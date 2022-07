Mort de Shinzo Abe : la vidéo de l'attaque, des réactions à l'international

SHINZO ABE. Blessé par balle, Shinzo Abe est mort ce vendredi 8 juillet 2022 alors qu'il prononçait un discours politique dans la ville de Nara, à l'ouest du Japon. L'archipel et les dirigeants du monde entier sont sous le choc après le meurtre de l'ancien Premier ministre japonais.

Abe Shooting and Arrest of Shooter

14:43 - Retour sur le déroulé de l'attaque de Shinzo Abe 2/2 Le tireur, Tetsuya Yamagami, vêtu d'un tee-shirt et d'un pantalon gris a été rapidement repéré par les agents de sécurité. Il a été coursé sur quelques mètres et mis à terre dans les secondes qui ont suivi ses tirs. Il tenait encore son arme lorsqu'il a été interpellé et l'a faite tombée au moment de l'arrestation. Les forces de l'ordre ont assuré qu'il s'agissait d'une arme artisanale construite à partir du tube en fer ou en acier, de scotch et d'une crosse en bois.

14:34 - Retour sur le déroulé de l'attaque de Shinzo Abe 1/2 L'attaque de Shinzo Abe a eu lieu vers 11h30 au Japon, autour de 4h30 en France. L'homme politique était debout sur une estrade pour prononcer un discours politique à l'occasion d'un meeting électoral. Le tireur était posté derrière sa cible et a ouvert le feu à deux reprises. "Le premier tir a fait le bruit d'un jouet. [Shinzo Abe] n'est pas tombé et il y a eu une grosse détonation. Le deuxième tir était plus visible, on pouvait voir l'étincelle et de la fumée", a indiqué une jeune femme témoin de la scène au média NHK. Selon les précisions d'un autre témoin, le politique a trébuché sous le coup du premier tour et s'est écroulé après le second. Touché et au sol, Shinzo Abe a reçu les soins de premiers secours dont un massage cardiaque juste après le deuxième tir.

14:25 - Des fleurs déposées sur le lieu de l'attaque de Shinzo Abe Seulement quelques heures après la mort de l'ancien Premier ministre, Shinzo Abe, des japonais se recueillent déjà à l'endroit de l'attaque lancée contre l'homme politique. Des bouquets de fleurs jonchent le sol sur lequel Shinzo Abe est tombé et les passants s'arrêtent pour prier et pleurer leur ancien dirigeant.

13:58 - Après la mort de Shinzo Abe, les mots des partis de l'opposition Tous les partis politiques de l'opposition ont condamné l'attaque visant l'ancien dirigeant du Japon, Shinzo Abe. Ils ont dénoncé un "acte de barbarie" et ont dénoncé cette marque de violence. En réponse, ils ont mis leur campagne et suspens et reprendront leurs activités politiques demain. "La violence ne peut pas arrêter la démocratie, et nous ne céderons jamais à la violence", a déclaré Ichiro Matsui, chef du parti d'opposition Nippon Ishin auprès du journal The Asashi Shimbun.

13:43 - La campagne électorale à l'arrêt au Japon après la mort de Shinzo Abe Alors que les élections sénatoriales sont organisées au Japon ce dimanche 10 juillet, tous les partis politiques, y compris ceux de l'opposition ont stoppé leurs activités de campagne après avoir pris connaissance de la mort de l'ancien Premier ministre, Shinzo Abe.

13:30 - Les réactions des pays voisins du Japon à la mort de Shinzo Abe La Chine, puissance asiatique et voisine du Japon est "choquée" de l'attaque menée contre Shinzo Abe selon les déclarations de Pékin. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a exprimé au nom du gouvernement sa "sympathie" à l’égard de la de l'ancien dirigeant du Japon. La Corée du Sud a également réagi à la mort de Shinzo Abe. Dans un communiqué, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré : "J’adresse ma sympathie et mes condoléances à sa famille et au peuple japonais pour la perte de leur Premier ministre resté le plus longtemps au pouvoir et homme politique respecté".

13:18 - L'attaque de Shinzo Abe, un "meurtre lâche et brutal" selon Ursula von der Leyen Le présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle aussi eu un mot pour le Japon après le meurtre de Shinzo Abe. "Une personne merveilleuse, un grand démocrate et un champion de l’ordre mondial multilatéral est décédé", a-t-elle tweeté. Elle dénonce comme le Premier ministre japonais, un "meurtre lâche et brutal" et "pleure avec sa famille, ses amis et tout le peuple japonais".

13:07 - Shinzo Abe abattu pendant la campagne sénatoriale Shinzo Abe était à Nara pour prononcer un discours et soutenir sa famille politique, le Parti libéral démocrate, a deux jours des élections sénatoriales prévues au Japon. S'il n'était plus en course à titre personnel, l'ancien Premier ministre restait l'une des figures phares et pour certains le patron du PLD, le parti au pouvoir dans l'archipel nippon.

12:58 - Emmanuel Macron adresse ses condoléances au Japon Après avoir réagi à l'annonce de l'attaque contre Shinzo Abe, Emmanuel Macron a adressé ses condoléances au peuple japonais alors la mort de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Au nom du peuple français, j’adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l’assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2022