juin de la même année, il le quitte pour fonder le sien : le Mouvement pour une alternative républicaine et sociale. En 2007, il fondera, avec d'autres personnalités de la gauche française comme Clémentine Autain et Marc Dolez, le club Maintenant à gauche, qui prône un rassemblement de la gauche antilibérale.

Son engagement politique s'intensifie lorsqu'en 2008, il prend pleineemnt part à la fondation du Parti de gauche, dont l'orientation est socialiste, écologiste et républicaine. Il a été lancé par Jean-Luc Mélenchon et Marc Dolez après leur départ du Parti socialiste. Eric Coquerel en devient le secrétaire national aux Relations extérieures et unitaires. Il se mesure aux urnes pour la première fois en 2010, lorsqu'il est élu conseiller régional d'Ile-de-France sous la houlette du Front de gauche et alternatifs. Proche de Jean-Luc Mélenchon, il fut son "conseiller spécial" durant la campagne présidentielle de 2012. Militant à cette époque pour des causes sociales, comme la lutte contre les évacuations d'immigrés clandestins, il accède au poste de coordinateur du secrétariat général du Parti de gauche en 2015. Lorsque Jean-Luc Mélenchon fonde la France Insoumise en 2016, Eric Coquerel décide de porter les couleurs du nouveau parti aux législatives.